În Republica Moldova, în fiecare zi, în medie, aproximativ 10 copii dispar, fug de acasă sau din centrele de plasament, iar fenomenul este în creștere, potrivit datelor autorităților. Specialiștii avertizează că în spatele acestor situații se află probleme complexe, precum traume familiale, neglijență, violență domestică și lipsa comunicării dintre părinți și copii.

Fenomenul este considerat îngrijorător, în condițiile în care numărul plecărilor voluntare a crescut constant în ultimii ani, iar cazurile de recidivă sunt frecvente, ceea ce indică dificultăți în reintegrarea minorilor în familie sau în sistemul de protecție.

Anul trecut au fost înregistrate peste 2.000 de cazuri de plecări voluntare, cu peste 430 mai multe decât în 2024. În aceste situații au fost implicați aproximativ 870 de copii, iar statisticile din Republica Moldova arată atât cazuri de prima fugă, cât și numeroase reveniri în aceeași situație, cu peste 1.100 de episoade de recidivă, potrivit datelor citate de TVR Moldova.

Cei mai mulți minori au vârste între 14 și 16 ani, iar fetele părăsesc locuința mai des decât băieții. Majoritatea provin din mediul rural și din familii în care ambii părinți sunt prezenți, ceea ce sugerează că fenomenul are cauze mai complexe decât destrămarea familiei.

Situația continuă să se agraveze și în acest an. În primele cinci luni ale anului, poliția a înregistrat peste 700 de cazuri de fugă voluntară sau dispariție, cu aproximativ 10% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Au fost implicați circa 400 de minori, iar unii dintre ei au fugit în mod repetat. În 26 de cazuri a fost vorba despre rătăciri. Potrivit autorităților din Republica Moldova, copiii sunt găsiți frecvent la prieteni, cunoscuți sau în clădiri abandonate, iar în Chișinău ajung adesea în centre comerciale, piețe, parcuri sau imobile părăsite.

Un ofițer superior din cadrul IP Centru a arătat că există situații în care copiii preferă să vagabondeze și să rămână în imobile vechi sau părăsite, ceea ce îngreunează intervenția autorităților.

Psihologii susțin că principalele cauze ale fugii de acasă sunt lipsa comunicării în familie, abuzurile, neglijența sau consumul de alcool în gospodărie.

„Traumele suferite acasă, datorate abuzului, neglijenței, consumului de alcool al părinților sau stilului educațional autoritar îl fac pe copil să caute un mediu mai favorabil”, afirmă psihologul Zinaida Gribincea.

Datele Inspectoratului Național de Securitate Publică arată că cele mai multe plecări au loc din centrele de plasament, unde au fost înregistrate 365 de cazuri în acest an. Alte 287 de cazuri vizează copii plecați din familie, iar 67 din școli, spitale sau alte instituții.

Reprezentanții instituției au mai arătat că există minori care au fugit chiar și de până la 21 de ori din centrele rezidențiale, ceea ce evidențiază dificultatea gestionării cazurilor recurente.

La nivel teritorial, raionul Orhei se află pe primul loc la numărul de plecări, cu aproape 80 de cazuri. Sunt urmate de sectoarele Râșcani și Botanica din Chișinău, precum și de raioanele Anenii Noi și Telenești, unde fenomenul rămâne constant.

Reprezentanții Centrului „Generația Pro” din Peresecina au precizat că și în cadrul instituției au fost înregistrate cazuri de fugă voluntară.

„Motivele sunt multe și complexe: dificultățile de adaptare la regulile centrului, influența mediului extern sau stilul de viață libertin pe care l-au avut anterior”, a declarat Maria Arseni, șefa serviciului.

Potrivit poliției din Republica Moldova, aproximativ 90% dintre copiii dispăruți sunt găsiți în primele 24 de ore, însă există și situații în care căutările durează săptămâni. Autoritățile recunosc existența unei crize de psihologi în sistem, inclusiv în centrele de plasament.

Ministrul Educației a precizat că doar aproximativ 40% dintre școli aveau psihologi anul trecut, iar recrutarea specialiștilor rămâne dificilă, mai ales în mediul rural. De asemenea, ministrul Muncii a anunțat intenția de a crește numărul specialiștilor în protecția copilului de la 254 la cel puțin 300 până la finalul anului. La sfârșitul anului 2025, peste 17.400 de copii aflați în situații de risc erau în evidența autorităților.