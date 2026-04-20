Decizia privind Alexandru Bălan stabilește extrădarea și predarea către autoritățile din Republica Moldova
Cazul lui Alexandru Bălan intră într-o nouă etapă juridică, după ce Curtea de Apel București a admis solicitarea formulată de autoritățile judiciare din Republica Moldova privind extrădarea acestuia.
Instanța a consemnat că Alexandru Bălan a consimțit la extrădare, fără a renunța la beneficiul regulii specialității.
Instanța a analizat cererea în baza legislației naționale și a convențiilor internaționale aplicabile, stabilind că sunt îndeplinite condițiile pentru predare.
„În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.
Prin aceeași hotărâre, instanța a dispus extrădarea și predarea lui Alexandru Bălan, cetățean român și moldovean, pentru executarea pedepsei stabilite de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința vizează o condamnare de un an și șase luni de închisoare pentru tentativă la infracțiunea de divulgare a secretului de stat.
Hotărârea a fost pronunțată în dosarul nr. 2295/2/2026, fiind consemnată în sentința penală nr. 65/F din 18 aprilie 2026. Instanța a reținut, de asemenea, că persoana extrădabilă și-a exprimat acordul pentru predare, fără a renunța la beneficiul regulii specialității.
Măsura arestării și contextul condamnării în dosarul penal din Republica Moldova
În vederea punerii în aplicare a extrădării, instanța a dispus arestarea lui Alexandru Bălan pentru o perioadă de 30 de zile. Această măsură este menită să asigure transferul efectiv către autoritățile moldovene.
„În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reţinută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35”, a precizat instanţa.
Condamnarea lui Alexandru Bălan a fost pronunțată la 15 aprilie 2026 de Judecătoria Chișinău, după o procedură simplificată. Potrivit informațiilor din presa de peste Prut, acesta a participat la ședință în sistem online, aflându-se în arest la domiciliu în România la acel moment.
Inculpatul și-a recunoscut vina în fața instanței din Republica Moldova și a solicitat ca dosarul să fie soluționat în procedură simplificată. Sentința a fost pronunțată chiar după prima ședință de judecată, în aceste condiții.
Pe lângă dosarul pentru divulgarea secretului de stat, Alexandru Bălan este vizat și de alte acuzații grave. Conform relatărilor din presa de la Chișinău, acesta ar fi fost implicat într-un dosar de trădare de patrie, fiind suspectat că a transmis informații clasificate unor ofițeri KGB din Belarus.
Decizia Curții de Apel București privind extrădarea este una definitivă, fiind comunicată părților prin intermediul grefei instanței. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, potrivit hotărârii.
Tabel sinteză – principalele informații din cazul Alexandru Bălan:
|Element-cheie
|Detalii
|Nume
|Alexandru Bălan
|Funcție anterioară
|Fost director adjunct SIS Republica Moldova
|Decizie instanță
|Extrădare aprobată de Curtea de Apel București
|Data hotărârii
|18 aprilie 2026
|Condamnare
|1 an și 6 luni închisoare
|Infracțiune
|Tentativă de divulgare a secretului de stat
|Instanță condamnare
|Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
|Măsură dispusă în România
|Arestare 30 zile pentru predare
|Perioadă arest
|18 aprilie – 17 mai 2026
|Alte acuzații menționate
|Trădare de patrie, transmitere de informații către ofițeri KGB Belarus
|Statut extrădare
|Aprobată, cu consimțământul persoanei
