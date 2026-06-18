Curtea de Apel Paris a decis predarea lui Paul de România către autoritățile române

Ministerul Justiției a anunțat joi că autoritățile judiciare din Paris au dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România. Decizia a fost comunicată după o procedură desfășurată pe parcursul cooperării judiciare dintre România și Franța. Măsura vizează executarea unei solicitări formulate de partea română. Hotărârea nu are caracter definitiv, iar procedura rămâne deschisă.

Autoritățile române au descris decizia ca fiind rezultatul colaborării judiciare dintre cele două state. De asemenea, a fost subliniat cadrul de cooperare european în materie penală. Procesul de predare depinde însă de evoluțiile procedurale ulterioare.

„Astăzi, 18 iunie a.c., Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autorităţile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfăşurate în baza cooperării dintre autorităţile competente din România şi Franţa. Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză şi pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfăşurat pe parcursul ultimilor trei ani”.

Ministerul Justiției a transmis că hotărârea instanței franceze reflectă funcționarea mecanismelor de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene. În evaluarea autorităților, decizia confirmă aplicarea principiilor statului de drept. Oficialii au indicat că este vorba despre un rezultat al colaborării instituționale dintre România și Franța. Comunicarea publică a vizat exclusiv dimensiunea procedurală a cazului.

„Decizia instanței franceze constituie un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța, confirmând angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară. Menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar. Autoritățile române vor continua să urmărească desfășurarea procedurilor judiciare și vor informa opinia publică cu privire la orice evoluție relevantă a cauzei”,

Autoritățile au precizat că hotărârea Curții de Apel Paris nu este definitivă. Paul de România se află în prezent sub control judiciar. Instituțiile române au anunțat că vor urmări evoluția procedurilor judiciare. Informațiile vor fi comunicate public pe măsură ce apar elemente relevante.

Cazul are la bază acuzații formulate de procurori români privind implicarea sa într-o rețea de persoane acuzate de fraudă începând din 2006. Acuzațiile fac referire la încercări de recuperare a unor proprietăți revendicate ca moștenitor al familiei regale. În acest dosar au fost vizate mai multe persoane. Prejudiciul estimat de statul român este de cel puțin 145 de milioane de euro.

Curtea de Apel Paris a respins în noiembrie 2023 o primă cerere de extrădare, motivând că au existat probleme privind respectarea dreptului la un proces echitabil. Instanța a făcut referire la nereguli legate de procedura de depunere a jurământului de către unii judecători implicați în condamnare. Decizia a blocat temporar transferul către autoritățile române. Ulterior, cazul a continuat pe cale diplomatico-judiciară.

În ianuarie 2025, autoritățile române au emis un nou mandat de arestare, după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din iulie 2024. CJUE a considerat că analiza instanței franceze a depășit limitele principiului încrederii reciproce între statele membre. A fost invocat un control excesiv asupra sistemului judiciar român. Procedura a fost reluată pe baza noilor elemente juridice.

Procurorul general a susținut extrădarea lui Paul de România invocând prioritatea dreptului european față de cel național și a respins acuzațiile privind o eventuală persecuție. Apărarea a calificat dosarul drept „cel mai mare scandal politic pe care l-a cunoscut o familie regală”, referindu-se la „litigiul succesoral”. Argumentele părților au fost prezentate în fața instanțelor franceze. Dezbaterile au vizat interpretarea cadrului juridic european aplicabil.

În aprilie 2025, Paul de România a fost arestat la domiciliul său din Paris și ulterior încarcerat. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar. Măsurile au fost dispuse pe parcursul procedurilor în curs. Evoluția dosarului rămâne supusă deciziilor instanțelor competente.

Tatăl său, Carol Mircea Grigore, născut în 1920, a fost fiul lui Carol al II-lea al României, unul dintre ultimii regi ai României. Informația este relevantă pentru contextul descendenței invocate în dosar. Linia familială este menționată în documentele istorice și judiciare.