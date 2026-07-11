Ungaria obține aprobarea ECOFIN. De ce nu poate încasa încă cele aproape 10 miliarde de euro
SURSA FOTO: Facebook, Péter Magyar – Peter Magyar, Ungaria
Ungaria a obținut aprobarea Consiliului ECOFIN pentru planul național de redresare și reziliență revizuit, în urma reuniunii din 10 iulie. Decizia deschide posibilitatea accesării a aproximativ 10 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. Totuși, fondurile nu vor fi virate automat, deoarece plata rămâne condiționată de îndeplinirea reformelor și a angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.
Ungaria poate accesa aproape 10 miliarde de euro, însă plata depinde de îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de Bruxelles
Miniștrii de finanțe din statele membre ale Uniunii Europene au aprobat planul de redresare și reziliență revizuit al Ungariei, o decizie care poate deschide calea către aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene destinate reformelor și investițiilor post-pandemie.
Hotărârea adoptată în cadrul reuniunii ECOFIN din 10 iulie vizează un plan care permite accesul la aproximativ 6,5 miliarde de euro sub formă de granturi și 3,5 miliarde de euro prin împrumuturi. Cu toate acestea, aprobarea documentului nu înseamnă că sumele vor fi transferate imediat către Budapesta.
Mecanismul european de redresare și reziliență funcționează pe baza unor jaloane și obiective clare. Potrivit regulilor Comisiei Europene, fiecare plată este condiționată de demonstrarea faptului că reformele asumate au fost implementate, iar etapele stabilite au fost îndeplinite. Din acest motiv, aprobarea planului reprezintă doar primul pas din procesul de accesare a fondurilor.
Statul de drept și reformele rămân principalele condiții pentru deblocarea finanțării
În ultimii ani, Ungaria a reprezentat unul dintre cele mai sensibile dosare privind utilizarea fondurilor europene. Comisia Europeană a blocat sau a amânat mai multe finanțări din cauza preocupărilor privind independența justiției, combaterea corupției, transparența achizițiilor publice, conflictele de interese și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Planul revizuit aprobat de Consiliu indică faptul că Budapesta și-a asumat noi măsuri, însă autoritățile europene vor analiza dacă acestea sunt aplicate efectiv și produc rezultatele promise. Bruxelles-ul poate aproba cadrul general al planului, fără ca acest lucru să însemne automat că toate condițiile au fost îndeplinite.
Această diferență are o importanță majoră atât din punct de vedere politic, cât și instituțional. Dacă fondurile sunt deblocate fără respectarea tuturor angajamentelor, criticii vor susține că Uniunea Europeană a slăbit mecanismul de condiționalitate privind statul de drept. În schimb, dacă plățile continuă să fie amânate după aprobarea oficială a planului, autoritățile de la Budapesta ar putea susține că deciziile Bruxelles-ului sunt motivate politic.
Fondurile europene pot reduce presiunea asupra bugetului, dar verificările Comisiei continuă
Accesul la granturile și împrumuturile europene ar putea avea un impact important asupra finanțelor publice ale Ungariei. Resursele financiare ar contribui la reducerea presiunii asupra bugetului național, ar sprijini investițiile și ar putea oferi viitoarei conduceri politice un cadru mai favorabil pentru relansarea relațiilor cu instituțiile europene.
Totuși, fiecare tranșă de finanțare va depinde de evaluările Comisiei Europene, de auditurile efectuate și de verificarea implementării reformelor asumate. Autoritățile ungare trebuie să demonstreze că schimbările convenite nu există doar în documentele oficiale, ci sunt aplicate în practică și produc efecte măsurabile.
Potrivit publicației EU Today, disputa privind fondurile europene face parte dintr-un context mai amplu al relațiilor dintre Bruxelles și Budapesta, care include și alte dosare privind respectarea statului de drept și funcționarea pieței unice, inclusiv procedurile inițiate de Comisia Europeană referitoare la măsurile de control al prețurilor din sectorul comerțului cu amănuntul.
Următoarea etapă va fi evaluarea reformelor înainte de autorizarea plăților
După aprobarea planului revizuit, atenția se mută asupra procesului de autorizare a plăților. Comisia Europeană va analiza dacă jaloanele stabilite au fost îndeplinite, care reforme sunt încă restante și dacă instituțiile create pentru prevenirea corupției funcționează independent.
De asemenea, vor fi evaluate credibilitatea reformelor privind achizițiile publice și progresele în consolidarea independenței sistemului judiciar, elemente considerate esențiale pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Rezultatul acestor evaluări va stabili dacă traseul către cele aproximativ 10 miliarde de euro se va concretiza prin plăți efective sau dacă fondurile vor rămâne blocate până la îndeplinirea tuturor condițiilor.
În același timp, Uniunea Europeană se confruntă cu propriul test de credibilitate. Mecanismul de condiționalitate își păstrează eficiența doar dacă regulile sunt aplicate în mod consecvent tuturor statelor membre, indiferent de contextul politic.
Pentru Budapesta, miza este accesul la resurse financiare importante și îmbunătățirea încrederii investitorilor, în timp ce pentru Bruxelles obiectivul este demonstrarea faptului că fondurile europene pot fi deblocate numai după respectarea angajamentelor privind reformele și statul de drept.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.