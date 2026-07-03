Dacia recheamă în service modele Bigster și Duster 3 din Franța. O posibilă problemă la suspensia spate afectează sute de vehicule

Dacia a lansat în Franța prima campanie oficială de rechemare în service pentru SUV-ul Bigster, din cauza unei posibile neconformități la arcurile suspensiei spate. Campania vizează și un număr redus de modele Duster 3, iar intervenția este gratuită pentru proprietari.

Dacia a lansat campania de rechemare cu codul 0F8W, care se aplică modelelor Bigster și Duster 3 comercializate în Franța, potrivit publicației franceze automobile-magazine.fr.

În total, 477 de vehicule sunt chemate în atelierele autorizate, iar publicația precizează că numărul mașinilor afectate este redus.

Bigster, SUV-ul lansat pe piață la începutul anului trecut, a înregistrat un debut bun în Franța, unde până la 30 iunie 2026 au fost înmatriculate 25.825 de exemplare.

Campania de rechemare a fost declanșată după identificarea unei posibile neconformități privind geometria arcurilor suspensiei spate.

Pe unele exemplare Bigster și Duster 3 au fost montate componente cu dimensiuni incorecte.

În aceste condiții, există riscul ca unul dintre arcurile suspensiei, fie cel din dreapta, fie cel din stânga, să se rupă, ceea ce poate provoca lăsarea vehiculului. De asemenea, nu este exclusă desprinderea unor componente pe carosabil, situație care poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Departamentul de comunicare al Grupului Renault a precizat că nu a fost raportat niciun caz la clienți, însă toate condițiile justificau declanșarea unei campanii de rechemare, al cărei obiectiv principal este siguranța.

Remedierea constă în înlocuirea ambelor arcuri ale suspensiei spate, operațiune care durează puțin peste 30 de minute.

Fiind vorba despre o campanie oficială de rechemare, proprietarii vehiculelor vizate nu vor suporta niciun cost.

Mașinile afectate au fost fabricate între 16 decembrie 2025 și 12 martie 2026, la uzina Dacia din Mioveni.

Toate vehiculele sunt acoperite de garanția standard oferită de constructor, de trei ani sau 100.000 de kilometri.

Prin programul Dacia Zen, garanția poate fi extinsă, cu anumite excepții, până la șapte ani sau 150.000 de kilometri, cu condiția efectuării lucrărilor de întreținere în rețeaua autorizată.

Proprietarii vehiculelor afectate vor primi notificări prin scrisoare recomandată.

De asemenea, aceștia pot verifica dacă automobilul lor face parte din campania de rechemare folosind platforma online dedicată a mărcii.

Potrivit sursei citate, platforma nu include întotdeauna toate măsurile tehnice aplicate de constructor. La fel ca Renault, Dacia realizează și actualizări software la distanță (OTA – „over the air”), precum și Operațiuni Tehnice Speciale (OTS), care nu sunt raportate întotdeauna autorităților, chiar dacă uneori necesită prezentarea vehiculului în service.