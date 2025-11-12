Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu acordat ȘtirileProTV, că România a ajuns, practic, la mâna Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), deoarece Legea pensiilor magistraților, chiar dacă ar fi adoptată rapid de Parlament, nu poate fi aplicată fără avizul instituției.

Grindeanu a explicat că legea impune un termen de 30 de zile pentru emiterea acestui aviz, ceea ce ar putea face imposibilă respectarea termenului-limită de 28 noiembrie impus prin PNRR.

Liderul social-democrat a menționat că această întârziere ar putea costa România 231 de milioane de euro, sumă aferentă unui jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acesta a amintit că, în urmă cu trei săptămâni, propusese formarea unui grup de lucru care să elaboreze rapid o nouă variantă a legii, pentru a evita ca Guvernul și coaliția să depindă de ritmul decizional al CSM.

Grindeanu a mai spus că, în prezent, situația este una critică, deoarece, fiind deja 12 noiembrie, CSM ar putea profita de termenul maxim de 30 de zile pentru emiterea avizului, ceea ce ar însemna depășirea datei-limită.

El a precizat că, în acest interval, au trecut deja trei săptămâni de la decizia Curții Constituționale care a respins forma anterioară a legii, iar coaliția nu a ajuns la un consens privind o nouă propunere legislativă.

„E obligatoriu să ai un aviz de la CSM, care poate să-ți vină în 30 de zile, (…) trecem de 28 noiembrie. Asta am vrut eu să evit acum trei săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru, să venim rapid cu o lege și ca 21 de zile în care s-a stat efectiv, să fie folosite. Și să n-ajungă coaliția, Guvernul la mâna sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu o propunere, unde CSM-ul pot să spună da sau nu, prin avizul respectiv. Dar să existe un aviz. (Este coaliția la mâna CSM?) Evident. Păi, hai să facem un calcul. Suntem în 12 (noiembrie). Poate să dea aviz CSM-ul – așa spune legea – în 30 de zile. Dacă merg la termenul maxim, trecem de 28 noiembrie și avem în spate 21 de zile sau chiar mai bine, de când s-a dat decizia curții Curții Constituționale. Avem vreo 3 săptămâni de când eu am cerut să se facă un proiect de lege ca să folosim acest timp mort. Din păcate, n-am avut consens în coaliție”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În opinia liderului PSD, soluția ar putea veni în urma reuniunii grupului de lucru convocat la Palatul Cotroceni, unde toate părțile implicate ar trebui să ajungă la o formulă acceptată până la finalul lunii.

Grindeanu a subliniat că este esențial ca România să aibă o lege adoptată până la 28 noiembrie, pentru a nu pierde banii europeni.