Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că euro ar putea ajunge la 5,5 lei dacă moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi aprobată la vot marți. El mai spune că, dacă agențiile de rating vor scădea ratingul României la categoria nerecomandată investițiilor („junk”), atunci leul s-ar putea devaloriza și mai mult, chiar peste 6 lei pentru un euro.

Economistul a explicat pentru „Libertatea” faptul că euro este deja aproape de 5,2 lei la cursul BNR și chiar 5,35 lei la casele de schimb. El adaugă că, dacă țara nu va avea un guvern stabil, există riscul să se piardă fondurile europene. În opinia lui, fără un guvern cu majoritate nu pot fi făcute reformele necesare pentru a atrage acești bani. România mai are de atras peste 10 miliarde de euro din PNRR până la finalul lunii august, iar fără reforme aceste fonduri nu vor putea fi accesate.

Economistul mai spune că în prezent există o presiune mare asupra cursului valutar deoarece oamenii și firmele își schimbă economiile în euro. El explică faptul că cei care au rate în euro preferă să cumpere din timp valută, ca să se protejeze de eventuale creșteri.

În ceea ce privește datoria publică, acesta arată că statul avea, la finalul anului 2025, datorii totale de peste 1.138 miliarde de lei. Din această sumă, o parte este în lei, o parte în euro și o parte în dolari.

Profesorul de economie consideră că euro va rămâne la un nivel ridicat din cauza incertitudinii politice. El spune că, dacă moțiunea va trece, este posibil ca euro să ajungă la 5,5 lei în doar câteva zile. El afirmă că BNR nu poate opri această creștere fără costuri mari. În plus, el avertizează că pierderea fondurilor europene ar putea duce la scăderea ratingului țării și la retrageri masive de bani din economie.

„Euro va ajunge la 5,5 lei după moțiune, dacă aceasta va trece. Deja este aproape 5,2 lei la cursul BNR, la casele de schimb este chiar și 5,35 lei. Mâine dacă nu avem Guvern asta înseamnă că s-au dus fondurile europene, s-a dus naibii tot. Fondurile europene sunt ratate fără un Guvern cu majoritate. Fondurile din PNRR sunt foarte consistente pe final, sunt peste 10 miliarde de euro ce trebuie absorbite până la 31 august. Pentru a le accesa e nevoie de reforme, iar un guvern minoritar nu poate face reforme. La acestea se adaugă și celelalte fonduri, cele prin programele europene normale. Lumea își schimbă banii în euro, firmele la fel. Cei care au rate de plătit în euro își iau euro pentru câteva luni, până trece urgia. Indiferent ce se întâmplă mâine, euro va rămâne la un nivel ridicat, pentru că avem incertitudine. Dacă moțiunea trece, este posibil ca vineri să vorbim de 5,5 lei pentru un euro. BNR nu se poate opune, pentru că ar arunca cu bani în vânt”, a declarat Păun.

Păun avertizează că politicienii își asumă riscuri mari și „se joacă cu focul”, atrăgând atenția asupra consecințelor. El critică și persoanele care răspândesc teorii ale conspirației. Acesta explică faptul că România depinde de Uniunea Europeană pentru fondurile europene și de investitorii internaționali pentru a se împrumuta. De asemenea, spune că, deși țara depinde de aceste surse externe, unii oameni pretind că nu au nevoie de ele și afișează o atitudine de superioritate.

În același timp, situația împrumuturilor nu este favorabilă. Dobânzile pe care România le plătește au ajuns la 7,4% (la 4 mai 2026), mult mai mari decât în alte țări din regiune. De exemplu, Bulgaria se împrumută cu aproximativ 4,34%, iar Grecia cu 3,82%.

În plus, statul român trebuie să plătească doar în acest an dobânzi de aproximativ 60 de miliarde de lei (circa 12 miliarde de euro). Această sumă reprezintă aproximativ 3% din PIB, adică exact limita maximă de deficit bugetar pe care România trebuie să o atingă în anii următori.

„Noi suntem dependenți de Uniunea Europeană pentru banii europeni și de investitorii internaționali pentru împrumuturile statului. Ne jucăm cu focul. Suntem dependenți de «oculta globală», dar ne dăm șmecheri…”, a afirmat Păun.

Păun explică faptul că, până acum, leul a fost ținut relativ stabil datorită unei anumite stabilități politice și datorită banilor veniți din PNRR.

El spune că, în realitate, leul nu are motive să fie puternic deoarece România are un deficit bugetar mare și o inflație ridicată. El avertizează că lipsa unui guvern și pierderea fondurilor europene ar agrava situația. Păun adaugă că, dacă ar exista un guvern stabil, statul ar putea măcar să se împrumute pentru a-și refinanța datoria, lucru care ar ajuta la menținerea unui echilibru economic.