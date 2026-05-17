Mulți pornesc de la ideea că, dacă nu există vinovatul pe loc și nimeni nu a lăsat date de contact, nu mai există nimic de făcut.

În realitate, situația trebuie tratată ca un eveniment rutier care trebuie declarat.

Dacă ai găsit mașina avariată în parcare și cel care a provocat lovitura a plecat, nu înseamnă că problema dispare. Chiar dacă nu ai fost prezent în momentul impactului, obligația de raportare rămâne importantă, mai ales dacă vrei să repari mașina prin RCA sau ai nevoie de documente oficiale pentru constatarea daunei.

Mulți greșesc exact aici și aleg să repare direct mașina fără formalitățile necesare, iar ulterior apar probleme serioase cu despăgubirea.

Acesta este termenul care produce cele mai multe probleme. Pentru accidentele soldate doar cu pagube materiale, legislația rutieră prevede obligația prezentării la unitatea de poliție competentă pentru întocmirea documentelor de constatare.

În practică, dacă îți găsești mașina lovită în parcare și autorul este necunoscut sau a plecat fără să lase date, trebuie să anunți Poliția în cel mult 24 de ore de la momentul în care ai constatat avaria.

Mulți spun că vor mai aștepta o zi, poate apare vinovatul sau poate găsesc o explicație mai simplă. Exact această amânare poate complica totul.

Dacă termenul este depășit, pot apărea probleme atât în procedura de despăgubire, cât și din punct de vedere contravențional.

Trebuie făcute fotografii clare ale avariilor, din mai multe unghiuri, astfel încât să se vadă atât dauna, cât și locul unde era parcată mașina. Dacă există urme de vopsea, bucăți de plastic, poziția exactă a vehiculului sau alte detalii vizibile, toate trebuie păstrate.

La fel de importante pot fi camerele de supraveghere și eventualii martori.

Dacă parcarea aparține unui supermarket, unui mall, unei clădiri de birouri sau unui complex rezidențial, este bine să verifici imediat dacă există camere video și dacă imaginile pot fi salvate.

Multe sisteme șterg automat înregistrările după un timp scurt, iar întârzierea poate însemna pierderea celei mai importante dovezi.

Situația este mult mai simplă dacă șoferul care a provocat avaria este cunoscut și există acord între părți.

În acest caz, constatarea amiabilă poate fi folosită dacă există doar pagube materiale, sunt implicate două vehicule și ambii șoferi sunt de acord asupra modului în care s-a produs incidentul.

Asta înseamnă că nu mai este necesară deplasarea la Poliție pentru constatare, iar dosarul de daună poate fi deschis direct la asigurător.

Problema apare atunci când autorul pleacă, refuză să completeze amiabila sau există neînțelegeri privind vinovăția.

Atunci, Poliția devine etapa obligatorie.

Pentru deschiderea dosarului de daună și repararea mașinii, asigurătorul va cere documente clare.

În funcție de situație, este necesar procesul-verbal emis de Poliție sau formularul de constatare amiabilă, alături de certificatul de înmatriculare, actul de identitate, fotografii și polița RCA sau CASCO.

Fără aceste documente, reparația pe RCA poate deveni imposibilă sau mult mai greu de obținut.

Mulți cred că pot rezolva întâi reparația și actele mai târziu, dar în practică exact această ordine produce cele mai mari probleme.

O avarie aparent mică poate ajunge să fie plătită integral din buzunar dacă procedura nu este respectată.

Pentru cei care au asigurare CASCO, situația poate părea mai relaxată, deoarece despăgubirea nu depinde exclusiv de identificarea vinovatului.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că incidentul poate fi ignorat.

Compania de asigurări poate cere dovada raportării, fotografii și documente care să arate clar ce s-a întâmplat, în funcție de condițiile poliței.

Mulți șoferi cred că simpla existență a CASCO rezolvă automat orice problemă, dar fără documentele necesare pot apărea întârzieri sau chiar refuzuri de despăgubire.

Procedura rămâne importantă chiar și atunci când vinovatul nu este cunoscut.

Pentru autorul incidentului, plecarea fără anunțarea evenimentului nu este o soluție bună. Dacă este identificat ulterior, consecințele pot fi mai serioase decât simpla plată a reparației.

În cazul accidentelor cu pagube materiale, nedeclararea incidentului și părăsirea locului fără respectarea procedurii pot atrage sancțiuni contravenționale și, în anumite situații, probleme legate de permis.

O zgârietură aparent minoră poate deveni rapid o problemă mult mai mare tocmai din cauza încercării de a evita răspunderea.