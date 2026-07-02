Aeroporturile și companiile aeriene cer suspendarea temporară a sistemului Schengen Entry/Exit. Întârzierile la frontieră ajung până la cinci ore

Principalele organizații din aviația europeană solicită Comisiei Europene să permită suspendarea temporară a sistemului Schengen Entry/Exit (EES) în perioadele cu trafic intens. Reprezentanții industriei avertizează că întârzierile de la controalele de frontieră afectează pasagerii, zborurile și turismul, în plin sezon estival.

Potrivit unei scrisori deschise adresate președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, organizațiile ACI EUROPE, Airlines for Europe (A4E) și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) susțin că implementarea sistemului Schengen Entry/Exit (EES) provoacă perturbări majore în aeroporturile europene.

Semnatarii afirmă că actualul mod de funcționare al sistemului creează consecințe operaționale severe, afectând pasagerii și punând autoritățile de frontieră, aeroporturile și companiile aeriene sub o presiune pe care o consideră nesustenabilă. Ei cer intervenția rapidă a Comisiei Europene înainte ca situația să se agraveze în perioada de vârf a sezonului de călătorii, transmite Euronews.

Sistemul EES a devenit complet operațional în spațiul Schengen în aprilie 2026. Acesta a înlocuit ștampilarea pașapoartelor pentru majoritatea călătorilor din afara Uniunii Europene cu un sistem digital care înregistrează intrările și ieșirile, precum și date biometrice, inclusiv amprente și imagini faciale.

Scopul sistemului este consolidarea securității la frontiere, identificarea persoanelor care depășesc perioada legală de ședere și eficientizarea gestionării frontierelor externe ale spațiului Schengen.

Organizațiile din domeniul aviației susțin însă că implementarea sistemului produce efecte contrare în numeroase aeroporturi.

Potrivit scrisorii, timpii de așteptare la controlul de frontieră ajung până la cinci ore în perioadele cu trafic intens. Acest lucru duce la pierderea conexiunilor aeriene, întârzieri ale zborurilor și la o presiune tot mai mare asupra personalului din aeroporturi.

Reprezentanții industriei afirmă că și aeroporturile mai mici, care deservesc destinații turistice populare, întâmpină dificultăți. În unele cazuri, pasagerii sunt nevoiți să aștepte în afara terminalelor deoarece punctele de control nu pot procesa suficient de rapid fluxul de călători.

De asemenea, organizațiile susțin că unele aeronave pleacă cu locuri libere deoarece pasagerii rămân blocați la controlul de frontieră până la închiderea porților de îmbarcare.

Semnatarii scrisorii recunosc că statele membre au primit deja posibilitatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice până la începutul lunii septembrie, însă consideră că această măsură nu a fost suficientă pentru reducerea cozilor și a problemelor operaționale.

În contextul în care aeroporturile europene se așteaptă să gestioneze aproximativ 40 de milioane de pasageri în plus în lunile iulie și august față de cele două luni precedente, organizațiile avertizează că situația se poate deteriora rapid.

Acestea solicită Comisiei Europene să permită statelor membre suspendarea completă și preventivă a sistemului EES ori de câte ori numărul pasagerilor depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, cel puțin pe durata lunilor iulie și august.

Totodată, ele cer ca, până în luna septembrie, să fie stabilit un mecanism permanent de flexibilitate operațională, elaborat împreună cu statele membre și reprezentanții industriei, care să permită suspendarea procedurilor EES în situații excepționale, clar definite.

Potrivit organizațiilor, reputația Uniunii Europene și încrederea în cadrul său de reglementare sunt în joc, iar Europa trebuie să rămână o destinație sigură, eficientă, primitoare și competitivă.

Semnatarii mai avertizează că unii turiști internaționali iau în calcul renunțarea la călătoriile în Europa din cauza perspectivelor unor întârzieri foarte mari la frontieră, ceea ce afectează reputația continentului, turismul și conectivitatea.

În urma apelului lansat de ACI EUROPE, A4E și IATA, Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC) a solicitat măsuri coordonate pentru ca implementarea sistemului EES să continue fără a afecta transportul și turismul.

Organizația arată că modernizarea sistemelor de control la frontieră și consolidarea securității sunt obiective importante, însă avertizează că lipsa flexibilității, echipamentelor adecvate, personalului suficient și unei comunicări eficiente cu călătorii poate genera blocaje operaționale care afectează experiența vizitatorilor și competitivitatea Europei.

Potrivit unei analize realizate de WTTC, timpii de așteptare de trei ore sau mai mult la frontieră ar putea descuraja semnificativ cererea. Aproximativ o treime dintre călători au declarat că ar fi mai puțin dispuși să viziteze spațiul Schengen în astfel de condiții. Aplicată estimărilor pentru 2026, această tendință ar putea pune în pericol până la 41 de milioane de sosiri și aproximativ 45,4 miliarde de dolari din cheltuielile potențiale ale vizitatorilor.

Președinta și directorul general al WTTC, Gloria Guevara, a transmis că sistemul EES reprezintă un pas important către frontiere mai inteligente și mai sigure pentru Europa, însă implementarea trebuie să fie practică, coordonată și orientată către călători. Ea a avertizat că, dacă întârzierile foarte mari vor deveni o situație obișnuită, o parte dintre turiști ar putea alege alte destinații. Totodată, aceasta a subliniat că factorii de decizie trebuie să colaboreze cu industria pentru ca sistemul să își atingă obiectivele fără a crea obstacole neintenționate pentru călătorii.