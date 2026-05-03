Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, dar și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a lansat un atac dur pe pagina sa de Facebook la adresa actualului ministru al Investițiilor, Dragoș Pîslaru, pe care-l numește „incompetent obraznic” și-l acuză de pierderea unor sume masive din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Câciu a subliniat sâmbătă, 2 mai 2026, că Marcel Ciolacu nu mai deține funcția de prim-ministru din mai 2025 și că el însuși a părăsit conducerea Ministerului Fondurilor Europene în decembrie 2024.

Social-democratul a explicat pe Facebook că a lăsat îndeplinit jalonul privind pensiile de serviciu, validat de Comisia Europeană, fapt ce ar fi permis României să încaseze 231 de milioane de euro. În opinia sa, actualul ministru a reușit să piardă 65 de milioane de euro din acest jalon și aproximativ 7,4 miliarde de euro din întregul PNRR.

Adrian Câciu a menționat că, deși oficialul susține că a recuperat 350 de milioane de euro, presa a demonstrat o pierdere de 459 de milioane de euro din Cererea de Plată numărul trei.

De asemenea, Adrian Câciu a reamintit că, după mandatul său, portofoliul a fost preluat de Marcel Boloș până în iunie 2025, fiind urmat de Dragoș Pîslaru.

În continuare, fostul ministru a susținut că l-a avertizat public pe succesorul său cu privire la riscul pierderii fondurilor, deși acesta a negat problemele. El a adăugat că oficialul ar fi mințit opinia publică acum trei zile, când a declarat că România va încasa toți banii, însă Comisia Europeană i-ar fi demonstrat incompetența.

În final, Adrian Câciu a precizat că ministrul Dragoș Pîslaru va fi demis oricum peste câteva zile și același lucru se va întâmpla și cu vicepremierul Oana Gheorghiu.

În plus, social-democratul și a invocat o scrisoare a Comisiei Europene din 14 octombrie, pe care ministerul ar fi ascuns-o cu bună știință de ochii tuturor cetățenilor români.

Indicator Cheie Detalii și Sume Menționate Sursa Informației Pierderi Cererea 3 459 milioane euro (conform presei/scrisorii CE) Scrisoare C.E. (14 oct) Pierdere Jalon 215 65 milioane euro (Pensiile de serviciu) Adrian Câciu Risc Total PNRR Aproximativ 7,4 miliarde euro Declarație Facebook Cronologie MIPE A. Câciu (până dec. 2024), M. Boloș, D. Pîslaru Date Publice Statut Jalon Pensii Validat anterior, ulterior respins de Comisie Corespondență Oficială

„Pentru cei care, obsesiv, urăsc PSD deși au ajuns ministri cu votul PSD și care își ascund incompetența dând vina pe alții, într-un limbaj grobian: Ciolacu nu mai este prim-ministru de fix un an! Din 5 mai 2025! Câciu nu mai e ministru la fonduri europene din 23 decembrie 2024. Câciu lăsase jalonul privind pensiile de serviciu îndeplinit, validat de Comisia Europeană. România urma să încaseze 231 milioane euro aferente jalonului 215. Incompetentul obraznic de astăzi a reușit să piarda 65 milioane de euro din acest jalon! De fapt, Pîslaru a pierdut în jur de 7,4 miliarde euro din PNRR. Cu tupeu, ne spune ca, de fapt, România a câstigat restul de bani. Păi banii aceia îi avea deja alocati! Și acum, dupa ce a pierdut bani din Cererea de Plata 3, ne spune ca „a recuperat” 350 milioane euro. După ce presa îi spune ca a pierdut 459 milioane euro, Pislaru e nem-tudom, PSD e de vina. Marketingul eșecului! Sau cum să fii penibil și să mai și semnalizezi! După Câciu, la fonduri europene, a fost Boloș până în iunie 2025 si apoi Pîslaru, din iunie 2025 până în prezent. L-am avertizat public pe Pîslaru ca pierde banii din Cererea de Plata 3. M-a făcut nepriceput! Acum 3 zile, Pîslaru a declarat public ca luăm toti banii din Cererea de Plată 3. E plină presa de declarația lui! A mințit! Ieri, s-a sucit, de fapt, l-a sucit Comisia care i-a aratat incompetența în toată splendoarea! De marti, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România! Detalii în poze, din scrisoarea Comisiei aferente Cererii de Plata 3, primită de România in data de 14 octombrie. E publica pe site Comisie. Pîslaru a uitat să o pună pe site MIPE! Oare de ce?”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că vineri după-amiază, pe 1 mai 2026, Dragoș Pîslaru a anunțat că a venit decizia finală privind cererea de plată numărul 3.

„ 🟢 am reușit să recuperăm 350,7 milioane Euro din banii care inițial au fost suspendați; 🔴 pierdem 458,7 milioane Euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți”, a scris Pîslaru pe Facebook, lăudând efortul actualului Guvern de a salva o parte din bani și criticându-i pe politicienii din cauza cărora s-au pierdut totuși peste 450 de milioane de euro.

Ulterior, sâmbătă, Dragoș Pîslaru a revenit cu un atac la adresa criticilor săi.

„O parte din domnii din cauza cărora am pierdut 458,7 milioane Euro acuză azi că de vină sunt Bolojan, Gheorghiu și Pîslaru. Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire. Așa că hai să aprindem lumina: 🔴 Conform aranjamentelor operaționale inițiale, reformele în cauză din cererea de plată 3 trebuiau finalizate în trimestrul 1 2023. Cererea 3 a fost depusă, cu 9 luni întârziere, 15 decembrie 2023, sub prim-ministrul Marcel Ciolacu. Au întârziat. 🔴 La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit. 🔴 Comisia a verificat documentele și a constatat că reformele în cauză nu erau îndeplinite corespunzător. A urmat o perioadă de 1 an și 5 luni în care guvernele vremii au avut timp de remediere și justificare, dar de fapt au amânat și tergiversat. Au evitat reformele”, a scris Dragoș Pîslaru.

