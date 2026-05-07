O dronă neidentificată a fost observată, în 4 mai, în zona terminalului de pasageri din Portul Constanța, iar incidentul a declanșat verificări realizate de reprezentanții CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și de agenții Poliției de Frontieră.

În urma controalelor efectuate, autoritățile au stabilit că drona aparținea unor cetățeni străini care făceau parte din echipajul unei nave de croazieră aflate în port. Materialele video realizate cu aparatul de zbor au fost analizate, iar concluzia verificărilor a fost că imaginile aveau exclusiv scop turistic.

De asemenea, autoritățile au precizat că nu au fost identificate filmări cu obiective militare sau cu alte zone considerate sensibile din punct de vedere al securității naționale.

După finalizarea cercetărilor, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor privind interdicția utilizării unei drone fără autorizare în perimetrul Portului Constanța. Ulterior, despre incident au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române.

Incidentul din Portul Constanța a accelerat implementarea unui sistem anti-dronă de nouă generație, dezvoltat pentru protejarea infrastructurii critice din cel mai important nod logistic de la Marea Neagră.

Soluția tehnică a fost implementată de Rasirom în cadrul programului de consolidare a securității infrastructurii portuare și are la bază o tehnologie de tip RF cyber-takeover. Spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total, sistemul permite preluarea controlului asupra unei drone neautorizate și dirijarea acesteia către o zonă sigură prestabilită.

Tehnologia utilizată este una non-cinetică și non-distructivă, ceea ce înseamnă că aparatul de zbor poate fi adus la sol fără distrugerea acestuia și fără afectarea comunicațiilor legitime din zona portuară. Autoritățile au explicat că alegerea acestei soluții a fost determinată de complexitatea mediului operațional din Portul Constanța, unde funcționează permanent sisteme de comunicații navale, VTS, AIS, rețele GSM și multiple legături radio.

În prezent, componenta de bruiaj a sistemului se află în procedură de autorizare la ANCOM. Activarea acestei funcționalități va fi posibilă doar după obținerea avizelor necesare pentru emisiile intenționate de radiofrecvență, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Noul sistem anti-dronă permite detecția omnidirecțională 360 de grade a dronelor comerciale și a celor construite în regim DIY, pe baza amprentei radiofrecvență. Platforma poate identifica, clasifica și localiza atât aeronava, cât și poziția operatorului care controlează aparatul de zbor.

Totodată, tehnologia oferă posibilitatea preluării controlate a unei drone și redirecționării acesteia către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă utilizat de aparat.

Autoritățile consideră că protecția spațiului aerian de joasă altitudine reprezintă o componentă esențială a planului de securitate al CN APM SA Constanța, în condițiile în care Portul Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră și un punct strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru mobilitatea militară aliată.

Sistemul anti-dronă este deja integrat în arhitectura de securitate a portului și este operat de echipele tehnice proprii, cu suport de mentenanță asigurat prin contract dedicat. Reprezentanții CN APM SA Constanța au anunțat că soluția va fi extinsă și în celelalte porturi administrate de companie.

Elemente-cheie despre sistemul anti-dronă din Portul Constanța: