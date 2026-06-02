Un nou val de plecări voluntare la Dacia. Sute de ingineri și specialiști vor primi compensații de până la 40.000 de euro

Dacia pregătește o nouă campanie de plecări voluntare, de această dată în zona de inginerie și cercetare-dezvoltare, în contextul reorganizărilor derulate la nivelul grupului Renault. Aproximativ 200 de ingineri și specialiști din cadrul Centrului Tehnic Titu, precum și din cadrul Automobile Dacia SA și Renault Technologie Roumanie, vor avea posibilitatea să părăsească compania în schimbul unor compensații financiare consistente, care pot depăși echivalentul a 40.000 de euro.

Potrivit informațiilor publicate de Profit, programul face parte din strategia Renault Group de reducere a personalului din activitățile de Cercetare și Dezvoltare, pe fondul transformărilor majore care au loc în industria auto și al simplificării proceselor de proiectare și dezvoltare a vehiculelor.

Una dintre principalele schimbări este reducerea semnificativă a timpului necesar pentru dezvoltarea unui automobil. Dacă în trecut proiectarea și dezvoltarea unui model nou puteau dura aproximativ patru ani, în prezent acest proces a fost redus la trei ani și, în anumite cazuri, chiar la doi ani. În paralel, introducerea unor procedee avansate de design, bazate inclusiv pe inteligență artificială și pe sisteme informatice de mare putere, a diminuat necesarul de personal din departamentele de inginerie.

De asemenea, reorganizarea activităților legate de motorizări a avut un impact important asupra structurii companiei. Transferul către Horse a activităților de dezvoltare a motoarelor a redus considerabil volumul de muncă pentru anumite echipe, în timp ce extinderea segmentului de vehicule electrice a contribuit la simplificarea proceselor de dezvoltare. În cazul automobilelor electrice, sistemele de propulsie sunt mai puțin complexe, iar multe dintre componente sunt externalizate.

Renault Group a anunțat deja la nivel internațional o reducere a personalului din centrele de inginerie, fiind afectate aproximativ 20% dintre posturile existente în aceste structuri. Măsura se traduce prin eliminarea a câteva mii de poziții la nivel global și face parte din noul plan strategic FuturREady, lansat de noul director general al grupului, Francois Provost.

Obiectivul declarat al acestui plan este creșterea competitivității companiei într-un sector auto aflat într-o perioadă de transformări accelerate. Reducerea personalului va fi realizată atât prin neînlocuirea angajaților care ies la pensie, cât și prin programe de plecări voluntare, precum cel pregătit acum în România.

Potrivit sursei menționate, aproximativ 200 de persoane din cadrul Renault Technologie Roumanie și Dacia sunt eligibile pentru acest program. Valoarea compensațiilor financiare va fi stabilită în funcție de vechimea fiecărui angajat în companie.

Cea mai mică sumă va fi acordată salariaților cu o vechime de până la doi ani și se ridică la 45.000 de lei, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro. La polul opus se află angajații cu o vechime de peste 16 ani, care vor putea primi până la 215.000 de lei, sumă care depășește pragul de 40.000 de euro.

Campania urmează să înceapă pe 3 iunie 2026 și este prezentată ca având un caracter proactiv, fiind concepută pentru a oferi angajaților posibilitatea unei tranziții profesionale în condiții de protecție socială și financiară.

Programul se adresează exclusiv angajaților care au contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată și care activează în structuri aflate deja în proces de reorganizare, în departamente unde anumite proiecte se apropie de final sau în zone în care modificările organizaționale presupun reducerea echipelor existente.

Încetarea raporturilor de muncă va avea loc prin acordul părților, iar primele contracte vor fi desfăcute începând cu data de 6 iulie 2026.

Grila completă a compensațiilor financiare prevăzute în cadrul programului este următoarea:

Angajații cu o vechime de până la doi ani vor primi 45.000 de lei. Cei cu vechime între doi și patru ani vor beneficia de 85.000 de lei. Pentru salariații care au între patru și opt ani de vechime, compensația va fi de 125.000 de lei.

Angajații cu vechime între opt și doisprezece ani vor încasa 150.000 de lei, iar cei cu o experiență cuprinsă între doisprezece și șaisprezece ani vor primi 180.000 de lei. Pentru angajații care au depășit șaisprezece ani de activitate în companie, valoarea compensației va ajunge la 210.000 de lei.

La începutul anului, compania a implementat un program similar destinat angajaților din uzina de la Mioveni. Atunci, campania a vizat aproximativ 900 de persoane, iar compensațiile acordate au fost cuprinse între 22.000 și 210.000 de lei.

În cadrul programului desfășurat la începutul anului au existat și compensații speciale pentru anumite categorii de angajați. Persoanele care sufereau de boli profesionale sau care au dobândit invalidități în urma unor accidente de muncă produse pe durata contractului cu Dacia au putut beneficia de sume de până la 240.000 de lei.

Noua campanie de plecări voluntare confirmă direcția de reorganizare adoptată de Renault Group la nivel global și reflectă schimbările profunde prin care trece industria auto, unde digitalizarea, inteligența artificială, electrificarea și externalizarea unor activități reduc necesarul de personal din zona tradițională de inginerie și dezvoltare.