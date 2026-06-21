Donald Trump primește un avertisment din Europa. Germania susține că misiunile NASA depind de tehnologia europeană

Donald Trump se confruntă cu un nou mesaj venit din Europa în plină competiție globală pentru tehnologiile strategice. Ministrul german al Spațiului, Dorothee Bär, a declarat că Statele Unite nu își pot duce la îndeplinire unele dintre cele mai importante programe spațiale fără contribuția tehnologică europeană. Declarațiile au fost făcute în această săptămână, la Paris, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre UE și SUA privind controlul tehnologiilor avansate. Oficialul german a subliniat că dependența dintre cele două părți este reciprocă, inclusiv în domeniul explorării lunare.

În contextul în care administrația lui Donald Trump promovează consolidarea avantajului tehnologic al Statelor Unite, Germania transmite că succesul unor misiuni spațiale americane se bazează în continuare pe expertiza și infrastructura dezvoltate în Europa.

Ministrul german al Spațiului, Dorothee Bär, a afirmat într-un interviu acordat publicației POLITICO că Europa furnizează componente fără de care anumite programe americane nu ar putea fi realizate.

„Germania și Europa furnizează tehnologii esențiale” pentru misiunile spațiale americane. „De aceea putem spune cu încredere: fără noi, acest lucru nu se poate realiza”, a declarat Dorothee Bär.

Oficialul german a insistat asupra faptului că relația dintre cele două părți nu este una unilaterală, ci presupune beneficii și dependențe reciproce. Ea a indicat drept exemplu tehnologiile dezvoltate în Europa și integrate în programele NASA, argumentând că acestea demonstrează rolul strategic pe care continentul îl păstrează în noua cursă spațială.

„Există dependențe reciproce clare”, a spus ea, indicând tehnologia construită în Europa utilizată în misiunile NASA ca dovadă că Europa are încă un avantaj în noua cursă spațială.

Unul dintre cele mai importante argumente invocate de partea germană privește programul Artemis și nava spațială Orion, prin care NASA intenționează să readucă oameni pe Lună.

Dorothee Bär a atras atenția că Modulul European de Servicii, dezvoltat în cadrul Agenției Spațiale Europene și asamblat în orașul Bremen, reprezintă o componentă indispensabilă pentru funcționarea capsulei Orion.

„Fără Modulul European de Servicii, Statele Unite nu ar putea zbura pe Lună”, a declarat ministrul german în marja târgului tehnologic VivaTech de la Paris.

NASA descrie acest modul drept „centrala electrică” a navei Orion, deoarece furnizează energie electrică, propulsie, control termic, aer și apă pentru echipaj.

Tot în Germania sunt produse și sisteme de urmărire a stelelor dezvoltate de compania Jena-Optronik, utilizate pentru orientarea navei în spațiu. Aceste tehnologii permit capsulei să își determine cu precizie poziția și direcția în timpul misiunilor.

Declarațiile oficialului german vin într-un moment în care competiția tehnologică dintre marile puteri depășește granițele industriei spațiale și include domenii precum inteligența artificială, cloud-ul, semiconductorii și comunicațiile prin satelit.

Săptămâna trecută, Washingtonul a anunțat restricții privind accesul unor actori străini la cele mai noi modele de inteligență artificială dezvoltate de compania Anthropic. Decizia a accelerat dezbaterea din Uniunea Europeană privind reducerea dependenței de tehnologia americană.

În paralel, Comisia Europeană a prezentat recent un pachet de măsuri privind suveranitatea tehnologică, destinat consolidării capacităților industriale și digitale ale blocului comunitar.

În opinia ministrului german, atenția Europei nu trebuie să fie concentrată exclusiv asupra Statelor Unite, deoarece în spațiul geopolitic global se conturează și alte alianțe puternice.

„Vorbim mult despre Statele Unite. În același timp, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că se formează o alianță puternică de cealaltă parte, formată din Rusia, China, Coreea de Nord și Iran. Nu vreau ca aceste țări să câștige cursa în spațiu”, a spus Bär.

Pe lângă competiția internațională, oficialul german a abordat și dificultățile cu care se confruntă industria spațială europeană din cauza cadrului legislativ.

Dorothee Bär consideră că numărul mare de reglementări poate afecta capacitatea companiilor europene de a concura cu rivali precum SpaceX, compania lui Elon Musk, sau Blue Origin, fondată de Jeff Bezos.

„Îmi pun mereu aceeași întrebare: chiar avem nevoie de încă o lege?”, a spus ea, referindu-se la propunerea de lege spațială a Uniunii Europene prezentată anul trecut.

Germania s-a numărat printre statele care au respins proiectul, în timp ce administrația americană a avertizat că ar putea răspunde dacă noile reguli ar afecta în mod disproporționat firmele din SUA.

„Dorim să reducem birocrația. În același timp, continuăm să creăm noi cerințe”, a declarat Bär.

Potrivit oficialului german, guvernul de la Berlin pregătește o nouă lege spațială națională, menită să accelereze implementarea tehnologiilor și să ofere companiilor condiții mai favorabile pentru dezvoltarea proiectelor din sectorul aerospațial.