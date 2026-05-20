Marius Tucă a fost invitatul lui Robert Turcescu la podcastul realizat pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Cunoscutul jurnalist a vorbit deschis despre momentele de cumpănă din cariera sa, dezvăluind ce a însemnat cu adevărat perioada în care a condus Jurnalul Național și, în paralel, a realizat unul dintre cele mai de succes talk-show-uri din România. Ritmul infernal și presiunea zilnică l-au adus în pragul epuizării fizice și psihice.

Munca la un cotidian, combinată cu o emisiune zilnică de televiziune, a presupus sacrificii imense pe plan personal și o uzură extremă. Jurnalistul a descris programul spartan care i-a ghidat viața ani la rând, o rutină care în cele din urmă a devenit insuportabilă.

„Mâncam la 10 la redacție. La 11 aveam prima ședință de sumar. Știi foarte bine că ai fost și tu la ziar. Și Robert, ajungeam la 3 dimineața acasă, 4. Și au fost ani și ani de zile, adică nu eram om. Dacă mă întreba cineva cine sunt, spuneam Turcescu. Era și vârsta, am început la 30 de ani. Dar era și pasiunea asta de a face, știi?

Dar televiziunea, la un moment dat, să știi că era mult mai greu să merg să fac emisiunea decât să merg la ziar. Eu da-ți seama, nu mai puteam să intru în studio fizic. Deci nu puteam, efectiv, mi-era rau. Intram acolo și mă rugam să se termină să plec de acolo”, a povestit Marius Tucă.

Epuizarea acumulată l-a împins pe Marius Tucă să ia o decizie radicală la vremea respectivă. Deși emisiunea de la Antena 1 se bucura de audiențe uriașe și de o popularitate imensă, starea de sănătate și refuzul organismului de a mai tolera stresul l-au determinat să pună punct.

„Și am tot vorbit cu cei de la Antena 1, atunci cu Sorin Oancea, ai lucrat și cu Sorin. A avut de-a face cu multe vedete, cu mulți oameni de televiziune. Și zic, Sorinel, eu nu mai pot să intru. Du-te mă, lasă-mă, astea sunt fițe, e vrăjeală, nu știu, până într-o zi când am zis, gata, de mâine nu mai vin și asta a fost.”

Întrebat dacă ar mai relua un format de emisiune similar în contextul actual, jurnalistul a oferit un răspuns tranșant. În opinia sa, scena politică din România a suferit o degradare severă de-a lungul deceniilor, calitatea liderilor actuali fiind incomparabilă cu cea a personajelor din anii 90.

„Erau la început talk show-ului, acum n-aș mai face-o. E diferență ca de la cer la pământ între politicienii de atunci și cei de acum. Explicația mea pentru asta e valabilă și pentru politică, și pentru presă, și pentru societate: educația, școala, tot ce s-a întâmplat.”

După retragerea din ritmul alert al presei, a urmat o perioadă de acalmie care, paradoxal, s-a dovedit a fi o altă provocare majoră. Obișnuit cu adrenalina știrilor de ultimă oră și cu telefoanele care sunau neîncetat, Marius Tucă s-a trezit într-o realitate complet diferită, greu de acceptat pentru un om de acțiune.

„M-am întors pentru renunțasem la presă după 25 de ani, timp în care am fost director la Jurnalul Național. Și nu aveam ce face, Robert. E foarte greu să nu ai ce face. A fost o perioadă când mă trezeam dimineața, mă duceam la un cappuccino și stăteam câte trei ore. Puteam să stau și 5 ore.

Mă întâlneam cu un prieten, stăteam de vorbă, puteam să beau un pahar de șampanie la prânz. Înainte nu beam niciodată, pentru că întotdeauna eram la redacție sau la emisiune. Eu n-am băut cât am făcut talk show-ul ăsta vreodată. Nici după. Nu mai suna telefonul, că nu mai eram nici la ziar, nu mai eram nici la televiziune.

Mă uitam pe telefon, aveam reflexul ăsta, te uiți, bă, mi-a mai scris unul, mă sună, avem un subiect, nu știu ce, mă uitam. Nu suna nimeni toată ziua. Dimineața mă suna mama. Nu mă regăseam absolut deloc. Mă uitam stânga, dreapta, mă bucuram că am timp. Am început să citesc din nou”, a mai mărturisit invitatul.

Deși afacerile personale îi ocupau o parte din timp, nevoia de a crea și de a fi activ în spațiul public a învins în cele din urmă. Soluția a venit prin oportunitatea de a prelua un proiect în radio, moment care a dus la o nouă etapă importantă în cariera sa profesională.

„Aveam restaurantele astea, dar nu puteai să stai acolo. Ajungeam acasă și ziceam: ce fac eu cu viața mea de acum înainte? Și atunci a existat oportunitatea asta cu radio, că era Smart Radio atunci. Și de acolo, tăvălugul cu, am luat radio-ul, după aia am ajuns să fiu asociat cu Sârbu, să încep să fac televiziune acolo și așa mai departe”, a încheiat Marius Tucă în podcastul realizat de Robert Turcescu.