Automobile Dacia a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 29,9 miliarde de lei, în creștere cu 7,6% față de anul anterior. Rezultatele financiare arată o consolidare a profitabilității companiei, într-un context economic dificil pentru industria auto europeană și pentru piața locală.

Directorul financiar al companiei, Aurelia Leoveanu, a explicat că evoluția financiară a fost susținută în principal de schimbarea structurii de producție și de orientarea către modele cu valoare adăugată mai ridicată. Potrivit acesteia, intrarea în producție a modelului Bigster și mutarea în Maroc a modelelor mai accesibile au influențat direct atât veniturile, cât și profitul uzinei de la Mioveni.

Profitul net al companiei a ajuns la 629 milioane de lei, cu peste 10% mai mare decât în 2024, în timp ce profitul operațional a urcat la 845 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 9%. Conducerea companiei a decis ca aproape întreg profitul să fie distribuit către acționari, scriu cei de la profit.ro.

„Un indicator relevant este și rentabilitatea, care s-a îmbunătățit semnificativ, de la 21,17% în 2024 la 24,46% în 2025”, spune Aurelia Leoveanu, care explică faptul că rezultatele reflectă un echilibru atent între creșterea veniturilor și controlul riguros al costurilor, dar și o execuție foarte bună la nivel industrial.

Datele financiare analizate arată că Dacia a redus masiv investițiile în 2025 comparativ cu anul anterior, iar compania confirmă acum că proiectul de extindere a capacității de producție a fost abandonat definitiv.

Aurelia Leoveanu afirmă că decizia este legată de schimbările majore din industria auto și de noua strategie adoptată de Grupul Renault, care pune accentul pe eficiență și flexibilitate, nu pe creșterea volumelor produse.

„Această decizie reflectă o schimbare de perspectivă la nivelul industriei auto și al Grupului Renault. Proiectul de extindere a fost conceput într-un context diferit, în care creșterea volumelor era obiectivul principal. În prezent, accentul este pus pe eficiență, flexibilitate și optimizarea utilizării resurselor. Prin urmare, investițiile sunt direcționate către proiecte care susțin competitivitatea pe termen lung – dezvoltarea de modele noi, modernizarea proceselor și integrarea tehnologiilor emergente. Decizia a implicat și unele ajustări financiare, inclusiv constituirea unor provizioane, însă este pe deplin justificată de evoluția pieței și de noua strategie industrială”, spune directorul financiar al Dacia.

Proiectul de extindere a producției până la 400.000 de vehicule anual fusese început în urmă cu mai mulți ani, însă a fost suspendat în timpul crizelor economice și logistice din ultimul deceniu. În prezent, planul este abandonat definitiv, în contextul repoziționării rețelei industriale a Grupului Renault.

Noua structură de producție a uzinei de la Mioveni se bazează în principal pe modelele Duster și Bigster, considerate de companie mai profitabile și mai bine poziționate pe piață.

Aurelia Leoveanu susține că Bigster a avut un rol esențial în creșterea valorii medii per vehicul și în îmbunătățirea profitabilității companiei, modelul fiind produs în peste 100.000 de unități în primul său an complet de fabricație.

„Această evoluție se explică în primul rând prin schimbarea structurii de producție și prin orientarea către modele cu marje mai ridicate. În 2025, producția s-a concentrat în principal pe Duster și Bigster, două modele care generează o valoare adăugată superioară. Bigster, aflat la primul an complet de fabricație, a avut un rol determinant. Cu peste 100.000 de unități produse, acest model a contribuit semnificativ la creșterea valorii medii per vehicul. Este, de altfel, cel mai avansat și mai bine echipat model din istoria Dacia, ceea ce îl poziționează într-un segment superior, cu impact pozitiv asupra marjelor”.

Conducerea companiei vorbește despre „maturizarea gamei Dacia” și despre o poziționare mai clară în segmente în care tehnologia, nivelul de echipare și calitatea percepută au o importanță tot mai mare. Oficialii susțin că această strategie consolidează competitivitatea uzinei de la Mioveni și performanța economică a companiei.

Pe fondul scăderii vânzărilor auto și al presiunilor economice, reprezentanții Dacia atrag atenția asupra dificultăților cu care se confruntă piața din România.

Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania at Groupe Renault, urmează să aibă astăzi o întâlnire la Guvern cu premierul interimar Ilie Bolojan. Discuțiile vizează perspectivele pieței auto, investițiile industriale și consolidarea producției din România în contextul noilor provocări economice și tehnologice.

Recent, Mihai Bordeanu și Frank Marotte, directorul global de vânzări al companiei, au semnalat că România traversează o perioadă de criză, în condițiile în care vânzările de autovehicule au scăzut puternic, iar producătorii auto resimt efectele instabilității economice și politice.

„Contextul economic al anului 2025 a fost unul dificil și a exercitat presiuni constante asupra mediului de afaceri. România s-a confruntat cu cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, ceea ce a afectat atât costurile operaționale, cât și comportamentul de consum. În același timp, costurile energiei au rămas printre cele mai ridicate din Europa, impactând în mod direct companiile din industrie, inclusiv sectorul auto, unde consumul energetic este semnificativ”, spune acum CFO-ul Dacia, care nu uită să amintească de impactul Rabla. „Programul Rabla, esențial pentru stimularea vânzărilor, a avut un start întârziat și un buget limitat, ceea ce a generat un fenomen de așteptare în rândul clienților. Acest lucru a dus la amânarea deciziilor de achiziție și la o evoluție neuniformă a pieței pe parcursul anului”.

În paralel cu optimizarea costurilor și reducerea investițiilor de extindere, Dacia își continuă strategia de electrificare și modernizare a gamei de modele.

Compania intenționează să lanseze patru modele electrice până în 2030, care vor completa gama actuală de motorizări hibride. În același timp, ponderea modelelor full-hybrid în vânzările mărcii urmează să crească în următorii ani.

Noul Striker, care va fi produs în Turcia, va fi disponibil cu motorizări full-hybrid și mild-hybrid, iar viitoarea generație Sandero va primi din această toamnă o versiune full-hybrid. Din 2028, familia Sandero va avea inclusiv motorizări electrice.

Reprezentanții companiei subliniază că Dacia rămâne un actor major în economia României, contribuind cu aproximativ 5,4% la exporturile naționale și susținând, prin rețeaua de furnizori și parteneri, un ecosistem industrial extins.

Tabel. Principalele decizii și rezultate anunțate de Dacia: