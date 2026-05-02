Potrivit explicațiilor oferit de Radu Georgescu pe Facebook, România ar pierde 458 de milioane de euro din tranșa a treia a PNRR. Țara ar fi transmis în 15 decembrie 2023 cererea numărul 3 din PNRR, în valoare de 2 miliarde de euro, iar după aproape trei ani, Comisia Europeană ar fi anunțat că va reduce suma cu 458 de milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 25% din total.

Economistul susține că această decizie transmite un semnal important, respectiv că executivul european nu mai tolerează nerespectarea angajamentelor asumate de România. El arată că, până în prezent, România ar fi primit integral sumele solicitate prin PNRR, iar această reducere ar marca o schimbare de abordare din partea Comisiei Europene.

„Ieri a venit cea mai importanta stire economica a anului pentru Romania

Aceasta stire bate chiar si discutiile despre inflatie, scaderea consumului etc

Aceasta stire te va influenta direct

Va influenta direct economia , cursul euro, inflatia

Iti explic de ce

Sa incepem

1 Romania pierde 458 milioane euro din transa 3 PNRR

In data de 15 decembrie 2023 Romania a trimis cererea nr 3 din PNRR in suma de 2 miliarde euro

Dupa aproape 3 ani, Comisia Europeana ne-a spus ieri ca va taia 458 milioane euro din aceasta cerere

Adica aproximativ 25%”, a explicat economistul pe Facebook.

Un alt punct subliniat este legat de șansele de absorbție a fondurilor rămase. Din perspectiva prezentată, ar exista șanse aproape inexistente ca România să mai primească în acest an aproximativ 7,8 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Refuzul ar fi fost motivat tehnic, prin neîndeplinirea unor jaloane.

„2 Comisia Europeana nu mai tolereaza nerespectarea angajamentelor luate de Romania

Pe langa suma foarte mare pierduta, este important mesajul pe care il da Comisia Europeana

Pana acum Romania a primit 100% din cererile PNRR

Aceasta taiere este un semnal puternic din partea Comisiei Europene ca nu mai tolereaza nerespectarea angajamentelor luate de Romania”, a subliniat acesta.

Conform datelor invocate, la data de 2 mai 2026 România ar fi îndeplinit doar 36% dintre jaloanele PNRR, iar perioada rămasă până la finalul programului ar fi de aproximativ patru luni. În acest context, se consideră că atingerea obiectivelor rămase într-un timp atât de scurt ar fi foarte dificilă.

Estimările prezentate indică faptul că România ar putea pierde între 80% și 90% din cele 7,8 miliarde de euro rămase, sume considerate esențiale deoarece sunt fonduri nerambursabile, nu generează dobânzi și nu cresc datoria publică.

„3 Sanse aproape zero sa mai luam anul acesta 7,8 miliarde euro din PNRR

Refuzul Comisiei a fost pur tehnic, de neindeplinire a jaloanelor din PNRR

Astazi, 2 mai 2026, Romania a indeplinit doar 36% din jaloanele PNRR

Si mai sunt 4 luni pana se incheie PNRR

Este imposibil din punct de vedere logic ca in 4 luni sa faci dublu cat ai facut in 5 ani

Din PNRR ar mai fi de luat 7,8 miliarde euro, fonduri nerambursabile

Vazand deciza Comisiei Europene de ieri, probabil Romania va pierde 80-90% din aceasta suma”, a mai scris economistul.

În final, economistul atrage atenția că, deși impactul economic ar fi semnificativ, subiectul nu ar primi suficientă atenție publică și nu ar exista asumare privind pierderea acestor fonduri.

„Aceasta suma era singurul colac de salvare pentru Romania

Deoarece sunt bani nerambursabili

Nu platim dobanzi

Nu se adauga la datoria Romaniei

Concluzii

Desi este cea mai importanta stire economica a anului din Romania, nu vorbeste nimeni de ea

Nu raspunde nimeni pentru pierderea acestor bani

Atat s-a putut”, a conchis acesta.

La rândul lui, Orlando Nicoară a transmis într-o postare pe Facebook că România a pierdut aproximativ 458,7 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aferente cererii de plată numărul 3. Din această cerere, Comisia Europeană ar fi blocat inițial peste 810 milioane de euro, iar ulterior 350,7 milioane de euro ar fi fost deblocați, în timp ce suma de 458,7 milioane de euro a fost pierdută definitiv.

„Romania a pierdut aproape 459 de milioane de euro din PNRR, cererea 3 de plata. Comisia Europeana blocase, din cererea de plata numarul 3, 810+ milioane. 350,7 milioane euro au fost deblocati, 458,7 milioane euro s-au pierdut. Cererea de plata numarul 3 a fost depusa in 2023, iar pt banii suspendati, guvernul a trimis clarificari in noiembrie 2025. Mai sunt doua cereri de depus, cererea 5, unde sunt aproximativ 1 miliard de euro, si cererea 6, unde sunt 8,8 miliarde euro. Cu banii deblocati din cererea 3, Romania a ajuns la 11 miliarde euro incasati din PNNR. Initial am avut alocati 29 de miliarde euro. Din 29 de miliarde euro am renuntat la 8 miliarde euro pentru ca nu aveam cum indeplinim cerintele din plan. Din 21 de miliarde am incasat 11 miliarde, iar pentru alte 10 miliarde trebuie sa indeplinim jaloanele pana la 31 august 2026. Adica in 4 luni. Ministrul Dragos Pislaru spunea, luna trecuta, ca, din totalul de 179 de jaloane si tinte ramase pentru ultimele doua cereri de plata, situatia se prezinta astfel: – circa o treime sunt indeplinite complet

– o treime sunt marcate cu galben, avand un cu progres bun

– o treime, adica 65 de tinte si jaloane, prezinta risc ridicat de neindeplinire. Adica sunt cu rosu. 9 masuri, cele din imagine, inseamna 7,3 miliarde euro. Stirea nu e ca Romania a pierdut 458 milioane de euro, ci ca risca sa piarda niste miliarde de euro. Mai sunt patru luni luni, Pislaru deja a anuntat ca o treime sunt cu risc, iar toate masurile au coordonatorii in Guvern. Saptamana viitoare se voteaza motiunea de cenzura. Daca pica guvernul Bolojan, si Romania va pierde niste miliarde, ministrii vor spune “am fost dati jos”. Daca vine un guvern nou, cu alti ministri, si Romania pierde niste miliarde, acestia vor spune “am avut doar 3 luni sa rezolvam, era imposibil”. Pentru cele 458 de milioane pierdute deja au inceput sa arunce pisica de la unii la altii”, a scris Orlando Nicoară.

