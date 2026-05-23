Pensiile scad cu peste 20% la nivel global. Sistemele publice de pensii din întreaga lume trec printr-o transformare structurală accelerată. Date recente analizate la nivel internațional indică două direcții clare: reducerea nivelului viitoarelor pensii și creșterea vârstei de pensionare.

Aceste tendințe nu sunt izolate, ci rezultatul direct al îmbătrânirii populației, al dezechilibrelor bugetare și al scăderii raportului dintre populația activă și cea pensionată.

Conform analizelor realizate în statele membre și partenere ale OCDE, sistemele de pensii vor fi profund diferite în următoarele decenii față de modelul actual.

Studiile internaționale arată o tendință clară: rata de înlocuire a salariului prin pensie este în scădere.

Pentru generațiile care intră astăzi pe piața muncii:

pensia netă medie va ajunge la aproximativ 60–63% din salariul net;

în unele scenarii, nivelul poate coborî sub 40%;

impactul estimat: o scădere de peste 20% a veniturilor relative la pensionare.

Această reducere nu este accidentală, ci rezultatul direct al presiunii financiare asupra sistemelor publice, care trebuie să acopere un număr tot mai mare de beneficiari cu o bază de contribuabili în scădere.

Un alt element esențial evidențiat de analizele internaționale este majorarea vârstei de pensionare.

În medie:

vârsta de pensionare crește de la aproximativ 64–65 de ani la peste 66 de ani;

unele state avansează deja spre pragul de 67–70 de ani;

ajustările sunt implementate gradual, pe baza speranței de viață.

Această schimbare reflectă o realitate demografică: oamenii trăiesc mai mult, iar sistemele trebuie să susțină plăți pe perioade mai lungi.

Nr. Factor Descriere Impact principal 1 Îmbătrânirea populației Numărul persoanelor de peste 65 de ani crește accelerat în economiile dezvoltate, cu proiecții de peste +30% până în 2050 în multe regiuni Crește numărul de pensionari și durata plăților de pensii, ceea ce pune presiune pe bugetele publice 2 Dezechilibrul dintre contributori și pensionari Raportul dintre populația activă (angajați) și pensionari se deteriorează constant Mai puțini contributori susțin mai mulți beneficiari, ceea ce reduce sustenabilitatea sistemului 3 Costurile sistemelor publice Cheltuielile cu pensiile cresc mai rapid decât veniturile fiscale Apar deficite structurale și necesitatea de reforme (majorări de contribuții, reducerea beneficiilor sau creșterea vârstei de pensionare)

România se află într-o poziție sensibilă din perspectiva sustenabilității sistemului public de pensii.

Printre factorii de risc se numără:

deficit structural al bugetului de pensii;

scăderea populației active;

migrația forței de muncă;

îmbătrânirea accelerată a populației.

În acest context, sistemul românesc este expus acelorași presiuni globale, dar cu o capacitate mai redusă de absorbție a șocurilor.

Statele dezvoltate aplică deja reforme structurale pentru a evita colapsul sistemelor de pensii:

creșterea vârstei de pensionare până la 67–70 de ani în mai multe state europene;

extinderea perioadei de calcul a pensiei (de la 20–25 la peste 30 de ani);

majorarea contribuțiilor obligatorii;

reducerea beneficiilor viitoare;

corelarea automată a pensionării cu speranța de viață.

Aceste măsuri sunt implementate gradual, dar ferm, pentru a stabiliza sistemele pe termen lung.

Pe lângă presiunile financiare, sistemele de pensii reflectă și inegalități sociale persistente.

Diferențele de gen rămân semnificative:

femeile primesc, în medie, pensii cu aproximativ 20–25% mai mici;

cauzele includ cariere întrerupte și diferențe salariale istorice;

în unele țări, diferențele depășesc 40%.

Tendințele globale indică o direcție clară: sistemele de pensii se vor schimba fundamental în următoarele decenii.

Scăderea nivelului pensiilor relative și creșterea vârstei de pensionare nu sunt excepții, ci reguli emergente ale noii realități demografice și economice.

Pentru România, adaptarea nu este o alegere politică punctuală, ci o necesitate structurală determinată de aceiași factori globali care afectează toate economiile dezvoltate.