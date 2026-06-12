Producția auto din România continuă să scadă. Câte vehicule au fabricat Dacia și Ford Otosan în luna mai

Industria auto din România a înregistrat un nou recul al producției în luna mai, pe fondul dificultăților care continuă să afecteze piețele europene. Cele două mari uzine auto din țară, Dacia și Ford Otosan, au raportat volume de producție mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, contribuind la adâncirea declinului consemnat la nivel național.

Potrivit datelor publicate de ACAROM, în mai 2026, România a înregistrat o producție de 43.677 de autoturisme, în scădere cu 14,7% comparativ cu aceeași lună a anului 2025, când au fost fabricate 51.194 de vehicule.

În aceeași lună, uzina DACIA de la Mioveni a asamblat 23.251 de unități, iar uzina FORD OTOSAN de la Craiova a produs 20.426 de unități. Pe parcursul primelor cinci luni din 2026, producția totală de automobile din România a ajuns la 203.546 de unități, dintre care 106.296 au fost fabricate de DACIA și 97.250 de FORD OTOSAN. Aceasta reprezintă o scădere de 11,2% față de perioada similară din 2025, când producția totală a fost de 231.181 de unități.

Din totalul vehiculelor produse în mai, uzina Dacia de la Mioveni a realizat 23.251 de autoturisme. Cea mai mare parte a producției a fost reprezentată de modelele Duster și Bigster. Comparativ cu luna mai a anului trecut, volumul este mai mic cu 13,4%, perioadă în care pe liniile de fabricație era produs și modelul Jogger.

Datele cumulate pentru intervalul ianuarie – mai arată că industria auto locală a pierdut aproape 30.000 de vehicule față de nivelul atins în perioada similară a anului trecut. Valoarea estimată a acestei scăderi este de aproximativ 600 de milioane de euro, cu impact asupra economiei și asupra contribuției sectorului auto la produsul intern brut.

După primele cinci luni ale anului, Dacia a produs 106.296 de autovehicule. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, rezultatul reprezintă un declin de aproape 18%, echivalent cu un minus de aproximativ 23.000 de unități.

În cazul Ford Otosan, producția totală a ajuns la 97.250 de vehicule. Scăderea este mai redusă, de 4,6%, ceea ce înseamnă aproximativ 3.000 de unități mai puțin față de primele cinci luni ale anului trecut.

Per ansamblu, după cinci luni de activitate, România consemnează o reducere de peste 10% a producției de autovehicule, în contextul unei cereri europene care continuă să influențeze ritmul de fabricație al constructorilor auto.

Uzina Ford Otosan din Craiova produce în prezent modelele Puma și Puma Gen-E, versiunea electrică a modelului. Împreună, cele două variante au ajuns la un total de 60.905 exemplare fabricate de la începutul anului.

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, producția cumulată a gamei Puma este mai mică cu 2,8%. Evoluția a fost influențată și de rezultatul din luna mai, când ritmul de fabricație a înregistrat o scădere accentuată de 21%.

Pe liniile de producție de la Craiova este realizată și familia Courier, disponibilă atât cu motorizări convenționale, cât și în versiune electrică. Pentru acest model, producția din intervalul ianuarie – mai a totalizat 36.345 de unități.

Datele arată că familia Courier a înregistrat o reducere de 7,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, contribuind la bilanțul negativ raportat de fabrica din Craiova în primele cinci luni ale anului.