Una dintre modificările majore ale noii Politici Agricole Comune vizează pășunile permanente care au fost utilizate ca terenuri agricole. Statele membre vor putea decide ca aceste terenuri să-și păstreze statutul de terenuri arabile, chiar dacă au fost folosite ca pășuni timp îndelungat.

Această măsură îi ajută pe fermierii care lucrează pășuni cu rotație lungă, de peste cinci ani, să evite reclasificarea terenurilor și eventualele pierderi de subvenții.

Eurodeputatul român Dan Motreanu, care a participat la negocieri în calitate de responsabil al grupului PPE pentru acest dosar, a explicat că decizia are scopul de a reduce birocrația și de a sprijini fermierii români prin proceduri mai clare și sprijin financiar mai consistent.

„M-am asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor. La negocieri au participat reprezentanții Parlamentului European, comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, reprezentanții președinției daneze a Consiliului UE”, a transmis eurodeputatul.

Noua înțelegere prevede că fermele cu suprafețe de până la 30 de hectare vor fi exceptate de la regulile privind rotația și diversificarea culturilor, stabilite prin standardul de condiționalitate GAEC 7.

Până acum, această regulă se aplica fermelor care depășeau 10 hectare. Prin urmare, micii agricultori vor avea mai multă libertate în organizarea culturilor lor, fără riscul pierderii plăților directe.

Rotația culturilor constă în schimbarea anuală a culturilor pe aceeași parcelă, iar diversificarea presupune existența a cel puțin două culturi pe terenurile arabile. Noile reguli vin să simplifice aplicarea acestor standarde pentru fermele mici, reducând povara administrativă și numărul controalelor.

Acordul adoptat de Parlamentul European și Consiliul UE include o serie de măsuri menite să sprijine dezvoltarea economică a exploatațiilor agricole:

creșterea plafonului pentru sprijinul destinat micilor fermieri, de la 50.000 la 75.000 de euro;

posibilitatea finanțării achiziției de bovine, ovine și caprine de înaltă valoare genetică prin Pilonul II al PAC;

introducerea unui nou mecanism de plată de criză, prin care fermierii pot fi despăgubiți în cazul dezastrelor naturale, fenomenelor climatice extreme sau epidemiilor care afectează animalele.

De asemenea, fermele certificate ecologic sau aflate în proces de conversie vor fi considerate automat conforme cu majoritatea cerințelor de mediu și climă, iar unitățile agricole situate în situri Natura 2000 vor beneficia de același tratament preferențial.

Pentru fiecare exploatație agricolă se va efectua un singur control la fața locului pe an, ceea ce reduce considerabil presiunea administrativă asupra fermierilor.

Măsurile de simplificare a Politicii Agricole Comune sunt estimate să genereze economii anuale de aproximativ 1,58 miliarde de euro pentru fermieri și 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.

Eurodeputatul Dan Motreanu a subliniat că aceste modificări reprezintă un pas important către o PAC mai eficientă și mai ușor de aplicat, care sprijină competitivitatea fermelor și răspunde nevoilor reale ale agricultorilor din întreaga Uniune Europeană.