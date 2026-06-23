Haos pe aeroporturile din Europa din cauza EES. Șeful aeroporturilor europene avertizează asupra unui posibil colaps
SURSA FOTO: Dreamstime - Aeroportul Internațional Henri Coandă București
Noul sistem digital de control la frontiere introdus de Uniunea Europeană provoacă tot mai multe probleme pe aeroporturile europene. Reprezentanții industriei aviatice avertizează că întârzierile se amplifică, iar în perioada de vârf a sezonului estival există riscul unor blocaje majore pentru milioane de pasageri.
Noul sistem european de control la frontieră generează întârzieri pe aeroporturi
Sistemul european Entry-Exit System (EES), implementat în acest an, obligă călătorii din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European să își înregistreze date biometrice la intrarea în majoritatea statelor din spațiul Schengen.
Procedura include scanarea facială și prelevarea amprentelor digitale, informațiile fiind utilizate ulterior la verificările efectuate la ieșirea din Uniunea Europeană.
Deși sistemul funcționează fără probleme în anumite state, în alte aeroporturi au apărut întârzieri importante, care au dus inclusiv la pierderea unor zboruri de către pasageri, transmite BBC.
Șeful aeroporturilor europene spune că situația este îngrijorătoare
Președintele ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile europene, Stefan Schulte, a declarat că actuala situație provoacă îngrijorare în rândul operatorilor aeroportuari.
Acesta a afirmat că autoritățile nu ar trebui să susțină că sistemul funcționează fără probleme și a atras atenția că în perioadele aglomerate pasagerii stau la cozi timp de mai multe ore.
Schulte, care conduce și compania care administrează Aeroportul Frankfurt, a avertizat că odată cu intensificarea traficului aerian din timpul verii, presiunea asupra punctelor de control de frontieră va crește și mai mult.
Potrivit acestuia, este nevoie de flexibilitate pentru suspendarea temporară a sistemului atunci când apar blocaje majore, astfel încât să fie evitate noi situații de haos în aeroporturi.
Pasageri lăsați la sol din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor
Problemele au devenit vizibile în mai multe aeroporturi europene. La începutul lunii, zeci de pasageri Ryanair au rămas în Atena după ce avionul spre Londra a decolat fără ei. Compania aeriană a indicat întârzierile de la controlul de frontieră drept cauză principală a incidentului.
Aeroportul din Atena a confirmat existența unor probleme de aglomerație generate de cerințe suplimentare de procesare a pasagerilor, fără a preciza explicit dacă acestea au fost provocate de sistemul EES.
Situații similare au fost raportate și în Italia. În luna aprilie, mai mulți pasageri care urmau să zboare din aeroporturile Milano Bergamo și Milano Linate către Manchester au pierdut cursele din cauza întârzierilor de la controlul pașapoartelor.
Companiile aeriene le recomandă călătorilor să ajungă mai devreme la aeroport
În contextul noilor proceduri, unele companii aeriene au început să își avertizeze clienții. Wizz Air a recomandat anterior pasagerilor britanici să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de plecarea zborurilor din Europa către Regatul Unit, pentru a evita riscul de a pierde cursa din cauza cozilor.
Industria aviației consideră că actualele proceduri necesită ajustări pentru a evita afectarea experienței pasagerilor și a imaginii Europei ca destinație turistică.
Grecia, Italia și Portugalia au analizat posibile excepții
În ultimele luni au apărut informații potrivit cărora unele state europene ar fi analizat posibilitatea exceptării cetățenilor britanici de la anumite verificări biometrice.
Ministrul turismului din Grecia a declarat anterior că nu dorește ca vizitatorii să fie împovărați de proceduri birocratice la intrarea și ieșirea din țară și a sugerat că turiștii britanici nu vor fi supuși controalelor biometrice în această vară.
Ulterior însă, Ministerul de Externe al Greciei a contestat existența unei astfel de excepții.
Au existat informații similare și despre Italia și Portugalia, însă Comisia Europeană a precizat că nu există planuri oficiale în acest sens.
Temeri pentru perioada de vârf a sezonului estival
Reprezentanții aeroporturilor europene avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în lunile de vară, când milioane de turiști tranzitează aeroporturile continentului.
În prezent, Comisia Europeană permite suspendarea temporară a sistemului EES în anumite situații până în luna septembrie. Totuși, decizia aparține guvernelor naționale, nu aeroporturilor.
Operatorii din industrie susțin că procedurile de aprobare pot dura prea mult, timp în care cozile continuă să crească.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.