Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, dacă a primit date care ar indica faptul că Călin Georgescu, fost candidat cu poziții pro-ruse la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi avut legături cu SIE sau ar fi fost recrutat de fostul Centrul de Informații Externe (CIE).

Șeful statului a explicat că subiectul va fi lămurit odată cu publicarea raportului oficial

„Am spus că o să ieșim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări, mai multe tipuri de informații, inclusiv biografia domnului Georgescu. Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta.”

Potrivit DNA, în dosarul privind rezerviștii SRI și SIE apar date conform cărora Călin Georgescu ar fi trebuit să fie scos din țară printr-un contract fals de muncă la Viena. Informația reiese dintr-un document care arată implicarea unor persoane aflate deja sub anchetă.

G4Media, împreună cu Info Sud-Est, au documentat existența unei rețele de firme apărute după 2022, conectate la numele omului de afaceri Constantin Dănuț Hanț, rezident în Austria. Conform procurorilor, acesta l-ar fi angajat fictiv pe Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-i facilita plecarea din România.

Printre companiile descoperite se numără unele care au declarat activități în industria de armament, construcția de aeronave civile, consultantă în afaceri sau transporturi. Există și societăți ce figurează în domeniul plasării forței de muncă, însă multe dintre ele nu au activitate economică, înregistrează profituri minime sau nu au depus bilanțuri la ANAF.

Rețeaua ar include aproximativ 50 de persoane și entități juridice, grupate pe trei niveluri, cu cetățeni provenind din Austria, Ucraina, Republica Moldova, Turcia, Germania și România. Cele mai multe firme au sediile sociale în Hunedoara, Dolj și Timiș, în unele cazuri fiind înregistrate mai multe companii la aceeași adresă.

Jurnaliștii nu au reușit să obțină reacții din partea administratorilor, întrucât o parte dintre firme nu au date de contact disponibile, iar în alte situații toate folosesc același număr de telefon, la care nu a răspuns nimeni. Publicațiile au anunțat că vor publica răspunsurile oficiale de îndată ce acestea vor fi transmise.

Într-un mesaj postat pe Facebook pe 6 noiembrie, Călin Georgescu a afirmat că nu îi cunoaște pe Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu-Ularu, fost ofițer SRI menționat în stenogramele DNA pentru discuții legate de o presupusă angajare fictivă.

În trecut, Georgescu a adoptat o poziție similară în cazul mercenarului fugar Horațiu Potra, negând orice legătură, însă ulterior a admis existența „unei relații solide”.