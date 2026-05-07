Armata României își consolidează direcțiile strategice de dezvoltare prin accent pe instruirea militarilor, pregătirea fizică și modernizarea echipamentelor. Mesajul transmis de șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, evidențiază prioritățile instituției într-un context de securitate în continuă schimbare.

Declarațiile au fost făcute în urma unei întâlniri de lucru cu subofițerii și maiștrii militari de comandă, structuri esențiale în lanțul de conducere operațională al Armatei României.

Generalul Vlad Gheorghiță a avut o discuție aplicată cu subofițerii și maiștrii militari de comandă, subliniind importanța comunicării directe între nivelul de comandă și structurile din teren.

În cadrul întâlnirii au fost analizate:

provocările operaționale din activitatea zilnică;

menținerea disciplinei militare;

relația dintre comandanți și militarii din subordine;

identificarea de soluții pentru eficientizarea activităților din unități.

Accentul a fost pus pe un dialog deschis și orientat spre rezultate, bazat pe experiența directă a cadrelor militare.

„Ieri, am avut o întâlnire cu subofițerii de comandă și maiștrii militari de comandă din Armata României, oameni care cunosc foarte bine realitatea din unități și care sunt permanent aproape de militari. Am discutat deschis despre problemele și provocările pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi, despre nevoia de a păstra standarde ridicate de disciplină și pregătire, dar și despre importanța relației directe cu oamenii din subordine. A fost un dialog sincer, aplicat și orientat spre soluții. Un subiect important al întâlnirii a fost accentul pe care îl punem în perioada următoare pe instruire și pe pregătirea fizică. O armată modernă înseamnă tehnică performantă, dar mai ales militari bine pregătiți, rezistenți și capabili să acționeze eficient în orice situație”.

Un element central al mesajului transmis de șeful Statului Major al Apărării a fost creșterea nivelului de instruire și pregătire fizică a personalului militar.

Potrivit acestuia, o armată modernă nu se bazează exclusiv pe tehnologie, ci mai ales pe:

rezistența fizică a militarilor;

capacitatea de reacție în situații complexe;

nivelul de pregătire tactică și operațională.

Aceste elemente sunt considerate esențiale pentru menținerea eficienței în misiuni naționale și internaționale.

Un alt punct major al discuțiilor a vizat programele de înzestrare militară aflate în desfășurare. Generalul Vlad Gheorghiță a subliniat importanța integrării noilor echipamente în procesul de instruire.

Direcțiile principale includ:

introducerea de tehnică militară modernă;

actualizarea capabilităților operaționale;

adaptarea proceselor de pregătire la noile tehnologii.

Integrarea eficientă a acestor resurse este considerată esențială pentru creșterea nivelului de interoperabilitate și eficiență al Armatei României.

În viziunea conducerii militare, subofițerii și maiștrii militari de comandă au un rol critic în implementarea deciziilor strategice.

Aceștia contribuie direct la:

transformarea planurilor operaționale în acțiuni concrete;

coordonarea activităților din unități;

formarea și instruirea militarilor tineri;

menținerea disciplinei și coeziunii colectivelor militare.

Experiența lor este considerată esențială în dezvoltarea profesională a noilor generații de militari.

Generalul Vlad Gheorghiță a evidențiat și componenta umană a conducerii militare. Dincolo de proceduri și instrucție, liderii militari au responsabilitatea de a:

ghida personalul aflat la început de carieră;

oferi sprijin și corecții constructive;

consolida încrederea și performanța individuală;

contribui la dezvoltarea profesională și umană a militarilor.

Această abordare este considerată esențială pentru menținerea unui corp militar profesionist și adaptabil.

„Am discutat și despre programele de înzestrare aflate în derulare, despre echipamentele și tehnica ce urmează să intre în dotarea Armatei României și despre modul în care aceste capabilități noi trebuie integrate în procesul de instruire. Subofițerii și maiștrii militari de comandă au un rol esențial în acest proces. Ei sunt cei care transformă direcțiile stabilite la nivel de comandă în rezultate concrete, prin exemplu personal, experiență și implicare directă alături de militari. Am vorbit și despre responsabilitatea pe care o au față de militarii tineri aflați la început de drum. Dincolo de reguli și instrucție, un lider adevărat trebuie să știe să își susțină oamenii, să îi formeze, să îi corecteze atunci când este nevoie și să le ofere încrederea necesară pentru a crește profesional și uman. Experiența acumulată de subofițerii și maiștrii militari de comandă este esențială pentru formarea noilor generații de militari. Le mulțumesc pentru profesionalism, sinceritate și pentru faptul că rămân un sprijin real pentru militarii Armatei României”.

Pilon strategic Descriere Impact în contextul de securitate Investiție în oameni Dezvoltarea resursei umane prin formare continuă, disciplină și profesionalism militar Crește capacitatea de reacție și reziliența structurilor militare Instruire continuă Perfecționarea constantă a pregătirii fizice, tactice și operaționale Asigură nivel ridicat de pregătire pentru misiuni complexe și diverse Modernizare tehnologică Integrarea de echipamente și sisteme militare noi în dotarea Armatei României Îmbunătățește interoperabilitatea și eficiența operațională