Companiile rezidente în România din industria chimică ar urma să beneficieze de o serie de facilități fiscale pentru producția bazată pe gaze naturale, în urma unui proiect de lege adoptat prin vot luni, 11 mai 2026, în plenul Senatului și care urmează să fie transmis Camerei Deputaților pentru votul final.

Printre măsurile prevăzute se numără scutirea de impozit pe profit pentru o perioadă de cinci ani de la realizarea primei investiții, aplicarea unui regim de amortizare superaccelerată, precum și scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri. De asemenea, sunt prevăzute scutiri de la taxele aferente modificării destinației sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor utilizate pentru investiții.

Inițiativa este susținută atât de reprezentanți ai puterii, cât și ai opoziției și are ca obiectiv valorificarea superioară a resurselor de gaze naturale ale României. Aceasta este prezentată în contextul în care competitivitatea industrială și securitatea energetică sunt considerate priorități strategice, într-un cadru economic și geopolitic tot mai complex.

În paralel, la începutul acestei luni, Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș, unul dintre cei mai importanți producători de îngrășăminte chimice din țară. În acest context, angajații Romgaz vor primi o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie justificată prin faptul că societatea derulează cel mai amplu program de investiții din istoria sa, estimat la aproximativ 5,6 miliarde lei în 2026.

Anterior, Parlamentul a făcut un prim pas prin declararea industriei îngrășămintelor chimice ca infrastructură critică, ceea ce îi oferă protecție legală din partea statului, având în vedere dificultățile cu care se confruntă combinatul Azomureș și perspectiva preluării sale de către Romgaz. Noul proiect adoptat de Senat merge însă mai departe și extinde pachetul de facilități fiscale și pentru investițiile noi din acest sector, inclusiv pentru eventualele investiții realizate de Romgaz la Azomureș.

Inițiatorii proiectului subliniază că România dispune de resurse semnificative de gaze naturale și se află, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene, pe locul al doilea în rândul țărilor producătoare de gaze naturale, imediat după Olanda, la o diferență redusă. În trimestrul II al anului 2025, producția României a fost de aproximativ 2,2 miliarde metri cubi, ceea ce confirmă poziția importantă a țării în acest sector energetic.

Aceștia arată că producția de gaze naturale va crește în anii următori, odată cu punerea în exploatare a unor noi resurse. Un rol esențial îl va avea perimetrul offshore Neptun Deep, unde producția comercială este estimată să înceapă în prima parte a anului 2027. Din acest proiect sunt așteptate aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale suplimentare, ceea ce ar conduce la o aproape dublare a producției totale a României. În acest scenariu, România ar deveni, începând cu orizontul anului 2027, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, o poziție pe care ar mai fi deținut-o o singură dată, într-un context de competiție strânsă cu Olanda în trimestrul II al anului 2024.

În acest context, inițiatorii consideră că este necesar un cadru legislativ care să asigure valorificarea superioară a gazelor naturale produse în România. Aceștia susțin că resursa energetică nu ar trebui tratată doar ca o marfă tranzacționată rapid pe piețele internă și europeană, ci ar trebui direcționată către dezvoltarea industriei naționale, cu efecte pozitive asupra competitivității economice a țării.

Potrivit proiectului, profitul reinvestit în industria chimică bazată pe gaze naturale ar urma să fie scutit de impozit pentru o perioadă de cinci ani de la realizarea primei investiții, măsură menită să încurajeze dezvoltarea acestui sector strategic.

Industria chimică de profil va beneficia de scutiri de la plata impozitului pe clădiri și pe teren, cu aprobarea autorităților administrației publice locale, pentru o perioadă de maximum cinci ani. Proiectul prevede scutirea de la plata taxelor aferente modificării destinației sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor necesare investițiilor, facilități menite să reducă semnificativ costurile de implementare a noilor capacități de producție.

O altă măsură importantă introdusă este aplicarea unui regim de amortizare superaccelerată pentru investițiile din industria chimică bazată pe gaze naturale. În primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 65% din valoarea fiscală a investiției de la momentul realizării acesteia. În anii următori, amortizarea se va calcula prin raportarea valorii rămase de amortizat a activului la durata normală de utilizare rămasă.

Potrivit proiectului, prin investiții în industria chimică bazată pe gaze naturale se înțeleg investițiile în producția de substanțe chimice de bază, aparținând petrochimiei și chimiei de sinteză, având ca materie primă gazul natural. Aceste produse sunt utilizate la scară largă în industrie, inclusiv în fabricarea medicamentelor, îngrășămintelor pentru agricultură, materialelor plastice, solvenților și altor materiale avansate, fiind realizate de contribuabilii care desfășoară activități în domeniul industriei chimice.