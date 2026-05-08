Impozitul pe spectacole intră în obligația organizatorilor de evenimente culturale, sportive și de divertisment care desfășoară activități pe raza municipiului Constanța. Reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța au anunțat că declararea și plata taxei se realizează lunar, conform prevederilor prevăzute în Anexa nr. 5 a HCL nr. 462/2025 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026.

Potrivit instituției, termenul-limită pentru depunerea declarației și achitarea obligației fiscale este data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul sau evenimentul taxabil.

Reprezentanții SPIT au precizat că formularul necesar pentru declararea taxei, intitulat „Decont impozit pe spectacole”, poate fi descărcat direct de pe site-ul oficial al instituției, din secțiunea dedicată persoanelor juridice și documentelor de declarare fiscală.

Măsura vizează toate entitățile care organizează manifestări artistice, competiții sportive sau alte activități considerate distractive, în conformitate cu legislația fiscală locală aplicabilă în municipiul Constanța.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra sumelor încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor, fără includerea taxei pe valoare adăugată. Autoritățile locale au explicat că această cotă se aplică în cazul unei game extinse de evenimente culturale și sportive.

În categoria activităților taxabile intră spectacolele de teatru, balet, operă, operetă, concertele filarmonice și alte manifestări muzicale. De asemenea, sunt incluse proiecțiile cinematografice, spectacolele de circ și competițiile sportive organizate atât la nivel național, cât și internațional.

SPIT Constanța a precizat că impozitul se aplică și altor manifestări artistice care nu se regăsesc explicit în categoriile enumerate de legislația fiscală locală, dar care presupun activități de divertisment desfășurate cu public și încasări din bilete sau abonamente.

Regulile fiscale comunicate de instituție au la bază prevederile HCL nr. 462/2025 și dispozițiile Codului fiscal privind taxarea activităților de spectacol și divertisment.

Impozitul pe spectacole nu se aplică în cazul evenimentelor organizate exclusiv în scopuri umanitare. Reprezentanții instituției au subliniat că această facilitate fiscală este prevăzută expres de articolul 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, organizatorii care desfășoară spectacole sau alte evenimente cu caracter caritabil pot beneficia de scutirea de la plata taxei, cu respectarea condițiilor stabilite de legislația fiscală în vigoare.

În același timp, SPIT Constanța avertizează că neachitarea obligațiilor fiscale în termenul legal atrage penalități de întârziere. Potrivit instituției, pentru sumele neachitate la scadență se calculează majorări de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere.

„Neachitarea impozitului pe spectacole la termenele scadente atrage calcularea şi plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, au transmis reprezentanții instituției.

