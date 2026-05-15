Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea mașinii
Mulți proprietari auto din România pierd bani fără să știe după ce își vând mașina sau o scot definitiv din circulație. Deși polița RCA este plătită integral pentru o anumită perioadă, legislația permite recuperarea sumelor aferente lunilor rămase neutilizate, însă foarte puțini șoferi solicită efectiv această restituire.
Specialiștii din domeniul asigurărilor spun că procedura este prevăzută clar de lege și poate fi realizată relativ simplu, fie direct la compania de asigurări, fie online, în funcție de sistemele puse la dispoziție de fiecare asigurator.
Totuși, pentru ca solicitarea să fie acceptată, există anumite condiții și documente obligatorii care trebuie respectate.
În ce situații pot fi recuperați banii din polița RCA
Bogdan Orescovici, expert broker în asigurări, explică faptul că restituirea banilor este posibilă atunci când contractul RCA încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
„Sumele achitate pentru o poliță RCA pot fi recuperate în anumite situații prevăzute explicit de legislația din România, atunci când contractul de asigurare încetează înainte de expirarea perioadei de valabilitate”, a explicat specialistul,la DIGI24.
Printre cele mai frecvente situații în care șoferii pot solicita returnarea banilor se numără:
- vânzarea definitivă a autoturismului;
- radierea vehiculului din circulație;
- predarea mașinii la dezmembrări;
- dauna totală;
- furtul autoturismului.
Când poți recupera bani din RCA și când NU
|
Situație
|
Poți recupera bani?
|
Condiții
|
Vânzarea mașinii
|
Da
|
Contract de vânzare-cumpărare și cerere către asigurator
|
Radierea autoturismului
|
Da
|
Dovada radierii din circulație
|
Predarea la dezmembrări
|
Da
|
Acte care confirmă casarea/dezmembrările
|
Daună totală
|
Da, în anumite cazuri
|
În funcție de dosarul de daună
|
Furtul mașinii
|
Da
|
După finalizarea verificărilor și documente oficiale
|
RCA folosit pentru despăgubiri
|
Nu
|
Contractul este considerat consumat
Cum se calculează suma pe care o primești înapoi
Restituirea banilor se face proporțional cu perioada rămasă nefolosită din polița RCA.
„Valoarea poliței este împărțită la cele 12 luni de valabilitate, iar suma returnată este calculată în funcție de numărul lunilor întregi rămase neutilizate din contract”, explică Bogdan Orescovici.
Exemplu de calcul pentru restituirea RCA
|
Valoare poliță RCA
|
Perioadă totală
|
Perioadă utilizată
|
Perioadă rămasă
|
Sumă estimată recuperată
|
2.400 lei
|
12 luni
|
4 luni
|
8 luni
|
aproximativ 1.600 lei
|
1.800 lei
|
12 luni
|
6 luni
|
6 luni
|
aproximativ 900 lei
|
3.000 lei
|
12 luni
|
9 luni
|
3 luni
|
aproximativ 750 lei
Suma finală poate varia în funcție de condițiile contractuale și de eventualele taxe administrative aplicate de compania de asigurări.
Ce documente trebuie depuse pentru recuperarea banilor
Pentru recuperarea sumelor, fostul proprietar trebuie să depună la compania de asigurări o cerere de denunțare a contractului RCA.
Actele necesare pentru restituirea banilor din RCA
|
Document
|
Este obligatoriu?
|
Copie act de identitate
|
Da
|
Copie poliță RCA
|
Da
|
Contract de vânzare-cumpărare
|
Da
|
Dovada radierii
|
Dacă este cazul
|
Documente fiscale privind transferul proprietății
|
Da
|
Documente de la Poliție (furt)
|
Dacă este cazul
Multe companii permit transmiterea documentelor online, prin platformele dedicate clienților sau prin e-mail.
Problemele care pot apărea după vânzarea mașinii
Specialiștiii avertizează că mulți cumpărători întârzie transcrierea autoturismului pe numele lor, deși legea prevede un termen de maximum 30 de zile.
Această situație poate genera complicații importante pentru fostul proprietar.
„Atât fostul proprietar, cât și noul deținător al mașinii pot fi implicați până la clarificarea situației legale”, avertizează Bogdan Orescovici.
În plus, un accident produs înainte de actualizarea actelor poate afecta inclusiv sistemul bonus-malus, care influențează prețul viitoarelor polițe RCA.
Ce recomandă specialiștii șoferilor care își vând mașina
Experții recomandă proprietarilor auto să solicite anularea poliței imediat după:
- vânzarea mașinii;
- radierea vehiculului;
- predarea la dezmembrări;
- declararea daunei totale.
Mulți români uită complet de această posibilitate și lasă polița să expire, deși pot recupera sume importante achitate în avans.
În contextul în care prețurile RCA au crescut semnificativ în ultimii ani, recuperarea banilor rămași pe poliță poate reprezenta un avantaj important pentru proprietarii auto.
