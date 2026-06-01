„Războiul” pentru metalele rare se mută în Europa. România poate deveni un hub strategic pentru Occident

Războiul pentru metalele rare a devenit una dintre cele mai importante confruntări economice și geopolitice ale ultimilor ani. China domină atât extracția, cât și procesarea elementelor esențiale pentru industria auto, tehnologia avansată și sistemele militare. În timp ce SUA și Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența de Beijing, noi zăcăminte descoperite în Europa și investițiile din Brazilia redesenează harta globală a resurselor strategice. România încearcă, la rândul său, să își construiască un rol în lanțul european de procesare a acestor materii prime critice.

Războiul pentru metalele rare nu se poartă doar în mine și rafinării, ci în jurul industriilor care vor defini economia mondială în următoarele decenii. De la automobile electrice și turbine eoliene până la sateliți, avioane de luptă și sisteme de inteligență artificială, toate depind de elemente precum neodimiul, disprosiul, praseodimiul sau terbiul.

Deși sunt denumite „rare”, aceste elemente nu sunt neapărat puține în scoarța terestră. Problema este că se găsesc în concentrații reduse și necesită procese complexe de extracție și separare chimică. Costurile sunt ridicate, iar impactul asupra mediului poate fi semnificativ.

Importanța lor strategică este uriașă. Un singur avion de luptă F-35 conține aproximativ 418 kilograme de pământuri rare, în timp ce un submarin american din clasa Virginia utilizează circa 4,6 tone de materiale bazate pe astfel de elemente. În același timp, industria vehiculelor electrice și sectorul energiei regenerabile consumă cantități tot mai mari de magneți permanenți realizați din aceste metale.

În acest context, controlul lanțului de aprovizionare a devenit o problemă de securitate națională pentru marile puteri economice.

Deși rezervele de pământuri rare sunt distribuite în mai multe regiuni ale lumii, China domină covârșitor piața globală. Datele centralizate de organisme internaționale și institute de analiză arată că Beijingul deține aproximativ 44 de milioane de tone de rezerve, echivalentul a aproape jumătate din totalul mondial.

Topul rezervelor globale de pământuri rare

Țară Rezerve estimate (mil. tone REO) China 44 Brazilia 21 Rusia 12-21 India 7,2 Australia 5,7 Vietnam 3,5 SUA 1,9

Dominanța Chinei devine și mai evidentă atunci când sunt analizate capacitățile industriale.

Controlul Chinei asupra lanțului valoric

Segment Cotă de piață estimată Extracție minieră ~69% Rafinare și separare chimică 90-91% Producția de magneți permanenți 94-95%

Aceste cifre explică de ce marile economii occidentale consideră dependența de China drept una dintre cele mai importante vulnerabilități strategice ale prezentului.

Chiar și state care au propriile exploatări miniere rămân dependente de Beijing. De exemplu, Statele Unite extrag anual aproximativ 51.000 de tone de pământuri rare prin mina Mountain Pass din California, însă o parte importantă a materialului continuă să fie trimisă în China pentru procesare.

În timp ce China își menține poziția dominantă, Brazilia este considerată de numeroși analiști drept cea mai importantă alternativă pe termen lung.

Țara sud-americană deține a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, estimată între 11 și 21 de milioane de tone. Cu toate acestea, producția efectivă rămâne redusă, situându-se la aproximativ 2.000 de tone anual.

Diferența uriașă dintre potențial și exploatarea actuală a atras atenția investitorilor și a guvernelor occidentale. Numărul proiectelor de prospectare analizate de autoritățile braziliene a crescut spectaculos în ultimii ani, pe fondul interesului tot mai mare pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare.

Avantajul major al Braziliei îl reprezintă existența unor zăcăminte de tip „argile adsorbante ionice”. Aceste formațiuni permit extragerea mai facilă a unor elemente extrem de valoroase, precum disprosiul și terbiul, folosite în magneții de înaltă performanță pentru industria auto și militară.

Principalii producători mondiali

Țară Producție anuală estimată China 270.000 tone SUA 51.000 tone Australia 29.000 tone Myanmar 22.000-31.000 tone Brazilia ~2.000 tone

Investițiile anunțate în sectorul brazilian depășesc deja două miliarde de dolari, iar proiecte precum Serra Verde sunt susținute inclusiv prin finanțări și garanții oferite de instituții americane.

Uniunea Europeană se confruntă cu una dintre cele mai mari vulnerabilități strategice din lume în domeniul materiilor prime critice. Peste 90% din necesarul european de pământuri rare procesate și magneți permanenți provine din China.

În ultimii ani însă, mai multe descoperiri importante au schimbat perspectiva continentului.

Norvegia a anunțat confirmarea celui mai mare zăcământ european de pământuri rare, în cadrul complexului Fen Carbonatite. Resursa este estimată la aproximativ 8,8 milioane de tone de oxizi de pământuri rare și ar putea deveni un pilon esențial al independenței europene.

În Suedia, zăcământul Per Geijer din regiunea Kiruna conține peste un milion de tone de oxizi de pământuri rare, în timp ce Groenlanda continuă să atragă interesul marilor puteri prin proiectele Tanbreez și Kvanefjeld.

Cele mai importante resurse europene

Regiune Rezerve estimate Norvegia – Fen Carbonatite 8,8 milioane tone Groenlanda 1,5 milioane tone Suedia – Per Geijer peste 1 milion tone

Totuși, experții avertizează că descoperirea resurselor nu rezolvă problema imediat. Construirea unor facilități moderne de procesare poate dura între șapte și cincisprezece ani, iar investițiile necesare se ridică la miliarde de euro.

România nu figurează printre marile puteri ale lumii în ceea ce privește volumul rezervelor confirmate de pământuri rare, însă ocupă o poziție aparte în Europa. Potrivit Ministerului Energiei, țara se află pe primul loc în Uniunea Europeană la diversitatea resurselor minerale și a materiilor prime critice identificate în subsol, având 16 dintre cele 34 de materii prime strategice incluse pe lista Uniunii Europene.

În contextul în care Europa încearcă să reducă dependența de importurile din Asia și să își securizeze lanțurile de aprovizionare pentru industria verde și sectorul apărării, România începe să redeschidă proiecte miniere considerate până de curând nerentabile sau abandonate. Miza nu mai este aurul, ci grafitul pentru bateriile electrice, cuprul necesar rețelelor energetice, magneziul utilizat în industria aeronautică și pământurile rare fără de care nu pot fi produse turbine eoliene, sisteme militare moderne sau echipamente electronice avansate.

Potrivit Comisiei Europene, România are deja trei proiecte miniere declarate strategice în cadrul Critical Raw Materials Act:

Baia de Fier (Gorj) – grafit;

Budureasa (Bihor) – magneziu;

Rovina (Hunedoara) – cupru.

Valoarea totală estimată a investițiilor depășește 615 milioane de euro.

La Baia de Fier se află unul dintre cele mai importante proiecte europene privind grafitul, materia primă esențială pentru bateriile mașinilor electrice. Agenția Internațională pentru Energie estimează că cererea globală de grafit destinat bateriilor ar putea crește de peste patru ori până în 2040. Proiectul românesc este eligibil pentru finanțări europene care se apropie de 200 de milioane de euro și este considerat relevant pentru obiectivul UE de a-și reduce dependența de importurile din China.

În județul Bihor, proiectul de la Budureasa vizează exploatarea magneziului, metal critic utilizat în industria auto, aerospațială, electronică și militară. Importanța sa strategică este amplificată de faptul că Europa depinde aproape complet de China pentru aprovizionare. Datele Curții Europene de Conturi arată că Beijingul controlează aproximativ 97% din procesarea mondială a magneziului.

Resurse importante sunt identificate și în alte zone ale țării. La Roșia Poieni, în Munții Apuseni, se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, în timp ce proiectul Rovina este considerat unul dintre cele mai mari proiecte miniere de cupru și aur din Uniunea Europeană. În Harghita, la Jolotca, au fost identificate zăcăminte cu potențial de pământuri rare, elemente esențiale pentru industria semiconductorilor, tehnologiile de apărare și producția de turbine eoliene.

Printre resursele strategice identificate în România se numără grafitul, magneziul, cuprul, tungstenul, titanul, borul, galiul, germaniul, telurul, bismutul și mai multe categorii de pământuri rare. Totuși, țara nu apare în clasamentele mondiale ale rezervelor de pământuri rare, deoarece o parte dintre resurse nu au fost încă evaluate conform standardelor internaționale moderne de raportare geologică.

Dincolo de extracție, autoritățile și investitorii urmăresc dezvoltarea capacităților de procesare, segmentul care generează cea mai mare valoare economică. În prezent, China controlează peste 90% din capacitatea mondială de rafinare și separare a pământurilor rare, ceea ce îi oferă o poziție dominantă în lanțurile globale de aprovizionare.

În acest context, România încearcă să valorifice infrastructura industrială existentă la Feldioara, județul Brașov. Prin parteneriatul dintre compania americană Critical Metals Corp și partea română, este analizată dezvoltarea unei capacități de procesare pentru concentratele provenite din proiectul Tanbreez din Groenlanda, unul dintre cele mai importante zăcăminte de pământuri rare din lume.

Planurile investitorilor prevăd ca până la 50% din concentratele extrase în Groenlanda să fie procesate la Feldioara, ceea ce ar putea transforma România într-unul dintre puținele centre occidentale implicate direct în rafinarea pământurilor rare și într-un actor important în noul război global pentru resurse strategice.

În ultimii ani, Beijingul a demonstrat că poate utiliza controlul asupra metalelor rare ca instrument geopolitic. Restricțiile privind exporturile anumitor tehnologii de procesare și limitările impuse pentru materiale strategice precum galiul, germaniul sau antimoniul au amplificat preocupările din capitalele occidentale.

Ca răspuns, Statele Unite și Uniunea Europeană au lansat programe masive de investiții pentru dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare independente. În Europa, această strategie este susținută prin Critical Raw Materials Act, legislația care urmărește reducerea dependențelor externe pentru materiile prime esențiale.

Miza este uriașă. Cine va controla extracția, procesarea și producția componentelor bazate pe pământuri rare va avea un avantaj decisiv în industriile care vor domina economia mondială în următoarele decenii: energie verde, inteligență artificială, automobile electrice, aerospațial, apărare și tehnologie avansată.

Astfel, războiul pentru metalele rare a devenit una dintre cele mai importante confruntări economice ale secolului XXI, iar rezultatul său va influența echilibrul global de putere pentru mulți ani de acum înainte.

Document „Strategia romaniei pentru resurse minerale neenergetice orizont 2035”