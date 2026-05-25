Guvernul Republicii Moldova va examina pe 27 mai proiectul de ratificare a acordului privind securitatea socială semnat cu Ucraina.

Potrivit documentului, cetățenii celor două state vor putea beneficia de drepturi sociale indiferent de locul în care locuiesc în prezent, dacă au acumulat stagii de cotizare sau perioade de activitate profesională pe teritoriul ambelor țări.

Acordul se aplică salariaților, persoanelor care desfășoară activități independente, angajaților detașați, membrilor echipajelor navelor maritime și aeronavelor, precum și personalului misiunilor diplomatice și consulare.

Principiul de bază este că fiecare stat va plăti partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate pe propriul teritoriu.

Astfel, o persoană care a muncit atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina va putea primi pensii din ambele state, proporțional cu anii de activitate și contribuțiile realizate în fiecare dintre ele.

Acordul prevede recunoașterea și plata mai multor categorii de beneficii sociale.

Printre acestea se numără pensia pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. De asemenea, documentul reglementează acordarea despăgubirilor în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale, precum și plata ajutorului de înmormântare.

Prin acest mecanism, persoanele care au avut activitate profesională în ambele state nu vor pierde drepturile acumulate de-a lungul anilor și vor putea solicita prestațiile corespunzătoare fiecărei perioade de muncă.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, peste 24.000 de cetățeni moldoveni sunt înregistrați oficial în Ucraina. Dintre aceștia, mai mult de 21.000 dețin permise de ședere permanentă.

Autoritățile de la Chișinău consideră că acordul va oferi un cadru clar pentru protejarea drepturilor sociale ale cetățenilor care au avut activitate profesională în cele două țări și va facilita accesul acestora la pensii și alte prestații.

Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale a fost semnat la 19 martie 2026, la Chișinău, în marja Conferinței la nivel înalt privind drepturile sociale „Carta Socială Europeană”.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie aprobat de Guvernul Republicii Moldova și ulterior ratificat de Parlament. După finalizarea procedurilor legislative, prevederile acordului vor putea fi aplicate în practică pentru cetățenii celor două state.