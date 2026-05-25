Decizie importantă împotriva CNPP. Nemulțumirile au apărut după ce, prin noua formulă de recalculare, perioadele suplimentare aferente grupelor de muncă au fost considerate stagii necontributive, ceea ce a redus avantajele la pensie pentru mulți pensionari.

În acest caz, pensionarul a reușit să obțină o decizie favorabilă prin care instanța a obligat Casa de Pensii să emită o nouă decizie de recalculare. Tribunalul a stabilit că perioada de 12 ani și 6 luni acordată suplimentar pentru munca desfășurată în grupe superioare de muncă sau condiții speciale trebuie valorificată ca stagiu de cotizare contributiv.

„Obligă Casa de Pensii să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei reclamantului, prin care să valorifice, ca stagiu de cotizare contributiv, perioada de 12 ani şi 6 luni, reprezentând perioadă suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru munca prestată în grupe superioare de muncă/condiţii speciale”, a decis instanța, conform Newsweek.

Prin această schimbare, pensionarul ar urma să beneficieze de puncte de stabilitate, ceea ce ar duce la o majorare semnificativă a pensiei.

Conform regulilor actuale, punctele de stabilitate se acordă astfel: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv și un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani de muncă.

În exemplul prezentat, dacă pensionarul ar fi avut exact 25 de ani munciți, pentru cei 12 ani și 6 luni considerați contributivi ar fi primit suplimentar 8,25 puncte de stabilitate. Calculul este realizat astfel: 5 ani înmulțiți cu 0,5 puncte, alți 5 ani înmulțiți cu 0,75 puncte și încă 2 ani înmulțiți cu un punct.

La valoarea actuală a punctului, de 81 de lei, rezultă o creștere minimă a pensiei de aproximativ 668 de lei. Dacă pensionarul a avut o vechime mai mare de 25 de ani, suma suplimentară ar putea fi și mai mare.

Totuși, Tribunalul Bistrița nu a dispus acordarea retroactivă a diferențelor dintre pensia recalculată și pensia încasată anterior, potrivit sursei menționate. De asemenea, decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs de Casa de Pensii.