Programul Rabla ar putea fi lansat mai repede. Ce se întâmplă cu mașinile electrice și bonusurile acordate

Ministerul Mediului a organizat o dezbatere publică privind Programul Rabla la care au participat reprezentanți ai industriei auto, ai autorităților și ai mediului de afaceri, iar una dintre principalele solicitări a fost lansarea cât mai rapidă a programului și creșterea predictibilității acestuia.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a organizat marți o dezbatere publică privind proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului Rabla destinat persoanelor fizice.

Întâlnirea a fost moderată de secretarul de stat Raul Pop și a reunit reprezentanți ai Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), producători și importatori auto, asociații profesionale, instituții publice, companii de consultanță, organizații neguvernamentale și beneficiari persoane fizice.

Discuțiile au avut loc în contextul în care piața auto așteaptă relansarea programului, considerat unul dintre cele mai importante instrumente pentru înnoirea parcului auto național și reducerea emisiilor poluante.

Una dintre cele mai importante teme abordate a fost necesitatea lansării cât mai rapide a Programului Rabla și asigurarea unei predictibilități mai mari pentru beneficiari și pentru companiile din domeniul auto.

Participanții au atras atenția că întârzierile sau modificările frecvente ale regulilor pot afecta atât planurile cumpărătorilor, cât și activitatea dealerilor și importatorilor auto.

În cadrul dezbaterii s-a discutat și despre simplificarea procedurilor administrative, reducerea termenelor de procesare și eliminarea unor blocaje birocratice care pot întârzia accesarea finanțării.

Un alt subiect important a vizat condițiile de eligibilitate pentru vehiculele care pot beneficia de sprijin prin Programul Rabla.

Reprezentanții industriei auto au solicitat clarificarea unor prevederi referitoare la documentația necesară și la criteriile pe baza cărora anumite modele pot fi incluse în program.

De asemenea, au fost discutate criteriile privind originea vehiculelor eligibile și impactul pe care acestea îl pot avea asupra pieței auto din România.

Autoritățile au analizat și propuneri pentru eficientizarea procesului de decontare destinat producătorilor validați, astfel încât fondurile să ajungă mai rapid către beneficiarii programului.

Participanții la dezbatere au analizat și nivelul stimulentelor financiare acordate pentru autovehiculele cu emisii reduse și pentru cele 100% electrice.

Subiectul este important în contextul în care piața mașinilor electrice traversează o perioadă de transformare, iar producătorii și dealerii consideră că nivelul sprijinului financiar poate influența semnificativ decizia de cumpărare.

Totodată, au fost analizate măsuri care să încurajeze scoaterea din circulație a autovehiculelor vechi care sunt utilizate efectiv și care contribuie la creșterea nivelului de poluare.

Potrivit Ministerului Mediului, participanții au prezentat propuneri, observații și exemple de bune practici aplicate în alte state europene.

Reprezentanții sectorului auto au subliniat necesitatea unui program eficient, predictibil și adaptat condițiilor actuale ale pieței, dar și obiectivelor de mediu asumate de România.

Ministerul a anunțat că toate propunerile formulate în cadrul dezbaterii, precum și observațiile transmise în scris, vor fi analizate înainte de definitivarea actului normativ care va reglementa noua formă a Programului Rabla pentru persoane fizice.