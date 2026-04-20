Cazul lui Alexandru Bălan intră într-o nouă etapă juridică, după ce Curtea de Apel București a admis solicitarea formulată de autoritățile judiciare din Republica Moldova privind extrădarea acestuia.

Instanța a consemnat că Alexandru Bălan a consimțit la extrădare, fără a renunța la beneficiul regulii specialității.

Instanța a analizat cererea în baza legislației naționale și a convențiilor internaționale aplicabile, stabilind că sunt îndeplinite condițiile pentru predare.

Prin aceeași hotărâre, instanța a dispus extrădarea și predarea lui Alexandru Bălan, cetățean român și moldovean, pentru executarea pedepsei stabilite de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința vizează o condamnare de un an și șase luni de închisoare pentru tentativă la infracțiunea de divulgare a secretului de stat.

Hotărârea a fost pronunțată în dosarul nr. 2295/2/2026, fiind consemnată în sentința penală nr. 65/F din 18 aprilie 2026. Instanța a reținut, de asemenea, că persoana extrădabilă și-a exprimat acordul pentru predare, fără a renunța la beneficiul regulii specialității.

În vederea punerii în aplicare a extrădării, instanța a dispus arestarea lui Alexandru Bălan pentru o perioadă de 30 de zile. Această măsură este menită să asigure transferul efectiv către autoritățile moldovene.

„În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reţinută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35”, a precizat instanţa.

Condamnarea lui Alexandru Bălan a fost pronunțată la 15 aprilie 2026 de Judecătoria Chișinău, după o procedură simplificată. Potrivit informațiilor din presa de peste Prut, acesta a participat la ședință în sistem online, aflându-se în arest la domiciliu în România la acel moment.

Inculpatul și-a recunoscut vina în fața instanței din Republica Moldova și a solicitat ca dosarul să fie soluționat în procedură simplificată. Sentința a fost pronunțată chiar după prima ședință de judecată, în aceste condiții.

Pe lângă dosarul pentru divulgarea secretului de stat, Alexandru Bălan este vizat și de alte acuzații grave. Conform relatărilor din presa de la Chișinău, acesta ar fi fost implicat într-un dosar de trădare de patrie, fiind suspectat că a transmis informații clasificate unor ofițeri KGB din Belarus.

Decizia Curții de Apel București privind extrădarea este una definitivă, fiind comunicată părților prin intermediul grefei instanței. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, potrivit hotărârii.

Tabel sinteză – principalele informații din cazul Alexandru Bălan: