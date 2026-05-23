Premierul ungar Peter Magyar a declarat, într-un interviu acordat postului RTL, că a purtat discuții și a făcut schimb de scrisori cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema deblocării fondurilor europene destinate Ungaria.

Potrivit acestuia, detaliile acordului urmează să fie prezentate joi. Anterior, Ursula von der Leyen afirmase că noul guvern de la Budapesta trebuie să adopte rapid reforme pentru ca fondurile suspendate în perioada guvernării lui Viktor Orbán să poată fi deblocate.

„O muncă rapidă trebuie făcută pentru restaurare, realinere şi reforme. Restabilirea statului de drept. Realinierea la valorile noastre europene comune. Şi reforme, pentru a debloca oportunităţile oferite de investiţiile europene”, a indicat preşedinta Comisiei Europene.

Comisia Europeană a blocat Ungariei fonduri europene în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro în timpul guvernării lui Viktor Orbán, pe fondul unor tensiuni cu Bruxelles-ul.

Măsura a fost luată în contextul disputelor privind mai multe politici ale Budapestei, inclusiv poziția față de sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia, precum și măsuri criticate la nivel european în domeniile migrației, drepturilor comunității LGBT și reglementării activității ONG-urilor.

Noul guvern de la Budapesta, condus de conservatorul Peter Magyar, care l-a înlocuit recent pe fostul premier Viktor Orbán, a cerut sâmbătă autorităților de la Kiev să restabilească drepturile minorității maghiare înainte de a avansa alte discuții.

Executivul ungar a precizat că acest pas este considerat o condiție importantă înaintea oricăror negocieri privind alte subiecte, inclusiv eventualele discuții legate de deschiderea procesului de aderare a Ucraina la Uniunea Europeană.

„Așa cum știți, avem o minoritate maghiară în (regiunea ucraineană) Transcarpatia, iar drepturile acesteia trebuie respectate. Acesta este pentru noi un lucru foarte important și prioritar în relația bilaterală. Vom putem apoi discuta despre orice altceva.”, a indicat șefa diplomației ungare, Anita Orban (fără nicio legătură cu Viktor Orban), la o conferință la Praga.

Ea a precizat că a avut deja discuții pe acest subiect cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte bună și fructuoasă”.

Oficialul a afirmat că există în prezent „un dialog foarte productiv și constructiv” între Budapesta și Kiev și a confirmat că premierul ungar Peter Magyar l-a invitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Budapesta.

Chiar dacă relațiile dintre Ungaria și Ucraina s-au îmbunătățit după schimbarea de guvern de la Budapesta, disputa privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia rămâne un punct sensibil. Relațiile bilaterale s-au tensionat după adoptarea în 2017 a unei legi ucrainene privind educația în limba ucraineană, urmată de restricții suplimentare asupra utilizării limbii maghiare în 2019.

Executivul de la Budapesta continuă să solicite restabilirea completă a drepturilor minorității maghiare ca o condiție pentru avansarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Totodată, noul guvern maghiar promovează o abordare mai orientată spre dialog, diferită de cea a administrației anterioare.

Într-o vizită la Varșovia, Peter Magyar a subliniat că progresul Ucrainei în procesul de aderare depinde de soluționarea chestiunii drepturilor minorității maghiare, pe care a numit-o o „condiție prealabilă esențială”, și și-a exprimat intenția de a se întâlni cu Volodimir Zelenski în luna iunie pentru a relansa relațiile bilaterale.

Pe de altă parte, oficialii de la Budapesta au reiterat că extinderea UE în Balcanii de Vest rămâne o prioritate, cu condiția respectării criteriilor de aderare de către statele candidate.