Cristian Bușoi, despre preluarea Azomureș de către Romgaz: Va contribui la creșterea independenței economice

Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz este prezentată de autorități drept un proiect strategic pentru economia României. Ministerul Energiei susține că exploatarea gazelor din Marea Neagră va permite utilizarea unei părți din resursă pentru producția internă de îngrășăminte, cu efecte asupra agriculturii și industriei.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că aprobarea formală de către Romgaz a preluării combinatului Azomureș reprezintă o decizie cu impact strategic pentru economia României.

Potrivit acestuia, odată cu începerea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, programată pentru anul viitor, o parte importantă din această resursă va putea fi utilizată în economia națională.

Cristian Bușoi a afirmat că proiectul contribuie la consolidarea industriei românești și la dezvoltarea sectoarelor energetic și agricol.

Reprezentantul Ministerului Energiei susține că folosirea gazului extras din România pentru producția de îngrășăminte va contribui la creșterea independenței economice și va permite fermierilor români să beneficieze de costuri mai competitive.

În opinia acestuia, integrarea producției de gaze naturale cu industria chimică reprezintă un pas important pentru valorificarea resurselor interne și pentru susținerea agriculturii românești.

„Romgaz a aprobat formal preluarea Azomureş, o decizie cu impact strategic pentru economia României. În contextul începerii exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, programată pentru anul viitor, o parte importantă din această resursă va putea fi valorificată în economia naţională. (…) Acest proiect reprezintă un pas important pentru consolidarea industriei româneşti şi pentru dezvoltarea sectoarelor energetic şi agricol. Valorificarea gazului românesc în producţia de îngrăşăminte va contribui la creşterea independenţei economice şi la asigurarea unor costuri mai competitive pentru fermierii români”, a spus Buşoi, într-o postare pe Facebook.

Preluarea combinatului Azomureș a fost anunțată încă din 29 mai de premierul interimar Ilie Bolojan, care a precizat că Romgaz a semnat contractul de achiziție și că tranzacția a fost aprobată de Consiliul de Administrație al companiei.

Valoarea totală a tranzacției este de 69 de milioane de euro. Din această sumă, puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro acoperă materia primă și stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro sunt destinate menținerii în funcțiune a platformei și plății salariilor în primele două luni după preluare.

Înainte ca preluarea să fie finalizată, tranzacția trebuie să primească aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Romgaz, precum și avizele Consiliului Concurenței și ale Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

La momentul anunțării tranzacției, Ilie Bolojan declara că preluarea Azomureș de către Romgaz va salva producția de îngrășăminte pentru agricultura din România și va contribui la asigurarea unor prețuri stabile pentru fermieri în anii următori.