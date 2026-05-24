Una dintre cele mai importante modificări anunțate de CNPP privește ajutorul de deces acordat prin sistemul public de pensii. Începând cu data de 30 martie 2026, cuantumul ajutorului de deces pentru asigurați și pensionari este de 9.192 lei.

În cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar, suma acordată este de 4.596 lei.

Noile valori se aplică de la intrarea în vigoare a Legii nr. 44/2026. Până la data de 29 martie inclusiv, au rămas valabile cuantumurile stabilite pentru anul anterior, respectiv 8.620 lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului și 4.310 lei pentru decesul unui membru de familie.

Ajutorul de deces este acordat persoanei care suportă cheltuielile ocazionate de înmormântare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Comunicatul CNPP confirmă și majorarea salariului minim brut pe economie începând cu data de 1 iulie 2026.

Astfel, salariul minim brut garantat în plată va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru. Valoarea orară va fi de 25,949 lei.

Această modificare are efecte directe asupra mai multor prestații și obligații din sistemul public de pensii.

De exemplu, nivelul minim al venitului lunar asigurat care poate fi înscris într-un contract de asigurare socială va urca la 4.325 lei de la aceeași dată. Până la 30 iunie inclusiv, valoarea rămâne de 4.050 lei.

Creșterea salariului minim va duce automat și la majorarea indemnizației de însoțitor acordate pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, această indemnizație reprezintă 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Ca urmare, începând cu 1 iulie 2026, indemnizația de însoțitor va ajunge la 2.163 lei.

Măsura îi vizează pe beneficiarii care, din cauza stării de sănătate, au nevoie permanentă de ajutorul unei alte persoane pentru desfășurarea activităților zilnice.

În ceea ce privește pensiile calculate în sistemul public, CNPP precizează că valoarea punctului de referință nu va fi majorată în acest an.

Potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, valoarea punctului de referință se menține la nivelul de 81 de lei pe tot parcursul anului 2026.

Acest indicator este utilizat la calculul pensiilor în baza noii legi a pensiilor și are un rol esențial în stabilirea cuantumului final al drepturilor de pensie.

CNPP a mai anunțat că noul câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 9.192 lei. Noua valoare se aplică începând cu 30 martie 2026.

Anterior, în perioada 1 ianuarie – 29 martie 2026, a fost utilizată valoarea de 8.620 lei, stabilită pentru anul precedent.

Totodată, comunicatul confirmă menținerea cotei contribuției de asigurări sociale la 25% pentru persoanele care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției la sistemul public de pensii. Din această cotă, 4,75 puncte procentuale reprezintă contribuția direcționată către fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II.