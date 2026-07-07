Senatul a adoptat proiectul privind Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor, destinate economisirii și investițiilor pe termen lung

Senatul a adoptat proiectul de lege privind înființarea Conturilor Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV), un nou instrument de economisire și investiții pe termen lung destinat persoanelor fizice. Inițiativa urmărește stimularea investițiilor private și asigurarea unui venit suplimentar după pensionare, urmând să fie dezbătută și de Camera Deputaților.

Adoptarea de către Senat a proiectului de lege privind Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV) reprezintă un semnal clar al schimbării modului de administrare a capitalului, de la simpla economisire către investiții și construirea de active, consideră specialiștii unei platforme de profil.

Senatul a adoptat, la 29 iunie, un proiect de lege care prevede înființarea Conturilor Individuale de Investiții pentru Viitor, cu scopul asigurării unui venit suplimentar, distinct de pensie, după deschiderea drepturilor de pensie.

Fondatorul OferteBancare.ro, Claudiu Trandafir, apreciază că, timp de mulți ani, mesajul dominant adresat populației a fost acela de a economisi, însă în prezent începe să se contureze o schimbare importantă de mentalitate. În opinia sa, statul transmite tot mai clar că investițiile pe termen lung merită încurajate, iar aceasta reprezintă miza reală a proiectului de lege. Trandafir consideră că inițiativa nu introduce doar un nou instrument financiar, ci marchează începutul unei culturi în care oamenii sunt încurajați să își construiască patrimoniul prin investiții și active productive, nu doar prin acumularea de bani.

Potrivit sursei citate, inflația nu reduce doar valoarea banilor, ci influențează și comportamentul financiar al populației. Într-un context în care puterea de cumpărare este erodată constant, simpla economisire nu mai este suficientă pentru construirea unui patrimoniu pe termen lung.

În acest context, diferența dintre bani și active devine esențială. Banii reprezintă un instrument de schimb, în timp ce activele productive, precum investițiile pe piața de capital, o afacere, un teren sau o proprietate imobiliară, au capacitatea de a genera venituri și de a crea valoare în timp. Totodată, specialiștii subliniază că nu există o soluție universală, iar fiecare decizie de investiție trebuie analizată în funcție de obiectivele și profilul financiar al fiecărei persoane.

Trandafir explică faptul că, atunci când o monedă își pierde din puterea de cumpărare, în multe situații nu activele reale sunt cele care se devalorizează, ci moneda în raport cu acestea. El precizează că acest lucru nu înseamnă că orice investiție este una avantajoasă, ci că oamenii trebuie să înțeleagă diferența dintre deținerea de bani și deținerea de active. El consideră că un rol important îl are costul finanțării, arătând că problema nu este existența unei datorii, ci costul ridicat și lipsa controlului asupra acesteia. În opinia sa, primul pas către construirea unui patrimoniu nu este întotdeauna achiziția unui nou activ, ci optimizarea creditelor existente, astfel încât o parte mai mare din venituri să poată fi direcționată către investițiile viitoare.

„Ani la rând, mesajul dominant a fost simplu: economiseşte. Acum începem să vedem o schimbare importantă de mentalitate. Statul transmite tot mai clar că investiţiile pe termen lung merită încurajate. Din punctul meu de vedere, aceasta este adevărata miză a proiectului. Nu vorbim doar despre un nou instrument financiar, ci despre începutul unei culturi în care oamenii sunt încurajaţi să îşi construiască patrimoniul prin investiţii şi active productive, nu doar să acumuleze bani. Nu activele reale se prăbuşesc atunci când o monedă îşi pierde din puterea de cumpărare. În multe situaţii, moneda este cea care se devalorizează în raport cu activele. Asta nu înseamnă că orice investiţie este una bună, ci că oamenii trebuie să înţeleagă diferenţa dintre a deţine bani şi a deţine active. La fel de important este şi costul finanţării. Nu datoria este problema, ci datoria scumpă şi necontrolată. De multe ori, primul pas către construirea unui patrimoniu nu este achiziţia unui nou activ, ci optimizarea creditelor existente, astfel încât mai mulţi bani să rămână disponibili pentru investiţiile viitoare”, a precizat Trandafir.

Propunerea legislativă adoptată de Senat prevede înființarea Conturilor Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV), un instrument voluntar de economisire individuală pe termen lung, organizat sub forma unor conturi speciale deschise la societăți de servicii de investiții financiare. Acest mecanism se adresează persoanelor fizice rezidente în România care obțin venituri impozabile și are ca obiectiv asigurarea unui venit suplimentar, distinct de pensie, după deschiderea drepturilor de pensie, precum și încurajarea economisirii pe termen lung și a investițiilor private.

Administrarea conturilor CIIV va fi realizată de societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) și de bănci, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va avea responsabilitatea monitorizării acestui sistem și va publica anual un raport privind evoluția conturilor CIIV. Documentul va include informații referitoare la numărul conturilor deschise, valoarea totală a activelor administrate și structura investițiilor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, care este primul for sesizat în procesul legislativ. Pentru a deveni lege, inițiativa trebuie să fie dezbătută și adoptată și de Camera Deputaților, care are rol decizional.