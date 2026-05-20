PSD susţine că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a oferit răspunsuri clare privind modul în care a fost selectată firma de consultanţă juridică implicată în procedura aferentă programului SAFE. Social-democraţii afirmă că Executivul ar fi utilizat o procedură care a evitat mecanismele clasice de achiziţii publice şi competiţia transparentă între ofertanţi.

Reprezentanţii PSD spun că explicaţiile oficiale nu clarifică de ce Guvernul a solicitat servicii unei firme de avocatură care reprezenta, la nivel internaţional, interesele unui posibil furnizor german de armament. Potrivit formaţiunii, această situaţie ridică suspiciuni serioase privind existenţa unui conflict de interese.

„Potrivit comunicatului Guvernului, selecţia firmei de consultanţă s-a făcut printr-o procedură care ocoleşte legislaţia achiziţiilor publice, fără a asigura o competiţie transparentă între potenţialii ofertanţi, însă Guvernul nu explică de ce a cerut o ofertă de servicii unui grup de firme de avocatură care era într-un vădit conflict de interese, întrucât reprezenta la nivel internaţional interesele unui potenţial furnizor german de armament”, arată PSD într-un comunicat.

Social-democraţii afirmă că situaţia este cu atât mai sensibilă cu cât Executivul ar fi recunoscut că alte firme de avocatură au refuzat colaborarea pentru a evita apariţia unor incompatibilităţi sau conflicte de interese legate de furnizori din industria militară.

„Culpa este cu atât mai gravă, cu cât Guvernul admite în comunicatul său că a fost refuzat de alte firme de avocatură, care lucrau pentru alţi furnizori de armament, tocmai pentru a nu intra într-un astfel de conflict de interese”, menţionează PSD.

PSD afirmă că premierul demis Ilie Bolojan nu a răspuns nici acuzaţiilor referitoare la poziţia ocupată în cadrul Guvernului de unul dintre avocaţii firmei selectate pentru consultanţă juridică. Potrivit social-democraţilor, această persoană ar fi avut acces la informaţii sensibile care ar fi putut avantaja atât firma de avocatură, cât şi furnizorul german de echipamente militare.

Formaţiunea susţine că problema centrală este legată de interesele pe care le-ar fi reprezentat efectiv firma de consultanţă în cadrul mecanismelor juridice discutate prin programul SAFE. PSD pune sub semnul întrebării dacă obiectivul urmărit a fost susţinerea industriei româneşti de apărare sau sprijinirea intereselor comerciale ale unui furnizor extern.

„Întrebarea care rămâne fără răspuns este următoarea: ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură atunci când a propus diverse „mecanisme juridice”: ale industriei naţionale de apărare sau ale furnizorului german?”, mai transmite PSD.

Social-democraţii susţin că Executivul a evitat să clarifice aceste aspecte şi că lipsa unor explicaţii detaliate alimentează controversele publice privind gestionarea fondurilor europene şi relaţia Guvernului cu firmele implicate în proiecte din domeniul apărării.

„Guvernul a refuzat să răspundă la întrebările legitime despre faptul că unul dintre avocaţii firmei de avocatură selectate, cu avizul premierului demis, ocupa deja o funcţie superioară în cadrul Executivului, care îi oferea acces la informaţii guvernamentale sensibile, ce puteau avantaja atât firma de avocatură selectată, cât şi furnizorul german de echipamente militare”, afirmă PSD.

Formaţiunea concluzionează că lipsa unor răspunsuri directe din partea lui Ilie Bolojan în legătură cu aceste acuzaţii contribuie la amplificarea suspiciunilor privind modul în care au fost gestionate procedurile legate de instrumentul european SAFE.

„Refuzul premierului demis de a răspunde la aceste controverse privind alocarea banilor europeni prin instrumentul SAFE confirmă şi adânceşte suspiciunile”, mai spune PSD.

Tabel: Principalele acuzaţii formulate de PSD în cazul Ilie Bolojan şi programul SAFE: