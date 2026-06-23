Haos pe aeroporturile din Europa din cauza EES. Șeful aeroporturilor europene avertizează asupra unui posibil colaps

Noul sistem digital de control la frontiere introdus de Uniunea Europeană provoacă tot mai multe probleme pe aeroporturile europene. Reprezentanții industriei aviatice avertizează că întârzierile se amplifică, iar în perioada de vârf a sezonului estival există riscul unor blocaje majore pentru milioane de pasageri.

Sistemul european Entry-Exit System (EES), implementat în acest an, obligă călătorii din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European să își înregistreze date biometrice la intrarea în majoritatea statelor din spațiul Schengen.

Procedura include scanarea facială și prelevarea amprentelor digitale, informațiile fiind utilizate ulterior la verificările efectuate la ieșirea din Uniunea Europeană.

Deși sistemul funcționează fără probleme în anumite state, în alte aeroporturi au apărut întârzieri importante, care au dus inclusiv la pierderea unor zboruri de către pasageri, transmite BBC.

Președintele ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile europene, Stefan Schulte, a declarat că actuala situație provoacă îngrijorare în rândul operatorilor aeroportuari.

Acesta a afirmat că autoritățile nu ar trebui să susțină că sistemul funcționează fără probleme și a atras atenția că în perioadele aglomerate pasagerii stau la cozi timp de mai multe ore.

Schulte, care conduce și compania care administrează Aeroportul Frankfurt, a avertizat că odată cu intensificarea traficului aerian din timpul verii, presiunea asupra punctelor de control de frontieră va crește și mai mult.

Potrivit acestuia, este nevoie de flexibilitate pentru suspendarea temporară a sistemului atunci când apar blocaje majore, astfel încât să fie evitate noi situații de haos în aeroporturi.

Problemele au devenit vizibile în mai multe aeroporturi europene. La începutul lunii, zeci de pasageri Ryanair au rămas în Atena după ce avionul spre Londra a decolat fără ei. Compania aeriană a indicat întârzierile de la controlul de frontieră drept cauză principală a incidentului.

Aeroportul din Atena a confirmat existența unor probleme de aglomerație generate de cerințe suplimentare de procesare a pasagerilor, fără a preciza explicit dacă acestea au fost provocate de sistemul EES.

Situații similare au fost raportate și în Italia. În luna aprilie, mai mulți pasageri care urmau să zboare din aeroporturile Milano Bergamo și Milano Linate către Manchester au pierdut cursele din cauza întârzierilor de la controlul pașapoartelor.

În contextul noilor proceduri, unele companii aeriene au început să își avertizeze clienții. Wizz Air a recomandat anterior pasagerilor britanici să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de plecarea zborurilor din Europa către Regatul Unit, pentru a evita riscul de a pierde cursa din cauza cozilor.

Industria aviației consideră că actualele proceduri necesită ajustări pentru a evita afectarea experienței pasagerilor și a imaginii Europei ca destinație turistică.

În ultimele luni au apărut informații potrivit cărora unele state europene ar fi analizat posibilitatea exceptării cetățenilor britanici de la anumite verificări biometrice.

Ministrul turismului din Grecia a declarat anterior că nu dorește ca vizitatorii să fie împovărați de proceduri birocratice la intrarea și ieșirea din țară și a sugerat că turiștii britanici nu vor fi supuși controalelor biometrice în această vară.

Ulterior însă, Ministerul de Externe al Greciei a contestat existența unei astfel de excepții.

Au existat informații similare și despre Italia și Portugalia, însă Comisia Europeană a precizat că nu există planuri oficiale în acest sens.

Reprezentanții aeroporturilor europene avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în lunile de vară, când milioane de turiști tranzitează aeroporturile continentului.

În prezent, Comisia Europeană permite suspendarea temporară a sistemului EES în anumite situații până în luna septembrie. Totuși, decizia aparține guvernelor naționale, nu aeroporturilor.

Operatorii din industrie susțin că procedurile de aprobare pot dura prea mult, timp în care cozile continuă să crească.