AFM pregătește noi reguli pentru baterii. Mii de beneficiari ar putea fi afectați
SURSA FOTO: Dreamstime - Panouri fotovoltaice
Programul AFM destinat finanțării bateriilor pentru prosumatori în 2026 generează controverse înainte de lansare. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) critică intenția Ministerului Mediului de a condiționa eligibilitatea finanțării de utilizarea unor baterii produse sau asamblate exclusiv în Europa. Organizația susține că măsura ar putea încălca principiile pieței unice europene, ar reduce numărul beneficiarilor și ar expune statul român unor litigii costisitoare. Reacția APCE a fost transmisă public după declarațiile făcute de ministra Mediului, Diana Buzoianu.
Restricțiile propuse în programul AFM ridică semne de întrebare privind compatibilitatea cu legislația europeană
Modificările analizate pentru viitorul program AFM dedicat bateriilor de stocare sunt considerate problematice de către reprezentanții prosumatorilor, care susțin că introducerea unui criteriu bazat pe originea produsului ar putea intra în conflict cu regulile fundamentale ale Uniunii Europene privind libera circulație a mărfurilor.
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România afirmă că o astfel de condiționare ar putea discrimina produse care sunt deja certificate și comercializate legal pe piața europeană, indiferent de locul în care au fost fabricate.
Potrivit APCE, situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât inițiativa este promovată de un ministru cu pregătire juridică, domeniu în care principiile nediscriminării și ale concurenței loiale reprezintă elemente esențiale ale legislației europene.
„Cum poate statul român să declare neeligibilă pentru finanțare o baterie care deține marcaj CE, certificări europene și internaționale obligatorii, este testată în laboratoare acreditate europene și este comercializată legal pe întreg teritoriul Uniunii Europene?”, întreabă public reprezentanții APCE.
Organizația ridică și problema tratamentului diferit aplicat unor produse care sunt deja acceptate pe alte piețe europene.
„Dacă un produs este suficient de sigur pentru Germania, Franța, Italia, Olanda sau Austria, pe ce bază juridică devine insuficient de bun pentru cetățenii României?”, transmit reprezentanții asociației.
APCE avertizează că programul AFM ar putea fi contestat în instanță
Reprezentanții prosumatorilor susțin că o eventuală restricție privind originea bateriilor ar putea genera acțiuni în justiție și întârzieri semnificative în implementarea programului AFM.
Potrivit organizației, există precedente la nivel european în care măsuri considerate restrictive au fost contestate cu succes, iar statul român s-a confruntat în trecut cu litigii privind aplicarea unor reguli incompatibile cu normele comunitare.
APCE consideră că performanța tehnică și eficiența utilizării fondurilor publice ar trebui să reprezinte criteriile decisive în evaluarea produselor eligibile pentru finanțare.
„Dacă o baterie respectă toate standardele europene, este certificată și poate fi comercializată legal în Uniunea Europeană, criteriul decisiv trebuie să fie performanța și eficiența utilizării banului public, nu originea geografică a produsului”, arată organizația.
În acest context, APCE solicită Ministerului Mediului să publice, înainte de lansarea programului, fundamentarea juridică a restricției propuse, analiza compatibilității cu legislația și jurisprudența europeană, fundamentarea economică a măsurii și să renunțe la inițiative pe care le consideră insuficient argumentate și vulnerabile la contestare în instanță.
Bugetul AFM de 400 de milioane de lei ar putea finanța și mai puține sisteme de stocare
Pe lângă disputa juridică, APCE atrage atenția și asupra impactului economic pe care l-ar putea avea o astfel de condiționare asupra programului AFM pentru baterii.
Organizația susține că bugetul de 400 de milioane de lei alocat schemei este deja limitat în raport cu cererea existentă din piață, iar restricționarea eligibilității la produse fabricate sau asamblate în Europa ar reduce și mai mult numărul sistemelor care pot fi finanțate.
Potrivit datelor prezentate de asociație, prețurile sistemelor europene de stocare sunt, în multe situații, cu 40% până la 130% mai mari decât cele ale unor sisteme asiatice certificate și comercializate legal în Uniunea Europeană.
În aceste condiții, aceeași alocare financiară ar acoperi un număr mai mic de instalații, ceea ce ar însemna mai puțini beneficiari, mai puține baterii montate și o capacitate redusă de stocare a energiei la nivelul gospodăriilor.
APCE avertizează că efectul final ar putea fi contrar obiectivului declarat al programului, respectiv creșterea independenței energetice a prosumatorilor și consolidarea stabilității rețelei electrice.
„România are nevoie de cât mai multe baterii instalate în gospodării, de o rețea electrică mai stabilă și de prosumatori mai independenți energetic. Nu are nevoie de programe care riscă să reducă concurența, să crească prețurile și să transforme tranziția energetică într-o dispută juridică plătită tot din buzunarul nostru”, a declarat Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie.
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Sunt jurnalist cu peste 15 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Webcultura și Stelian Tănase, abordând o gamă variată de subiecte — de la economie, politică și business, până la cultură, educație și teme sociale — punând accent pe documentare riguroasă și prezentarea clară a informației. Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm! — Paulo Coelho
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