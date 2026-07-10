Bulgaria intră în procedură de deficit excesiv. Consiliul UE cere măsuri urgente pentru reducerea deficitului bugetar până în 2029

Consiliul Uniunii Europene a decis deschiderea procedurii de deficit excesiv împotriva Bulgariei, după ce a constatat că deficitul bugetar al țării depășește limita permisă de regulile fiscale europene. În același timp, autoritățile de la Sofia au primit un calendar clar privind măsurile care trebuie adoptate în următorii ani pentru readucerea finanțelor publice în parametrii stabiliți de Pactul de Stabilitate și Creștere.

Potrivit deciziei adoptate de Consiliu, Bulgaria trebuie să reducă deficitul excesiv până cel târziu în anul 2029 și să prezinte încă din această toamnă un plan concret de măsuri prin care să demonstreze că poate reveni la disciplina bugetară impusă la nivel european.

Procedura a fost declanșată după ce estimările pentru anul 2026 indică un deficit public de 4,1% din Produsul Intern Brut (PIB), peste plafonul de 3% prevăzut de legislația europeană. Potrivit evaluărilor Consiliului, deficitul este așteptat să rămână peste această limită și în 2027.

Instituția europeană arată că depășirea pragului nu poate fi justificată în totalitate prin utilizarea clauzei derogatorii naționale pentru majorarea cheltuielilor de apărare, mecanism introdus în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere pentru a permite statelor membre să răspundă noilor provocări de securitate.

În aceste condiții, Consiliul a concluzionat că sunt îndeplinite condițiile pentru lansarea procedurii de deficit excesiv.

Odată cu deschiderea procedurii, Bulgaria a primit și o serie de recomandări privind ajustarea finanțelor publice.

Consiliul solicită autorităților bulgare să adopte măsuri eficiente pentru reducerea deficitului și să prezinte până la data de 15 octombrie 2026 acțiunile concrete prin care intenționează să readucă deficitul sub pragul de 3% din PIB.

Totodată, instituția europeană stabilește și limite privind ritmul de creștere al cheltuielilor publice. Astfel, Bulgaria este chemată să respecte o traiectorie a cheltuielilor nete care să nu depășească:

4,2% în 2026;

7,7% în 2027;

11,4% în 2028;

15% în 2029.

Aceste plafoane au rolul de a sprijini consolidarea fiscală și de a permite reducerea treptată a deficitului bugetar.

Procedura de deficit excesiv (Excessive Deficit Procedure – EDP) reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea Europeană monitorizează disciplina bugetară a statelor membre.

Mecanismul este prevăzut de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și este activat atunci când deficitul public al unui stat depășește valoarea de referință de 3% din PIB sau atunci când nivelul datoriei publice este considerat nesustenabil în raport cu regulile europene.

Odată declanșată procedura, statul vizat intră sub o supraveghere fiscală mai strictă și trebuie să prezinte periodic Comisiei Europene și Consiliului măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor.

Scopul acestui mecanism nu este aplicarea imediată de sancțiuni, ci readucerea finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă și prevenirea apariției unor riscuri pentru stabilitatea economică a Uniunii Europene.

Toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte criteriile fiscale prevăzute în Pactul de Stabilitate și Creștere. Acestea stabilesc că deficitul public anual nu trebuie să depășească 3% din PIB, iar datoria publică trebuie să se mențină sub 60% din PIB sau, dacă depășește acest nivel, să urmeze o traiectorie credibilă de reducere.

În situația în care aceste criterii nu sunt respectate, Comisia Europeană poate propune deschiderea procedurii de deficit excesiv, iar decizia finală este adoptată de Consiliul Uniunii Europene.

Ulterior, statul membru primește recomandări privind măsurile fiscale necesare și un termen până la care trebuie să readucă deficitul în limitele prevăzute de legislația europeană. Pe parcursul procedurii, instituțiile europene monitorizează constant evoluția finanțelor publice și implementarea reformelor asumate.

Prin recomandarea adoptată, Consiliul UE solicită Bulgariei să urmeze o traiectorie de ajustare fiscală care să garanteze reducerea deficitului bugetar și menținerea acestuia sub plafonul de 3% din PIB până la termenul stabilit.

Autoritățile europene consideră că respectarea acestei traiectorii este esențială pentru consolidarea finanțelor publice ale Bulgariei, creșterea încrederii investitorilor și menținerea stabilității economice atât la nivel național, cât și la nivelul întregii Uniuni Europene.