Comisia Europeană propune un sprijin de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

Comisia Europeană a propus un sprijin financiar în valoare de 540 de milioane de euro pentru fermierii din Uniunea Europeană afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte.

Comisia Europeană a anunțat vineri, 13 iunie 2026, că a propus un ajutor financiar în valoare de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Măsura a fost luată deoarece, în ultimele luni, tensiunile internaționale și problemele din aprovizionare au dus la creșterea prețurilor îngrășămintelor în toată Europa.

Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, a anunțat că instituția își respectă promisiunea de a sprijini fermierii afectați de aceste scumpiri. Hansen a precizat că a fost propus un pachet de sprijin de 540 de milioane de euro, iar statele membre vor putea adăuga și bani din propriile bugete. Astfel, valoarea totală a ajutorului pentru fermieri ar putea ajunge la 1,5 miliarde de euro.

„Astăzi ne respectăm angajamentul de a sprijini fermierii afectați de explozia costurilor la îngrășăminte. Pot confirma că am propus un pachet de sprijin financiar european de 540 de milioane de euro, pe care statele membre îl vor putea completa cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor pentru fermieri”, a declarat Hansen.

Comisia Europeană a propus și schimbări în Politica Agricolă Comună (PAC), astfel încât țările membre să poată ajuta mai repede și mai ușor fermierii să cumpere îngrășăminte. Printre aceste măsuri se află un nou mecanism de bani lichizi pentru situații de criză în zona dezvoltării rurale, dar și posibilitatea ca fermierii să primească mai devreme plățile directe. Acest sistem de sprijin poate fi finanțat până la 65% din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și poate include și bani care nu au fost folosiți, care altfel s-ar pierde. Țările membre ar putea adăuga și bani proprii, chiar până la dublul sumei din fondurile europene. Pentru ca ajutorul să ajungă mai repede la fermieri și cu mai puțină birocrație, sprijinul ar putea fi oferit ca sumă fixă pe hectar și introdus prin planurile strategice ale PAC.

De asemenea, statele membre ar putea plăti subvențiile în avans, înainte de 16 octombrie, cu un procent mai mare decât în mod obișnuit, pentru ca fermierii să aibă mai ușor bani disponibili.

Aceste modificări propuse de Comisia Europeană urmează să fie analizate și aprobate de Parlamentul European și de Consiliul UE.