Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost prezent marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în dosarul în care este acuzat de promovarea cultului legionar și a ideilor fasciste. Procesul, aflat încă în faza de cameră preliminară, a adus noi mișcări din partea apărării, care a cerut restituirea cauzei la Parchet.

Unul dintre avocații lui Georgescu a declarat, la ieșirea din sala de judecată, că apărarea consideră dosarul nefundamentat juridic și că există elemente procedurale care ar impune reluarea urmăririi penale.

„Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât la o singură soluţie legală şi temeinică – şi anume restituirea cauzei la Parchet. Acum vom vedea. Cert este că noi avem încredere în justiţie. Un lucru însă trebuie să fie foarte clar – ca să avem o justiţie puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată”, a transmis apărătorul.

După semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu a făcut o nouă serie de declarații controversate, cu tentă politică, religioasă și suveranistă, în care a criticat conducerea Uniunii Europene și a vorbit despre o „renaștere a popoarelor”.

„Și eu vă spun așa, că suveranitatea este absolută și punct. Ea exclude orice fel de subordonare și de compromis față de oricine. Și sper ca acest lucru să fie foarte clar pentru toată lumea. Pentru că sistemul, el crede că știe. Săracii, ei nu știu că Dumnezeu știe tot, iar poporul român cel drept credincios, iubitor de Dumnezeu, aflat și regăsit în unitatea credinței s-a trezit”, a spus acesta, susținând că valul suveranist se extinde în Europa.

Fostul candidat a adăugat că actualii lideri europeni, precum Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, „nu mai reprezintă Europa”, ci „numai interesele meschine din spatele lor”.

„Și alături de poporul român s-au trezit multe popoare în Europa. Valul neîncrederii este de neoprit în toată Europa. Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa, ci reprezintă numai interesele meschine din spatele lor. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”, a afirmat Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în 2 iulie 2025 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, precum și de răspândirea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată. Procurorii susțin că, în cadrul mai multor apariții publice și postări, fostul candidat a elogiat persoane condamnate de instanțe internaționale pentru crime de război și a promovat ideologii contrare valorilor democratice.

Anchetatorii au reținut în rechizitoriu cinci acte materiale de promovare a acestor idei, realizate în spațiul public și online. În prezent, Georgescu se află sub control judiciar, măsură care îl obligă să se prezinte periodic la Poliția Buftea și să respecte o serie de restricții procesuale.