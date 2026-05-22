Într-o discuția avută cu jurnalistul Marius Tucă, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a analizat implicațiile deciziei luate de autorități privind scrutinul la care el a candidat și a subliniat importanța păstrării demnității naționale.

Georgescu a declarat că este pe deplin pregătit să slujească poporul român, menționând totuși că acest lucru nu se poate realiza în orice condiții, deoarece interesele strategice ale cetățenilor nu trebuie negociate sub nicio formă.

În viziunea sa, anularea alegerilor a avut, în mod paradoxal, un efect benefic pentru societate, întrucât această măsură radicală a determinat căderea tuturor măștilor și a scos la iveală adevărata față a multor actori din spațiul public.

De asemenea, el a oferit cuvinte de laudă la adresa jurnalistei din Republica Moldova Natalia Morari, pe care o consideră un profesionist de excepție, profund devotată țării sale și valorilor românismului.

„Sunt gata să slujesc poporul român, dar nu în orice condiții. Demnitatea poporului român. Ceea ce înseamnă că nu se poate negocia nimic peste interesul național. Asta s-a întâmplat în România. De aceea am spus că este bine, într-un fel, că s-au anulat alegerile pentru a vedea și adevărata față a multora. Și măștile care au căzut. Natalia Morari este o jurnalistă de marcă, excepțională, absolut și foarte devotată, nu doar meseriei, țării ei și, în general, românismului”, a afirmat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a continuat prin a sublinia că reacțiile disperate ale oponenților săi demonstrează, în realitate, o victorie clară a taberei sale, argumentând că recurgerea exclusivă la forță reprezintă o descalificare totală din punct de vedere uman.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a lansat un apel la reconciliere națională, explicând că este esențial ca societatea să înțeleagă refuzul său categoric de a adopta o poziție de subordonare în fața deciziilor arbitrare.

Invocând repere fundamentale din istoria națională, el a amintit că, de la Mihai Viteazul încoace, acest popor a refuzat cu demnitate să stea în genunchi în fața străinilor.

În final, Călin Georgescu a concluzionat că, dacă marii conducători precum Mihai Viteazul sau Alexandru Ioan Cuza nu ar fi fost trădați, România ar fi ocupat astăzi un statut de elită în Europa.

„Este regretabil ce se întâmplă, pentru că asta înseamnă încă o dată spun că am învins. Dacă nu am fi învins, nu făceau asemenea demersuri. Știți că în momentul în care tratezi lucrurile doar prin forță te descalifici total, ca om, ca individ. De aceea eu am spus, reconciliere pentru a înțelege și acest aspect pe care ei poate nu îl trăiesc deloc, nu-l înțeleg. Adică să nu înțelegi ce înseamnă poziție bipedă… Poziție patrupedă noi nu putem avea. Sunt prea sărac ca să am două perechi de pantofi. Iar de la Mihai Viteazu încoace, știm că acest popor nu stă în genunchi. Dacă nu erau trădați Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza, la vremea respectivă, și unul, și altul, astăzi ca popor eram mult peste existența multor țări, ca să nu zic în toată Europa”, a afirmat Călin Georgescu.

Element Cheie Sinteza Declarației și Contextul Politic Impact și Semnificație Evenimentul Central Anularea oficială a scrutinului prezidențial din România. Considerat de politician un declanșator care „a făcut să cadă măștile” clasei politice. Poziția Politică Refuzul categoric de a negocia peste interesul național sau suveranitatea poporului. Condiționarea actului de a sluji țara exclusiv de respectarea demnității cetățenilor. Apel la Reconciliere Propunerea unei strategii de reconciliere în locul măsurilor bazate exclusiv pe forță. Identificarea recurgerii la forță administrativă ca fiind o auto-descalificare umană a oponenților. Repere și Analogii Istorice Invocarea figurilor conducătorilor Mihai Viteazul și Alexandru Ioan Cuza. Sublinierea faptului că trădările istorice au frânat potențialul de dezvoltare europeană al României. Mențiune Jurnalistică Evaluarea pozitivă a activității și devotamentului jurnalistei Natalia Morari. Recunoașterea meritului profesional și a atașamentului față de valorile românismului.

În timp ce Călin Georgescu își exprimă disponibilitatea să slujească poporul român, fără să spună însă clar sub ce formă și-ar dori asta în prezent, o voce de la vârful AUR spune că ar fi potrivit de prim-ministru, potrivit formațiunii politice

Politologul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, spune că în interiorul formațiunii politice s-a discutat despre această variantă.

El recunoaște că un guvern tehnocrat în România nu este ușor de menținut, însă, cel puțin în cazul lui Călin Georgescu,