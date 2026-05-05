Sistemul de guvernare a intrat într-o zonă de turbulență după ce Partidul Social Democrat (PSD) a decis să se retragă de la guvernare, în urma solicitărilor repetate privind demisia premierului Ilie Bolojan.

Potrivit unei analize realizate de Atlantic Council, semnată de experții Alex Șerban și Silvian Trandafir, acest moment marchează mai mult decât o simplă ruptură politică.

Specialiștii susțin că decizia vine după o serie de reforme promovate de Ilie Bolojan, în special în zona disciplinei fiscale și a reorganizării administrative, care ar fi afectat influența politică a PSD. Astfel, conflictul nu ar fi doar unul politic, ci și unul legat de direcția economică și instituțională a statului.

Moțiunea PSD–AUR, un semnal care a surprins Europa

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost percepută ca un test major pentru scena politică românească.

AUR, principalul partid populist de opoziție, este asociat cu zona eurosceptică și face parte din familia Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European.

Colaborarea punctuală dintre PSD și AUR a surprins atât partenerii de coaliție, cât și instituțiile europene, mai ales în lipsa unei coordonări prealabile la nivel guvernamental.

Reacțiile venite din Europa indică o preocupare care depășește contextul intern al României.

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, a transmis că există o „îngrijorare serioasă” legată de evoluțiile politice de la București.

Această reacție reflectă o temere mai amplă la nivel european: apropierea, chiar și temporară, între partide mainstream și formațiuni considerate de extremă dreapta este văzută ca un posibil precedent periculos.

Deși PSD este afiliat la familia social-democrată europeană (S&D), unde există o linie clară împotriva colaborării cu extrema dreaptă, actualul context ridică întrebări privind coerența poziționării sale.

Instabilitatea politică începe deja să se reflecte în economie. Potrivit analizei, leul s-a depreciat cu aproape 3% de la anunțarea moțiunii PSD–AUR, depășind pragul de 5,19 lei pentru un euro și atingând chiar 5,2180 lei – un maxim istoric.

Această evoluție este alimentată de ieșirile de capital și de creșterea percepției de risc în rândul investitorilor.

În acest context, sunt identificate trei riscuri majore:

– întârzierea reformelor asumate în fața Comisiei Europene

– presiuni suplimentare asupra deficitului bugetar

– deteriorarea ratingului de țară, cu impact direct asupra costurilor de împrumut

România depinde în prezent de finanțări europene consistente, inclusiv de miliarde de euro din mecanisme precum PNRR.

Orice blocaj administrativ sau întârziere în implementarea reformelor poate duce la încetinirea sau chiar condiționarea acestor fonduri.

În plus, apar îngrijorări legate de posibile probleme de integritate în alocarea banilor publici, inclusiv în zona achizițiilor și a conflictelor de interese, ceea ce ar putea duce la controale suplimentare din partea instituțiilor europene.

În timp ce scena politică devine tot mai instabilă, sprijinul pentru Ilie Bolojan pare să crească.

Sondajele recente arată că aproape 40% dintre români ar susține menținerea sa în funcție, un nivel semnificativ mai mare decât intenția de vot pentru PNL, estimată la aproximativ 18%.

Această diferență sugerează că actuala criză nu este doar despre partide, ci și despre lideri și echilibrul de putere din interiorul acestora.

Analiza ridică și întrebarea dacă România ar putea urma un model similar cu cel al Ungariei conduse de Viktor Orbán.

Nu este vorba despre o ruptură imediată de Uniunea Europeană, ci despre o posibilă repoziționare către o abordare mai conflictuală și mai selectivă în cooperarea europeană.

În acest context, un eventual rol al AUR la guvernare ar putea influența modul în care România utilizează dreptul de veto în deciziile europene, mai ales în domenii sensibile precum politica externă.

Deși PSD susține că nu intenționează o alianță de guvernare cu AUR și că actuala colaborare este limitată la moțiunea de cenzură, partenerii europeni analizează situația prin prisma faptelor, nu a declarațiilor.

Chiar și o colaborare punctuală poate crea precedente și poate afecta încrederea în angajamentele proeuropene ale României.

În concluzie, miza nu este doar formarea unui nou guvern, ci direcția pe termen lung a politicii românești: dacă partidele mainstream vor menține limite clare față de zona extremistă sau dacă flexibilitatea tactică va deveni o regulă.