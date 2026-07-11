Ungaria obține aprobarea ECOFIN. De ce nu poate încasa încă cele aproape 10 miliarde de euro

Ungaria a obținut aprobarea Consiliului ECOFIN pentru planul național de redresare și reziliență revizuit, în urma reuniunii din 10 iulie. Decizia deschide posibilitatea accesării a aproximativ 10 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. Totuși, fondurile nu vor fi virate automat, deoarece plata rămâne condiționată de îndeplinirea reformelor și a angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

Miniștrii de finanțe din statele membre ale Uniunii Europene au aprobat planul de redresare și reziliență revizuit al Ungariei, o decizie care poate deschide calea către aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene destinate reformelor și investițiilor post-pandemie.

Hotărârea adoptată în cadrul reuniunii ECOFIN din 10 iulie vizează un plan care permite accesul la aproximativ 6,5 miliarde de euro sub formă de granturi și 3,5 miliarde de euro prin împrumuturi. Cu toate acestea, aprobarea documentului nu înseamnă că sumele vor fi transferate imediat către Budapesta.

Mecanismul european de redresare și reziliență funcționează pe baza unor jaloane și obiective clare. Potrivit regulilor Comisiei Europene, fiecare plată este condiționată de demonstrarea faptului că reformele asumate au fost implementate, iar etapele stabilite au fost îndeplinite. Din acest motiv, aprobarea planului reprezintă doar primul pas din procesul de accesare a fondurilor.

În ultimii ani, Ungaria a reprezentat unul dintre cele mai sensibile dosare privind utilizarea fondurilor europene. Comisia Europeană a blocat sau a amânat mai multe finanțări din cauza preocupărilor privind independența justiției, combaterea corupției, transparența achizițiilor publice, conflictele de interese și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Planul revizuit aprobat de Consiliu indică faptul că Budapesta și-a asumat noi măsuri, însă autoritățile europene vor analiza dacă acestea sunt aplicate efectiv și produc rezultatele promise. Bruxelles-ul poate aproba cadrul general al planului, fără ca acest lucru să însemne automat că toate condițiile au fost îndeplinite.

Această diferență are o importanță majoră atât din punct de vedere politic, cât și instituțional. Dacă fondurile sunt deblocate fără respectarea tuturor angajamentelor, criticii vor susține că Uniunea Europeană a slăbit mecanismul de condiționalitate privind statul de drept. În schimb, dacă plățile continuă să fie amânate după aprobarea oficială a planului, autoritățile de la Budapesta ar putea susține că deciziile Bruxelles-ului sunt motivate politic.

Accesul la granturile și împrumuturile europene ar putea avea un impact important asupra finanțelor publice ale Ungariei. Resursele financiare ar contribui la reducerea presiunii asupra bugetului național, ar sprijini investițiile și ar putea oferi viitoarei conduceri politice un cadru mai favorabil pentru relansarea relațiilor cu instituțiile europene.

Totuși, fiecare tranșă de finanțare va depinde de evaluările Comisiei Europene, de auditurile efectuate și de verificarea implementării reformelor asumate. Autoritățile ungare trebuie să demonstreze că schimbările convenite nu există doar în documentele oficiale, ci sunt aplicate în practică și produc efecte măsurabile.

Potrivit publicației EU Today, disputa privind fondurile europene face parte dintr-un context mai amplu al relațiilor dintre Bruxelles și Budapesta, care include și alte dosare privind respectarea statului de drept și funcționarea pieței unice, inclusiv procedurile inițiate de Comisia Europeană referitoare la măsurile de control al prețurilor din sectorul comerțului cu amănuntul.

După aprobarea planului revizuit, atenția se mută asupra procesului de autorizare a plăților. Comisia Europeană va analiza dacă jaloanele stabilite au fost îndeplinite, care reforme sunt încă restante și dacă instituțiile create pentru prevenirea corupției funcționează independent.

De asemenea, vor fi evaluate credibilitatea reformelor privind achizițiile publice și progresele în consolidarea independenței sistemului judiciar, elemente considerate esențiale pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Rezultatul acestor evaluări va stabili dacă traseul către cele aproximativ 10 miliarde de euro se va concretiza prin plăți efective sau dacă fondurile vor rămâne blocate până la îndeplinirea tuturor condițiilor.

În același timp, Uniunea Europeană se confruntă cu propriul test de credibilitate. Mecanismul de condiționalitate își păstrează eficiența doar dacă regulile sunt aplicate în mod consecvent tuturor statelor membre, indiferent de contextul politic.

Pentru Budapesta, miza este accesul la resurse financiare importante și îmbunătățirea încrederii investitorilor, în timp ce pentru Bruxelles obiectivul este demonstrarea faptului că fondurile europene pot fi deblocate numai după respectarea angajamentelor privind reformele și statul de drept.