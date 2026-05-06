Grawe Asigurări este unul dintre principalii jucători din sectorul asigurărilor auto obligatorii din România. În prima jumătate a anului 2025, compania s-a clasat pe locul al treilea în piața RCA, cu vânzări de polițe în valoare de 536 milioane de lei. Pe primele două poziții s-au situat Groupama Asigurări, cu 1,227 miliarde de lei, și Allianz Țiriac, cu 998 milioane de lei.

În ciuda performanței financiare solide, numărul ridicat de reclamații privind plata despăgubirilor a atras atenția ASF, care a decis declanșarea unui control amănunțit. Problemele identificate au dus la aplicarea unor sancțiuni semnificative atât pentru companie, cât și pentru conducerea acesteia, potrivit informațiilor publicate de Oficiul de Știri.

Consiliul ASF a amendat compania Grawe cu 534.200 de lei, iar conducerea a fost sancționată suplimentar cu peste 300.000 de lei. Valoarea totală depășește astfel 800.000 de lei, nivel comparabil cu sancțiunile aplicate în trecut unor companii precum City Insurance și Euroins înainte de ieșirea acestora de pe piață.

Printre sancțiunile individuale, vicepreședintele Grawe România, Monica Spătaru, a primit cea mai mare amendă, în valoare de 132.600 de lei. Președintele companiei, Dragoș Călin, și Cristian Voicu, membru al directoratului, au fost sancționați cu câte 100.400 de lei fiecare. Liviu Ciprian Caescu, responsabil de daune, a primit o amendă de 20.200 de lei, iar Andreea Balint și Mihaela Andreea Onofriesei au fost amendate cu câte 12.500 de lei.

Cu toate acestea, ASF nu a oferit detalii clare despre neregulile descoperite, notează sursa menționată. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, nu a răspuns întrebărilor referitoare la motivele sancțiunii sau la decizia de a nu retrage licența companiei.

În același timp, Florin Golovatic, fost angajat al ASF și în prezent la Grawe, a evitat să comenteze situația, menționând că nu deține informații despre caz și că nu are cunoștință despre o eventuală retragere a licenței.

„Eu nu am auzit de așa ceva. Nu. De ce suspendare? Nu. Bine, pot fi mai multe amenzi mici. Să fie cumulat. Să nu fie o singură amendă mare. De aceea nu aș vrea să vă spun ceva ce nu stăpânesc, că e mai rău. Coantumul s-ar putea să se refere la mai multe amenzi mici cumulate. Nu cred să fie una așa de mare”, a spus acesta pentru sursa menționată.

Potrivit informațiilor publicate de sursa menționată, amenda inițială stabilită pentru companie ar fi fost mai mică, din cauza unei erori interne. Ulterior, sancțiunea a fost recalculată și majorată de câteva ori. Eroarea ar fi fost atribuită Alina Chiuzbaian, colaboratoare apropiată a vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu.