Comisia Europeană spune că acordul dintre UE și Mercosur va elimina treptat taxele vamale pentru aproximativ 91% din exporturile europene. Aceasta va deschide o piață de peste 260 de milioane de consumatori. Acordul protejează sectoarele mai sensibile și include reguli stricte pentru siguranța alimentelor și a plantelor.

La București, Comisia Europeană a prezentat detalii despre beneficiile economice și importanța strategică a acordului. Documentul trebuie să fie aprobat de Consiliul UE și Parlamentul European. Scopul este să întărească autonomia economică a Europei și să reducă dependența de Asia în aprovizionare.

Anul trecut, schimburile comerciale dintre UE și Mercosur au depășit 111 miliarde de euro: UE a exportat 55,2 miliarde și a importat 56 miliarde. Peste 80% din comerț se face cu Brazilia.

Prin acord, taxele pentru majoritatea produselor europene trimise în țările Mercosur vor fi eliminate treptat, în funcție de tipul de produs și perioada stabilită. Principalele produse vizate sunt bunurile industriale: mașini, echipamente, produse chimice și medicamente.

România poate beneficia mult, datorită rolului său în producția industrială. Exportatorii români din sectoarele auto, cablaje, echipamente electrice și chimie vor avea mai multe oportunități datorită reducerii taxelor și accesului mai ușor pe piețele din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

„Europa are nevoie de parteneriate stabile, transparente și bazate pe reguli comune. Acest acord oferă exact acest cadru. Aceasta este cea mai amplă deschidere comercială negociată de UE în ultimii ani. Industria europeană are acum condițiile pentru a concura pe o piață mare, predictibilă și reglementată”, au transmis surse europene.

Comisia Europeană dă asigurări că acordul cu Mercosur nu va scădea standardele alimentare și nu va pune fermierii europeni în pericol din cauza concurenței neloiale. Cotele, controalele și mecanismele rapide de protecție vor păstra echilibrul pe piața agricolă europeană. Experții UE au explicat că acordul nu schimbă regulile de siguranță alimentară și nici controalele pentru plante aplicate în Europa.

Toate produsele importate trebuie să respecte aceleași cerințe ca cele fabricate în UE. Liberalizarea comerțului va fi treptată și va include mecanisme de supraveghere și intervenție. Comisia Europeană spune că aceste măsuri sunt suficiente pentru a proteja fermierii și lanțurile de aprovizionare alimentare.

„Uniunea Europeană nu negociază și nu relaxează standardele sale. Toate produsele importate trebuie să respecte aceleași cerințe ca bunurile produse în interiorul UE”, au precizat surse europene pentru „Adevărul”.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus un instrument de protecție pentru agricultură, care funcționează ca o „frână de urgență” dacă importurile cresc brusc sau prețurile interne scad prea mult. Acest mecanism se aplică automat pentru produsele sensibile, cum sunt: carne de vită, carne de pasăre, zahăr, etanol și orez. El permite suspendarea temporară a reducerilor de taxe dacă se depășesc volumele stabilite.

Toate importurile sunt verificate conform normelor veterinare și sanitare europene, iar țările UE pot cere controale suplimentare dacă bănuiesc nereguli. Acordul protejează produsele agroalimentare strategice și, în același timp, deschide noi piețe pentru produsele procesate cu valoare adăugată.

Uniunea Europeană este deja competitivă în domenii precum lactatele, vinurile, ciocolata și produsele de patiserie. Aceste sectoare pot profita de noile condiții comerciale. Comisia estimează că, în primele 12 luni după aplicarea acordului, exporturile de lactate și vinuri vor crește vizibil.