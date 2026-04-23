Sfântul Gheorghe este cunoscut ca simbol al curajului și al luptei împotriva răului. Potrivit tradiției, a fost un ofițer în armata romană, originar din Capadocia, care a trăit în timpul împăratului Dioclețian. Pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină, a fost supus unor torturi și, în cele din urmă, martirizat.

Legenda luptei cu balaurul este una dintre cele mai cunoscute și simbolizează victoria binelui asupra răului și a credinței asupra forțelor întunecate. În cultura populară românească, Sfântul Gheorghe este cunoscut și sub numele de Sân-George și este asociat cu începutul verii pastorale, momentul în care natura „se deschide” complet și activitățile agricole intră într-o nouă etapă.

Această zi este considerată una de trecere, încărcată de simboluri legate de viață, protecție și reînnoire, fiind marcată de obiceiuri păstrate de sute de ani în multe regiuni din țară.

În multe zone din România, oamenii respectă obiceiuri care au rol de protecție și de atragere a norocului. Printre cele mai cunoscute se numără împodobirea caselor cu ramuri verzi de salcie, stejar, păr sau fag, așezate la porți, uși și ferestre. Acestea sunt considerate un simbol al belșugului și un mijloc de protecție împotriva spiritelor rele.

Un alt obicei răspândit este legat de roua dimineții. Se spune că mersul desculț prin rouă sau spălatul cu apă proaspătă în această zi aduce sănătate și protecție pentru întregul an.

În mediul rural, Sfântul Gheorghe este considerat și protectorul animalelor. Gospodarii folosesc usturoi sau plante pentru a proteja grajdurile și animalele, încercând să le ferească de rele. De asemenea, în unele zone, oamenii aprind focuri sau fac zgomote pentru a alunga spiritele rele.

Un obicei aparte este „urzicarea”, întâlnit mai ales în anumite regiuni. În trecut, oamenii se atingeau simbolic cu urzici, gest considerat benefic pentru sănătate, energie și hărnicie pe tot parcursul anului. Se credea că urzicile ajută la „trezirea” corpului și la alungarea oboselii sau a bolilor.

Pe lângă obiceiuri, ziua de Sfântul Gheorghe este însoțită și de o serie de interdicții respectate în tradiția populară. Nu este bine să se facă munci grele în gospodărie, precum spălatul, cusutul sau lucrul pământului. Se spune că nerespectarea acestor reguli poate aduce probleme de sănătate sau lipsa sporului.

De asemenea, ziua este asociată cu liniștea și împăcarea. Conflictele, certurile sau supărările sunt evitate, deoarece se consideră că pot atrage energii negative.

În multe regiuni există credința că persoanele care dorm până târziu în această zi nu vor avea spor tot anul. Trezitul devreme este văzut ca un semn de noroc și prosperitate.

Pe lângă aceste reguli, unele tradiții spun că nu este bine să se organizeze petreceri zgomotoase sau excese, chiar dacă mulți români își serbează onomastica în această zi.