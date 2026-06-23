O treime dintre cetățenii UE locuiesc în locuințe subocupate. România are cea mai mică rată, de 8,1%

O treime dintre cetățenii Uniunii Europene (UE) locuiesc în prezent în locuințe subocupate, potrivit datelor Eurostat, fenomen care evidențiază dezechilibrul dintre oferta și cererea de locuințe. În timp ce multe state se confruntă cu o criză a locuințelor accesibile, România înregistrează cea mai mică rată de subocupare din Europa, de doar 8,1%.

Una din trei persoane din UE locuiește în locuințe subocupate, în timp ce susținătorii problemelor locuințelor spun că factorii de decizie politică trebuie să extindă oferta de proprietăți accesibile, mai mici. Europa are o problemă a spațiilor goale și o criză severă a locuințelor în același timp. În ciuda lipsei de locuințe accesibile în întregul bloc comunitar, una din trei persoane din UE locuiește în locuințe cu dormitoare libere, potrivit Eurostat. Cifrele evidențiază o nepotrivire între oferta de locuințe și nevoile gospodăriilor, precum și diferențe evidente în modelele de locuințe din Europa.

Subocuparea se referă la locuințe care sunt mai mari decât au nevoie ocupanții lor, de obicei pentru că au mai multe dormitoare decât este necesar. Este opusul supraaglomerării și este adesea legată de faptul că persoanele în vârstă continuă să locuiască în case de familie după ce copiii lor s-au mutat.

Deși locuințele inadecvate rămân o provocare în aproape toate țările UE, amploarea crizei și cauzele sale subiacente variază semnificativ, potrivit Consiliului European. Așadar, care țări au cele mai mari rate de subocupare? În UE, 33,4% dintre persoane locuiesc în locuințe subocupate, dar cifra variază de la 8,1% în România la 69,4% în Cipru.

Subocuparea este, în general, mult mai puțin frecventă în estul și sud-estul Europei decât în ​​alte părți ale continentului.

După România (8,1%), ponderea persoanelor care locuiesc în locuințe subocupate rămâne sub 15% în Serbia (8,2%), Turcia (10,3%), Letonia (10,5%), Grecia (12,5%) și Croația (14,7%). Ponderea persoanelor care locuiesc în locuințe subocupate este, de asemenea, relativ scăzută în Bulgaria (15,8%), Slovacia (15,9%), Macedonia de Nord (17%), Polonia (17,9%), Lituania (18%) și Italia (18,2%). Împreună, aceste țări alcătuiesc grupul cel mai slab clasat din Europa, urmate de Estonia, Cehia și Ungaria, unde ratele sunt toate apropiate de 27%.

Deși rata este mult mai mică în mare parte din sud-estul și estul Europei, sudul Europei în sine este împărțit. Cipru, Malta și Spania se clasează pe primele locuri, în timp ce Italia, Grecia, Turcia și o mare parte din Balcani se clasează pe locul inferior. Acest lucru sugerează că tendința nu poate fi explicată printr-o simplă divizare nord-sud.

Cipru înregistrează cea mai mare rată de subocupare din Europa, de 69,4%, urmată de Irlanda (66%) și Malta (63,2%). În mod special, toate trei sunt națiuni insulare. Proporția persoanelor care locuiesc în locuințe cu camere libere este, de asemenea, peste 50% în Olanda (58,5%), Belgia (57%), Spania (54,3%), Luxemburg (52,2%) și Norvegia (51%).

Printre țările nordice, Finlanda (46,6%) și Danemarca (42,4%) se clasează, de asemenea, cu mult peste media UE. Situația diferă puternic între cele mai mari patru economii ale UE. Spania are una dintre cele mai mari rate de subocupare, de 54,3%, comparativ cu doar 18,2% în Italia. Franța se situează la 40,4%, în timp ce Germania este aproape exact în conformitate cu media UE, de 33,3%.

Federația Europeană a Organizațiilor Naționale care Lucrează cu Persoanele Fără Adăpost (FEANTSA) subliniază că întrebarea crucială este dacă fondul locativ, și în special noua ofertă, satisface cererea tot mai mare de locuințe mai mici.

Referindu-se la „taxa pe dormitoare” introdusă în Regatul Unit în 2013, FEANTSA a declarat pentru Euronews că aceasta este ineficientă deoarece locuințele de dimensiuni adecvate nu sunt adesea disponibile, ceea ce duce la pierderi de venituri pentru gospodăriile care nu au avut de ales decât să rămână acolo unde se aflau. FEANTSA a susținut că readucerea în uz a locuințelor goale pentru locuințe accesibile și sociale poate fi mai eficientă decât abordarea subocupării.

Conform Eurostat, ponderea persoanelor care locuiesc în locuințe subocupate este de 14,2% în rândul chiriașilor, comparativ cu 40,5% în cazul proprietarilor de locuințe. Profesorul Sebastian Kohl de la Universitatea Liberă din Berlin a declarat că diferențele între țări sunt puternic determinate de structurile instituționale, în principal de ratele de proprietate și de compoziția demografică.