Capsula timpului va fi îngropată pentru 250 de ani. Ce vor descoperi oamenii în anul 2276

Capsula timpului pregătită de Statele Unite va fi sigilată și îngropată la Philadelphia pe 4 iulie 2026, în cadrul manifestărilor dedicate celor 250 de ani de la Declarația de Independență. Proiectul prevede ca aceasta să rămână nedeschisă până la 4 iulie 2276, când SUA vor marca jumătate de mileniu de existență. În interior se află sute de obiecte trimise de state, instituții și companii, de la documente istorice și mostre geologice până la predicții generate de inteligența artificială. Organizatorii susțin că structura a fost proiectată pentru a rezista cel puțin 250 de ani.

Această capsula timpului reprezintă unul dintre proiectele simbolice ale programului aniversar America250, dedicat marcării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

Recipientul, care cântărește aproximativ 400 de kilograme, va fi îngropat la aproximativ trei metri adâncime în Philadelphia, orașul în care a fost adoptat documentul fondator al națiunii americane. Deschiderea este programată exact peste 250 de ani, pe 4 iulie 2276.

Potrivit echipei care a proiectat structura, interiorul a fost conceput pentru a menține o umiditate de aproximativ 35%, un nivel considerat optim pentru conservarea pe termen foarte lung a documentelor și obiectelor depozitate. În plus, capsula este etanșată împotriva infiltrării apei și beneficiază de protecția termică oferită de stratul de pământ care o înconjoară.

În ciuda provocărilor pe care le implică păstrarea unor artefacte timp de două secole și jumătate, coordonatorii proiectului spun că au încredere în sistemul de protecție instalat.

„Philadelphia ar trebui să fie la doi metri sub apă pentru ca această capsulă a timpului să poată măcar să ia apă. Și dacă Philadelphia este la doi metri sub apă, ai probleme mult mai mari în lume”, a declarat pentru AP Michael Berilla, care a condus echipa care a creat capsula.

Pentru alcătuirea colecției, organizatorii au solicitat tuturor statelor americane să contribuie cu obiecte considerate reprezentative pentru identitatea și istoria lor.

Rezultatul este un amestec neobișnuit de artefacte, documente și simboluri culturale. Aproape 30 de state au ales să trimită scrisori oficiale semnate de guvernatori, însă altele au optat pentru obiecte mult mai neobișnuite.

California a inclus un supraconductor utilizat în cercetarea fuziunii nucleare, o reprezentare topologică realizată de NASA și o predicție elaborată de chatbotul Claude despre modul în care statul ar putea arăta peste 250 de ani. Potrivit scenariului generat de inteligența artificială, urșii ar urma să revină în regiune, iar California ar putea avea o configurație teritorială diferită de cea actuală.

Michigan a ales să trimită pietre Petoskey, un tip de coral fosilizat care s-a format în urmă cu aproximativ 350 de milioane de ani. Statul a adăugat și mostre de minereu de cupru, amintind că populațiile indigene exploatau acest metal în regiune cu peste 8.000 de ani în urmă.

Nevada a rămas fidelă reputației sale asociate industriei jocurilor de noroc și a inclus în colecție jetoane și tokenuri utilizate în cazinouri, alături de o monedă comemorativă.

Printre cele mai sofisticate contribuții se numără un dispozitiv experimental de stocare moleculară furnizat de Biblioteca Congresului.

Conform prezentării publicate de proiectul America250, dispozitivul are dimensiunea unei radiere și conține ADN sintetic în care au fost codificate digital mai multe documente și înregistrări istorice.

„Printre cele mai inovatoare contribuții se numără dispozitivul de stocare a datelor moleculare al Bibliotecii Congresului, o fiolă metalică minusculă, de lungimea unei radiere, care conține ADN sintetic codificat cu copii digitale ale unor articole selectate din colecția Bibliotecii”, explică site-ul America250.

Materialele incluse în această arhivă moleculară cuprind schița Declarației de Independență redactată de Thomas Jefferson, versurile manuscrise ale imnului american „The Star-Spangled Banner”, o înregistrare audio realizată în 1898 de orchestra lui John Philip Sousa, o reprezentare tridimensională a mâinii președintelui Abraham Lincoln, Planul L’Enfant pentru Washington și alte documente rare din colecțiile Bibliotecii Congresului.

Importanța proiectului a fost subliniată și de conducerea instituției.

„Biblioteca Congresului este responsabilă de conservarea memoriei națiunii, iar această contribuție aduce această misiune în viitor”, a adăugat Robert R. Newlen, bibliotecarul interimar al Congresului, într-un comunicat.

„Prin plasarea unora dintre cele mai prețioase colecții digitalizate ale noastre în ADN sintetic, contribuim la asigurarea faptului că generațiile viitoare pot da peste piese fundamentale ale istoriei americane într-o formă concepută să dăinuie peste secole.”

Pe lângă documentele istorice și artefactele cu valoare științifică, proiectul a atras contribuții și din partea unor companii și organizații private.

Printre acestea se află o sticlă goală de Coca-Cola, donată împreună cu versurile celebrei reclame din 1971 care conținea mesajul „Aș vrea să cumpăr lumii o Coca-Cola”.

De asemenea, Asociația Jucătorilor Profesioniști de Golf din America a inclus un instrument folosit pentru repararea suprafețelor terenurilor de golf și o fotografie a campionului PGA din 2026 alături de caddie-ul său.

Capsula va conține și numeroase poezii trimise din diferite state americane, completând o colecție care îmbină istoria, tehnologia, cultura populară și identitatea regională a Statelor Unite. Dacă proiectul își va atinge obiectivul, generațiile din 2276 vor descoperi o imagine neobișnuită a Americii anului 2026, construită din documente istorice, obiecte simbolice, mostre geologice, înregistrări digitale și predicții despre viitor.