Rusia ar putea fi pregătită pentru un nou conflict până în 2027. Evaluările recente ale unor oficiali din domeniul apărării din Europa de Nord indică un scenariu îngrijorător: Federația Rusă ar putea să-și reconstruiască rapid capacitatea militară după încheierea războiului din Ucraina și să redevină o amenințare activă în spațiul euro-atlantic în jurul anului 2027.

Comandantul Forțelor Armate estoniene, Andrus Merilo, susține că actuala dinamică geopolitică nu sugerează o slăbire decisivă a Rusiei, ci mai degrabă o transformare a acesteia într-un actor militarizat pe termen lung, cu o economie orientată spre industrie de apărare și o armată experimentată în conflicte moderne.

Anul 2027 apare în mai multe evaluări strategice drept un posibil punct de reintrare a Rusiei la o capacitate militară complet funcțională.

În acest scenariu, Rusia ar putea:

să își refacă rezervele militare;

să își modernizeze echipamentele testate în Ucraina;

să își reorganizeze structurile de comandă;

să caute noi oportunități de presiune asupra NATO.

Experții subliniază că nu este vorba neapărat despre un război convențional direct, ci despre o gamă mai largă de acțiuni posibile, inclusiv operațiuni hibride și atacuri limitate.

Regiunea Mării Baltice și flancul estic al NATO sunt considerate deja spații de testare pentru tacticile de război hibrid.

Printre activitățile raportate sau analizate se numără:

incidente cu drone în apropierea spațiului aerian european;

încălcări ale frontierelor aeriene de către aeronave militare;

operațiuni de influență informațională;

posibile acțiuni maritime în Marea Baltică.

Scopul acestor acțiuni, potrivit experților, ar putea fi crearea de ambiguitate strategică și testarea capacității de reacție a NATO.

Analiștii militari europeni avertizează că viitoarele acțiuni ale Rusiei ar putea evita confruntarea directă, dar ar rămâne suficient de provocatoare pentru a testa unitatea Alianței Nord-Atlantice.

Scenariile luate în calcul includ:

atacuri cu drone asupra infrastructurii critice;

incidente maritime în zone disputate;

operațiuni de destabilizare în statele baltice;

acțiuni cibernetice coordonate.

Aceste metode ar putea fi concepute astfel încât să rămână sub pragul declanșării unui răspuns militar colectiv complet.

Articolul 5 din Tratatul NATO prevede că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor aliaților. Totuși, experții avertizează că Rusia ar putea încerca să exploateze zonele gri ale acestui mecanism, prin acțiuni greu de atribuit sau interpretat.

În același timp, există preocupări legate de:

ritmul inegal al investițiilor în apărare în Europa;

dependența de capacitățile militare ale Statelor Unite;

posibile schimbări în angajamentul politic american față de NATO.

Există o diferență clară de percepție între statele aflate în proximitatea Rusiei și cele din vestul Europei.

Țările baltice și Finlanda susțin că riscul este imediat și necesită pregătire accelerată.

Alte state și structuri NATO consideră că Rusia este momentan limitată de războiul din Ucraina.

Această lipsă de consens influențează ritmul consolidării apărării colective.

Deși o confruntare directă între Rusia și NATO rămâne considerată puțin probabilă pe termen scurt, consensul în rândul experților este că Europa intră într-o perioadă de risc strategic crescut.

Intervalul 2025–2027 este văzut ca o fereastră critică în care:

Rusia își poate reconstrui puterea militară;

NATO își testează reziliența politică și militară;

echilibrul de securitate european rămâne instabil.

În acest context, capacitatea de descurajare și pregătirea defensivă devin elemente centrale ale stabilității regionale.