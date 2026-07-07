Amendă record de 1,28 milioane de lei pentru o firmă de ride-sharing din București, după depistarea a 32 de angajați la negru

Inspectorii Muncii au aplicat una dintre cele mai mari sancțiuni din ultimii ani pentru combaterea muncii nedeclarate. O companie de ride-sharing din București a fost amendată cu 1,28 milioane de lei, după ce autoritățile au descoperit 32 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare.

Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București au aplicat o amendă de 1.280.000 de lei unei companii de ride-sharing din Capitală, după ce au descoperit 32 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Potrivit Inspecției Muncii, sancțiunea este una dintre cele mai mari aplicate pentru astfel de încălcări și transmite un semnal ferm angajatorilor că noile forme de organizare a activității economice nu pot fi folosite pentru a eluda prevederile Codului Muncii.

„Munca nedeclarată nu este doar o abatere de la lege, ci o formă de concurență neloială care vulnerabilizează lucrătorul și prejudiciază bugetul statului. Sancțiunea record aplicată în Capitală reprezintă un semnal extrem de clar pe care Inspecția Muncii îl transmite pieței: digitalizarea sau formele moderne de activitate nu pot fi folosite drept paravan pentru eludarea Codului Muncii. Vom continua să monitorizăm toate sectoarele economice, asigurându-ne că drepturile angajaților sunt respectate fără excepție”, a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct, Inspecția Muncii.

Reprezentanții Inspecției Muncii au anunțat, marți, 7 iulie 2026, că instituția va continua controalele în toate domeniile de activitate pentru a asigura un mediu de muncă sigur, legal și echitabil pentru toți lucrătorii din România.

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de peste 23,3 milioane de lei în urma unei campanii naționale de control desfășurate în perioada 2–22 iunie 2026, care a vizat activitățile desfășurate prin platforme digitale de ride-sharing, transport alternativ, curierat și e-commerce.

Potrivit instituției, inspectorii de muncă au identificat 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a ajuns la 23.312.513 lei, dintre care aproximativ 22,8 milioane de lei reprezintă amenzi pentru muncă nedeclarată și subdeclarată. Totodată, în urma controalelor au fost dispuse 1.314 măsuri cu aplicare imediată pentru remedierea neregulilor constatate.

„Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii, nu cu eludarea ei. Cele peste 2.000 de persoane depistate lucrând fără forme legale ne arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca nedeclarată. Acest semnal de alarmă, tradus în amenzi de peste 23 de milioane de lei, nu este un punct final, ci un avertisment ferm: controalele vor continua și se vor intensifica până când drepturile angajaților vor fi pe deplin respectate.”, a punctat Uca.

Inspecția Muncii a anunțat, luni, 6 iulie 2026, că va intensifica verificările în perioada următoare, având în vedere incidența ridicată a muncii nedeclarate în sectoarele bazate pe aplicații digitale. Instituția subliniază că flexibilitatea în organizarea muncii nu exclude obligația respectării prevederilor legale.

Inspectorii de muncă au aplicat amenzi de peste 6 milioane de lei în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 22–26 iunie 2026, potrivit unui bilanț publicat de Inspecția Muncii. Instituția precizează că, după sancțiunile de peste 16 milioane de lei aplicate în săptămâna precedentă, activitatea de control continuă în același ritm susținut.

În intervalul analizat au fost efectuate 1.755 de controale, în urma cărora au fost aplicate 1.134 de sancțiuni și dispuse 2.436 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au identificat 218 persoane care prestau muncă nedeclarată și au aplicat amenzi în valoare totală de 5.475.500 de lei. Printre cele mai frecvente abateri constatate s-au numărat nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și timpul de odihnă, precum și neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au dispus oprirea din funcțiune a șase echipamente de muncă care prezentau risc iminent de accidentare. Totodată, au fost aplicate 97 de amenzi, în valoare totală de 554.509 lei, și 579 de avertismente. Printre principalele deficiențe identificate s-au numărat utilizarea unor echipamente fără autorizare ISCIR, instruirea necorespunzătoare a angajaților și lipsa controalelor medicale.

„Misiunea noastră nu se rezumă la simple acțiuni sezoniere, ci urmărește o monitorizare continuă și riguroasă a pieței muncii. Rezultatele din teren ne arată că, din păcate, încă există angajatori care ignoră riscurile sau aleg să eludeze legea prin utilizarea muncii nedeclarate. Inspecția Muncii continuă acțiunile de verificare cu aceeași fermitate, pentru a asigura respectarea drepturilor angajaților și un mediu de lucru sigur” a precizat Uca.

Bilanțul a fost făcut public de Inspecția Muncii la 1 iulie 2026.