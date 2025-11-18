Curtea de Apel din Paris a respins din nou cererea autorităților române de extrădare a lui Paul-Philippe al României, la aproape patru ani de la condamnarea definitivă din dosarul Fermei Băneasa. Hotărârea, pronunțată marți, 18 noiembrie, nu este definitivă, însă reprezintă al treilea refuz consecutiv al instanțelor franceze de a-l preda statului român.

Magistrații francezi au argumentat, și de această dată, că predarea ar încălca anumite drepturi fundamentale. Potrivit relatării Digi24, judecătorii din Paris au invocat „caracterul disproporționat al reemiterii mandatului de arestare în același dosar”, menținând astfel linia deciziilor anterioare. În ultimii ani, autoritățile judiciare din Franța au respins constant demersurile României, deși Paul Lambrino se sustrage executării pedepsei.

Ministerul Justiției mizează însă pe o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care ar obliga statele membre să extrădeze persoanele condamnate definitiv și fugar. Dacă ulterior magistrații francezi vor admite solicitarea, procedurile ar urma să fie rapide, iar Paul-Philippe ar putea fi încarcerat în România în câteva zile.

Paul-Philippe, în vârstă de 76 de ani, a primit în decembrie 2020 o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare pentru cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu, în cadrul dosarului privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa. Hotărârea a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar la scurt timp el a părăsit România și s-a stabilit la Paris. Autoritățile din țară au acuzat faptul că acesta și-ar fi revendicat în mod nejustificat drepturi asupra unor terenuri valoroase din apropierea Capitalei.

De atunci, Paul-Philippe a fost vizat de mai multe proceduri internaționale, bazate pe mandatul european de arestare, însă toate tentativele de extrădare au eșuat. În aprilie 2024, a fost reținut în Malta, în timpul unei conferințe organizate de Cavalerii de la Malta în Valletta, însă instanța malteză a respins extrădarea și l-a eliberat.

Nu este nici prima confruntare cu justiția franceză. În 2022, el a fost reținut la Paris, dar și atunci s-a ajuns la același rezultat: refuzul predării către statul român.

În acest nou episod, Curtea de Apel din Paris a analizat pentru a treia oară dosarul și a decis din nou în favoarea acestuia, în pofida insistențelor României. Autoritățile române urmăresc obținerea unei decizii definitive, însă demersul se dovedește dificil, într-un context în care instanțele din două state europene au contestat deja procedurile.

Cazul rămâne deschis, iar următoarea etapă depinde de eventualele căi de atac. Deși refuzul nu este final, șansele unei extrădări rapide par, pentru moment, limitate.