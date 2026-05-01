Subvenția care crește de la 200 de euro la 800 de euro pe hectar pentru cartoful de consum reprezintă o modificare semnificativă a schemei de sprijin acordate fermierilor prin ajutorul de minimis.

Anunțul a fost făcut public de deputatul UDMR, Könczei Csaba, care a precizat că majorarea vine în urma unei propuneri formulate de formațiunea politică și acceptate de Ministerul Agriculturii. Informația a fost confirmată ulterior și în discuții directe cu presa de specialitate, Agrointeligența-Agrointel.ro.

„Sprijin de patru ori mai mare pentru cultivatorii de cartofi! Datorită propunerii UDMR, subvenția pentru cartoful de consum a crescut de la 200 de euro la 800 de euro pe hectar. Acesta este un ajutor real pentru fermieri!”, a spus Könczei Csaba într-o postare făcută pe pagina sa de socializare.

Decizia vine într-un context în care sectorul cultivatorilor de cartofi s-a confruntat cu dificultăți financiare, iar creșterea sprijinului este considerată o măsură de stabilizare a producției interne.

Majorarea subvenției care crește de la 200 de euro la 800 de euro pe hectar are la bază și necesitatea compensării fermierilor pentru anul 2025, când sprijinul nu a fost acordat.

Potrivit explicațiilor oferite de deputatul UDMR, schema de ajutor a fost afectată anterior de constrângeri bugetare, ceea ce a dus la suspendarea plăților. Noua valoare a subvenției ar urma să acopere această lipsă.

„Este vorba despre ajutorul de minimis care a avut până în anul 2024 un cuantum de 200 de euro/hectar iar în 2025 nu s-a mai plătit deloc din diverse motive bugetare invocate de Ministerul Agriculturii la acea vreme. Acum a venit domnul Tanczos Barna și ca și compensare pentru anul trecut se mărește plata la 800 euro/hectar pentru acest an”, a spus Könczei Csaba.

Autoritățile nu au anunțat modificări privind criteriile de eligibilitate, ceea ce indică menținerea cadrului administrativ existent pentru accesarea fondurilor.

Potrivit informațiilor furnizate de inițiatori, proiectul de hotărâre privind schema de ajutor de minimis pentru cartoful de consum este inclus pe agenda executivului. În același pachet ar putea fi aprobate și alte forme de sprijin agricol.

„Probabil joi va fi aprobat proiectul în ședința de Guvern, așa am înțeles de la domnul ministru că vor intra și ajutoarele pentru usturoi. Restul condițiilor din cât am discutat vor rămâne ca în proiectul de hotărâre, nu se vor schimba. Doar cuantumul a fost modificat”, a mai menționat Könczei Csaba.

Menținerea condițiilor inițiale sugerează că fermierii familiarizați cu programul nu vor întâmpina dificultăți suplimentare în accesarea fondurilor.

Iată ce a transmis și ministrul interimar al Agriculturii, miercuri seară.

„Avem pe circuitul de avizare, de asemenea, câteva acte normative importante care vor fi aprobate înainte de votul de săptămâna viitoare cu privire la moțiunea de cenzură depusă. Aici vom aproba, cel târziu luni (4 mai – n.r), ajutorul pentru energia electrică la irigații. Vom aproba pentru culturile de usturoi și cartofi acele scheme de sprijin care sunt deja uzuale și se aprobă an de an aproape. Pentru sere/solarii pentru tomate, la fel, o schemă de sprijin”, a declarat Tanczos Barna, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Tabel de sinteză – Subvenția pentru cartoful de consum