Criză în sistemul de pensii din Zimbabwe. Industria pensiilor din Zimbabwe traversează o perioadă critică, marcată de pierderea încrederii publice, niveluri foarte scăzute ale pensiilor și blocaje persistente în procesul de compensare aferent reformelor monetare din 2009. În centrul dezbaterii se află nevoia urgentă de reformă structurală, eficientizare operațională și restabilire a credibilității sistemului financiar.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte rămâne programul de compensare pentru pierderile suferite de deținătorii de polițe de pensii și asigurări în urma reformelor monetare din 2009. Deși inițiativa a fost lansată pentru a repara pierderile istorice, implementarea sa este lentă și fragmentată.

Autoritatea de reglementare, Insurance and Pensions Commission, a aprobat până acum doar două scheme de compensare, ambele în sectorul minier, ceea ce evidențiază ritmul redus al implementării și complexitatea dosarelor rămase.

Problemele de arhivare, date incomplete și lipsa unor registre centralizate au încetinit semnificativ procesul, afectând mii de pensionari și beneficiari.

Unul dintre cele mai grave simptome ale disfuncționalității sistemului este nivelul extrem de scăzut al pensiilor. În unele cazuri, beneficiarii primesc sume de aproximativ 30 USD lunar, insuficiente pentru acoperirea costurilor de bază.

Această situație reflectă o problemă structurală: rate de contribuție reduse (în jur de 5–6%) și randamente investiționale insuficiente pentru a susține venituri decente la pensionare.

În plus, costurile ridicate ale sistemului — inclusiv taxe administrative, onorarii pentru administratori și costuri de conformitate — reduc și mai mult valoarea finală a pensiilor.

Liderii din industrie susțin că sistemul are nevoie de o transformare profundă, nu doar de ajustări marginale. Printre direcțiile principale de reformă se numără:

digitalizarea completă a administrării fondurilor de pensii

utilizarea inteligenței artificiale pentru reducerea costurilor operaționale

consolidarea platformelor de administrare pentru eliminarea fragmentării

reducerea comisioanelor în lanțul de administrare a fondurilor

Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru creșterea eficienței și îmbunătățirea randamentelor pentru beneficiari.

O altă critică majoră vizează modul în care fondurile de pensii sunt investite. Deși acestea gestionează capital pe termen lung, implicarea lor în finanțarea economiei reale rămâne limitată, în special în sectorul locuințelor și creditelor ipotecare.

Estimările indică un deficit de finanțare pentru locuințe de peste 20 miliarde USD, în timp ce implicarea fondurilor de pensii în acest segment este considerată insuficientă.

Economiștii argumentează că fondurile de pensii sunt, prin definiție, potrivite pentru investiții pe termen lung, cum ar fi:

credite ipotecare

infrastructură

proiecte imobiliare cu randament stabil

O utilizare mai eficientă a acestor resurse ar putea genera efecte multiplicatoare în economie, stimulând creșterea PIB-ului.

Analiștii din piața de capital subliniază că reforma pensiilor nu poate avea loc izolat. Este necesară o abordare sincronizată la nivelul întregului sector financiar, inclusiv:

stabilitate macroeconomică

politici fiscale sustenabile

piețe de capital funcționale

instrumente financiare inovatoare

Deși stabilitatea valutară recentă este considerată un progres, vulnerabilitățile structurale rămân semnificative, în special în ceea ce privește datoria publică și sustenabilitatea pe termen lung.